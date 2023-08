“¡Deja de grillar, Cuauhtémoc, y ponte a trabajar, cab…!”. Así le gritaron ayer al gobernador de Morelos cuando respondía a preguntas de los medios tras un evento en instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad. Resulta que el mandatario estaba muy concentrado, según se aprecia en un video que se volvió viral, en posicionarse sobre temas de seguridad y violencia —en los que, por cierto, el estado que gobierna no anda nada bien: es el quinto en homicidios a nivel nacional—: “…los seres humanos, son gente que necesitas también darles una terapia, jóvenes que se van por mal camino y que te digo es por la delincuencia organizada…” decía, cuando de pronto se escuchó el reclamo. El exfutbolista, un tanto sulfurado, buscó con la mirada al hombre que lo increpó y quien, sin embargo, por su acción más que reproches ha recibido avales. Uf.

Deferencias de AMLO

Y fue el Presidente López Obrador el que ayer anunció que estará presente en la ceremonia de toma de posesión de la maestra Delfina Gómez el próximo 14 de septiembre en el Estado de México. “Sí, sí, voy a estar… el 14 por la tarde”, precisó ayer en su mañanera. Y también informó que, ese mismo día, por la mañana, acudirá con quien a esa hora seguirá siendo gobernador, Alfredo Del Mazo, a inaugurar la primera etapa del Tren de Toluca a la Ciudad de México. Nos hacen ver que de los 22 gobernadores morenistas sólo cuatro pueden presumir, hasta ahora, que el mandatario ha estado en sus arranques de gobierno. Se trata de Claudia Sheinbaum, Rutilio Escandón, Adán Augusto López y, próximamente, la maestra Delfina Gómez. Qué tal.

Indicadores relevantes en CDMX

Además de los datos sobre desarticulación de 254 células delictivas y la captura de dos mil 260 generadores de violencia que se dieron a conocer ayer, nos recomiendan no perder de vista el comentario del titular de la SSC, Omar García Harfuch, cuando se refirió a los recientes asaltos en plazas comerciales. El funcionario dijo: “En Plaza Antara, de cuatro participantes, tres detenidos; en Parque Tepeyac, cinco detenidos y en Plaza Antenas, dos detenidos”. En pocas palabras, el jefe de la Policía capitalina resumió la contundencia que ha mostrado la corporación a su cargo en el combate a la delincuencia. La Fiscalía capitalina, con Ernestina Godoy al frente, hace su parte, al aumentar las vinculaciones a proceso. Lástima, nos dicen, que algunos alcaldes no cumplan con la labor que les corresponde, pues de hacerlo, los resultados serían todavía más favorables.

Más distancia de por medio

Muchos se preguntan las razones por las cuales el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, se lanzó contra el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por el asunto de la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno. Moreira fue la única figura de peso dentro del tricolor que intentó responsabilizar directamente al mandatario estatal de un suceso tan lamentable, ante el cual, por cierto, las autoridades de Jalisco sí han estado actuando. Otros priistas se limitaron a condenar los hechos sin apresurarse a culpar a nadie. Dicen los que saben que lo que hizo ayer Moreira fue darle armas a quienes dentro de Movimiento Ciudadano, el partido en el que Alfaro tiene una voz relevante, se niegan a unirse al Frente Amplio por México por evitar confluir con personajes del otrora partidazo y al que no dudan en calificar como “vieja política”. Uf.

Pa’delante o atorón

Treinta y cinco días después de que, entre tumbos, se echó a andar la plataforma con la que recolectó las firmas que solicitó a los aspirantes presidenciales de oposición, el comité organizador del Frente Amplio por México reconoció que la herramienta tuvo fallas, aunque las atribuyeron a que se trató de un “método nuevo e inédito”. Esto luego de que el PRD pidiera una revisión y se distanciara de los organizadores del proceso interno. Ayer el comité informó que se reunió con la dirigencia del sol azteca y con los representantes de Silvano Aureoles y Miguel Mancera “a fin de respetar el derecho de audiencia y resolver diferencias en cuanto al cumplimiento de simpatías”. En ese sentido, consideró que ya ofreció las aclaraciones solicitadas. Si efectivamente es así, nos comentan, los perredistas tendrían que ponerle fin a su pausa y sumarse a las subsecuentes etapas del proceso, ¿o cuánto más sostendrán el reclamo de que fueron excluidos?

Libros de texto, bronca sin fin

Con la novedad de que la publicación de los programas de estudio que antier realizó la SEP en el Diario Oficial de la Federación no aplacó la lluvia de críticas en contra de los nuevos libros de texto, pues ayer el gobierno de Coahuila presentó su controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenar la distribución, mientras que en Chihuahua ya se convocó a reutilizar los materiales del modelo anterior, luego de que obtuvo una suspensión para no entregar los textos. Por cierto que este pleito ya comenzó a recibir críticas por parte de los mismos académicos, que expusieron los errores en los libros y que ahora señalan la necesidad de presentar alternativas y soluciones puntuales ante la situación, más allá de seguir dándole cuerda a esta “discusión incendiaria” que, dicen, no llevará a ningún lado.