Con la novedad de que morenistas de relevancia saltaron ayer ante el anuncio de que el exgobernador de Oaxaca Alejandro Murat se sumará a apoyar a la campaña de Claudia Sheinbaum. Uno de ésos es nada menos y nada más que el actual gobernador de la entidad Salomón Jara, quien un día después del anuncio del expriista aludió ayer a la reciente detención de quien fuera su secretario de Infraestructura y a quien señalan por un caso de presunta corrupción en obras. “No crean que no vamos a cumplir, no porque se anden paseando con mi amiga Claudia ya están libres de pecado. Entonces yo digo que no va a haber impunidad”, sentenció. Y por si hubiera duda, dio cuenta de que no quitará el dedo del renglón porque “esto no prescribe hasta que no prescriba, es como el juego, no termina hasta que no se acaba”. Uf.

Delfina Gómez, en el top 5

Y quien inició su gestión hace apenas un par de meses y ya reporta buenos indicadores en materia de aceptación y aprobación de la población es la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Quienes siguen de cerca la política mexiquense nos hacen notar que el nuevo programa social Mujeres con Bienestar y las Audiencias Ciudadanas han sido un par de iniciativas con una acogida relevante de parte de la población. De ahí que, según publicó la encuestadora Demoscopia Digital, Delfina Gómez figura hoy en día como la quinta gobernadora mejor evaluada en el país, con un 67%. Parece que ello también tiene que ver el triunfo electoral mismo que acabó con una continuidad de gobiernos emanados del PRI en la entidad y las frecuentes visitas que ha llevado a cabo el Presidente López Obrador con el propósito de extender los programas sociales federales. Ambos han sido también buenos impulsos para la maestra. Ahí el dato.

Parece que no será tan fácil

Nos cuentan que donde las cosas no andan tan bien para Morena es en Yucatán. Sobre todo para la militancia de a pie que no deja de cuestionar el “chapulineo” del expanista Rommel Pacheco y del senador hasta hace unos meses con la camiseta tricolor, Jorge Carlos Ramírez Marín. Ambos, nos dicen, son vistos con recelo por los guindas que fundaron ese partido o que ya tienen más tiempo haciendo trabajo, pues consideran que no es justo que, por acuerdos cupulares, se les pretenda incluir en alguna candidatura para las elecciones del 2024. Y es que Ramírez Marín busca reelegirse como senador, pero ahora por la 4T, como, nos dicen, se lo prometieron cuando decidió tirar la toalla tricolor, mientras que el exclavadista es constantemente abucheado y calificado como “arribista”, “chapulín” o “trepador”.

Los puros tenis

Resulta que tras el descalabro que le representó perder a su candidato presidencial, Movimiento Ciudadano ha decidido aferrarse, para dar la vuelta la página y con pretendida alegría a los tenis fosfo-fosfo. Qué giro dieron las cosas para los naranjas, nos comentan, porque a pesar de haber impugnado un acuerdo del INE para que se respetara el 20 de noviembre como el inicio de precampañas, porque sentía que de lo contrario le robaban días para promover su precandidatura, ahora ese partido se ha quedado en el limbo, luego de que su precandidato Samuel García regresó al gobierno de Nuevo León. Y ahora será, por designios del líder nacional, Dante Delgado, hasta el 20 de enero cuando se anuncie si el propio Dante o Juan Zepeda dejan el Senado, o si Jorge Álvarez Máynez deja la diputación, para representar al partido naranja en la búsqueda de la Presidencia, luego de que Patricia Mercado decidió que ella a esa carrera no se apunta.

Inversión pactada

Y quien ayer dio cuenta de compromisos de inversión que logró en la gira de promoción que recién llevó a cabo en Europa, fue el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, entre ellos uno por dos mil 423 millones de pesos en el Puerto de Lázaro Cárdenas por parte de la empresa APM Terminals, de Países Bajos, que se ejecutaría entre abril o mayo del año que entra. Ha destacado que la infraestructura carretera, la red ferroviaria que conecta desde Michoacán hasta Canadá, así como la reducción de la incidencia delictiva en la entidad son aspectos que han despertado interés, de ahí que el 70 por ciento de la inversión realizada durante los dos años de la actual administración sea de origen europeo, y que desde octubre de 2021 sume ya 70.2 mil millones de pesos. Por lo pronto, el gobernador morenista dio también pasos para aprovechar el interés mostrado por la Asociación Alemana para las Pequeñas y Medianas Empresas y firmas como Siemens Energy, Agrana Fruit, Doppelmayr, y Grupo Andritz.

Ahí viene Malova

Quien tiene muchas ganas de volver a ocupar un asiento en el Senado es el exgobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, Malova. Muchos no olvidan que él fue uno de los que encabezó con éxito una de las varias alianzas que hicieron PAN y PRD “para sacar al PRI” de los gobiernos estatales en las elecciones del 2010. Malova renunció al tricolor en la víspera del proceso electoral y en los comicios arrasó al candidato de su expartido. Luego encabezó un gobierno de claroscuros, incluso con críticas de los partidos que lo llevaron al poder. Ahora a Malova se le ve muy cerca del PRI, desde donde busca que lo propongan para competir por un escaño, ahora por la alianza PAN-PRI-PRD. Dicen los que saben que Malova ha estado varios años fuera de la política, pero tiene amarres con sectores clave de la sociedad. Veremos si la pega o no.