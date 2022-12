El que ya ha dejado de lanzar dardos al corazón de la 4T es Porfirio Muñoz Ledo…, porque lo que está lanzando ahora son bombas. Mire usted, si no, el mensaje que publicó ayer en las benditas redes el exdiputado. “Golpe de Estado en México… La iniciativa electoral de AMLO significa un golpe de Estado contra nuestro régimen constitucional. El Senado no debe aprobarla y el Presidente debe ser procesado ante la Corte Penal Internacional. Tenemos el derecho a revelarnos contra la opresión”. Ahí las consideraciones de quien, por cierto, nos recuerdan, fuera el encargado de ceñirle la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador, al ocupar en aquel entonces la presidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro. Uf.

En el mismo tren



Nos comentan que ayer quedó comprobado que cuando hay voluntad puede haber colaboración institucional más allá de los colores partidistas. Eso fue lo que quedó demostrado cuando el Presidente, el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, supervisaron los avances de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca. El mandatario mexiquense es de un partido distinto al de su similar de la Ciudad de México y al del Jefe del Ejecutivo federal. No sólo eso, las fuerzas políticas a las que pertenecen uno y otros se enfrentarán en la madre de todas las batallas electorales el próximo año. Pero ayer eso se hizo a un lado y los tres confluyeron en torno a una obra que coordina la SICT y beneficiará a millones de ciudadanos. Todos, nos aseguran, iban en el mismo tren.

Van a tener que volver a trabajar



Con la novedad de que no son sólo las “travesuras” que ayudan a los chiquipartidos las que se tendrán que corregir en la Reforma Electoral aprobada por la mayoría morenista y sus aliados en San Lázaro. Y es que en la revisión minuciosa que se ha estado haciendo en el Senado, de acuerdo con el senador Ricardo Monreal, se han detectado “hasta el momento” 70 inconsistencias relevantes. El legislador zacatecano de plano ha dicho que hay “bloques de inconstitucionalidad”. Así que hay que dar por hecho que la minuta de la reforma se retachará completa a San Lázaro. Aguas, nos comentan, no vaya a ser que alguno de esos bloques descalabre a algún diputado que no hizo bien su chamba de legislar.

¿Y la alianza en CDMX?



Más de uno se pregunta qué fue de la Alianza por México en la capital de la República. Y es que el pasado fin de semana ocurrió algo que lleva a suponer que esa alianza, si no está muerta, está algo muy parecido a eso. Y es que fue aprobado en comisiones del Congreso local un dictamen para agilizar trámites con base en una iniciativa de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Los panistas no acudieron a la sesión, pero los priistas y perredistas sí lo hicieron y dieron su voto aprobatorio. De hecho, fue el coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo, quien presumió la resolución. Para los muy analíticos, una cosa quedó clara: en su pleito contra Morena por la persecución judicial contra Christian Von Roehrich, el PAN no cuenta con sus aliados amarillo y tricolor. Y nos dicen que en otras cosas, tampoco.

Pide reglas parejas



Y el que parece que no va a dejar de insistir en que el proceso de Morena rumbo a la designación de candidato presidencial tenga reglas definidas es Marcelo Ebrard, quien entregó al dirigente morenista, Mario Delgado, una carta de peticiones. ¿Cuáles son? La celebración, en el primer semestre de 2023, de debates públicos entre las “chorcholatas”; establecer una fecha límite para la separación de los cargos públicos meses antes de la primera encuesta y la tercera es que la aplicación de la encuesta definitiva sea realizada y supervisada de manera independiente y con una sola pregunta en urna simulada. Además, pide que se llame a un representante de cada “corcholata” a revisar lo anterior. Ahí el dato.

Alerta de exconsejeros electorales



Quienes sumaron sus voces a la exigencia de que no se apruebe la Reforma Electoral que, por lo pronto, ya pasó el trámite en la Cámara de Diputados fueron 19 exconsejeros electorales, quienes a través de una misiva enviada al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta, advirtieron con preocupación que si se avala “no habrá garantías de celebración de elecciones libres y confiables”. Piden además que se haga una reflexión más pausada, por medio de foros y otros mecanismos de consulta, pues se trata de ajustes que califican como “de gran calado”. Entre esos exconsejeros están José Woldenberg, Leonardo Valdez, Luis Carlos Ugalde, Marco Baños, Alfredo Figueroa, María Marván, Mauricio Merino, Rodrigo Morales, Benito Nacif, Jacqueline Peschard y Pamela San Martín. Es un relevante mensaje, nos comentan.