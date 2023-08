La guerra de los huipiles

Quienes han seguido de cerca el proceso del Frente no tienen duda de que ha surgido un interesante pique entre las aspirantes Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes. Porque, nos aseguran, sería de incautos no considerar como buscapiés algunos dichos de la priista durante los foros, por un lado, y por otro, la “predisposición” de la hidalguense para acusar recibo y revirar. Así pasó en el primer foro donde a los señalamientos de la priista sobre los liderazgos carismáticos, Xóchitl defendió su inteligencia y valentía. Y qué tal el mensaje de la tlaxcalteca sobre tener las manos limpias y no haber permitido “que se generara negocio a partir de tu responsabilidad gubernamental”. Ayer Gálvez, en una entrevista con Carlos Loret, sobre ese tema dijo que no se iba a dar por aludida, porque tal vez Paredes se refirió a funcionarios como Carlos Salinas o Manuel Bartlett que a lo mejor “fueron parte de sus amigos”. Por cierto, hoy las aspirantes de huipil se ven las caras en el foro de Monterrey.

“Chillón eres tú”



Y el que en estos días mostró que trae seguidores dispuestos a ir con todo en la batalla electoral fue Marcelo Ebrard. Cosa de ver el video-misil que lanzó la diputada trans Salma Luévano contra Gerardo Fernández Noroña, otro de los contendientes en el proceso de la 4T, por haber descalificado las denuncias que hizo Marcelo por presuntos acarreos y guerra sucia en la contienda de la 4T. “A usted cuando no le gusta algo y no le cumplen sus caprichos luego luego se pone a llorar, hace unas semanas se estaba quejando de las corcholatas, por esto de los espectaculares, por el derroche económico. “Ahora sale a decir que nuestro compañero Marcelo Ebrard es un berrinchudo, un caprichoso, un soberbio”, señala, y enseguida le tupe: “Soberbio eres tú, caprichoso eres tú, chillón eres tú, y has utilizado todos estos años a la izquierda para beneficio económico y por eso te digo que eres un vividor”. Uf.

Despresurizando



Con la novedad de que Ricardo Monreal apareció ayer para despresurizar la contienda de las corcholatas. Y es que el jueves el proceso morenista alcanzó altos niveles de tensión por las denuncias que hizo Marcelo Ebrard por anomalías en favor de Claudia Sheinbaum a lo que se sumó el desacuerdo en la designación de las empresas que realizarán las encuestas espejo a la de la dirigencia guinda para designar al candidato presidencial de Morena. Resulta que una de las propuestas de casa encuestadora del zacatecano había quedado entre las elegidas, y quedado fuera las planteadas por el excanciller. Así, al retirar Monreal su propuesta, la de Ebrard se pudo colar a la lista de las cuatro finalmente aceptadas. Con eso se despresurizó un poco la situación en la 4T, aunque, nos comentan, para nada se puede decir que se haya llegado a un estadio de amor y paz. Pendientes.

Convocatoria por la paz



Y fue en Jalisco donde se tomó una decisión en la que se aprecia sensibilidad ante el momento por el que atraviesa la entidad. “Hoy tomamos la decisión, en conjunto con los alcaldes y las autoridades involucradas, de posponer las finales femenina y masculina de la Copa Jalisco, que se disputarían el domingo 27 de agosto en el estadio Jalisco. Lo hacemos como un mensaje de solidaridad y de unidad con Lagos de Moreno, uno de los equipos finalistas de la rama varonil, en un momento difícil y complejo” informó el gobernador Enrique Alfaro, quien ha estado cerca del asunto y próximo a las familias de los cinco jóvenes desaparecidos. La nueva fecha para el evento deportivo será el domingo 10 de septiembre, en la misma sede, pero, ha señalado el mandatario estatal, se tomó la decisión de que el evento será una convocatoria por la paz y la unidad. Ayer la Fiscalía estatal dio cuenta de que mantiene de manera incesante la investigación en torno al caso de los muchachos.

MC y la violencia política de género



Y fue al partido Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado, al que ayer le pusieron otro tache, porque no ha modificado sus estatutos para cumplir con disposiciones de ley en materia de combate a la violencia política en razón de género. El tache, nos comentan, se tradujo en el establecimiento de un plazo de 15 días para que los naranjas realicen los ajustes a sus documentos. Fue la consejera Claudia Zavala quien, nos cuentan, lamentó que luego de años, desde el consejo electoral se tenga que seguir discutiendo el incumplimiento de partidos en esta materia, señalamiento que secundó la consejera Dania Ravel. Nos dicen, sin embargo, que lo que más llamó la atención es que MC anunciara no que ya cumplirá, sino que impugnará ente el Tribunal Electoral.

Velasco y la policía de Veracruz



Y fue el aspirante del Partido Verde, Manuel Velasco, quien ayer acusó que fue detenido y su chofer encañonado por policías de Veracruz. “Nos cerraron el paso, nos encañonaron, nos retuvieron por media hora, no nos dijeron nada, eran policías de Veracruz”. El senador con licencia por Chiapas dijo también que nunca le informaron las razones por las cuales estuvo retenido. Ah, pero la policía de la entidad ya reviró y acusó que la versión de los hechos del denunciante es imprecisa. “Los efectivos se apegaron a los protocolos establecidos durante la implementación de operativos y filtros de seguridad… actuaron como corresponde al observar unidades con cristales polarizados y al verificar la situación, los tripulantes continuaron su camino sin contratiempos”. Ahí la respuesta.