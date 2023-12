Van por el hermano violento del gobernador

Así que en Morelos ya hay un candidato a quien le sea aplicada la ley 3 de 3, que impide que quien ejerza algún tipo de violencia contra la mujer obtenga cargos públicos. Se trata de Ulises Bravo Molina, dirigente de Morena en la entidad y hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Activistas pidieron ayer que a Ulises no se le permita competir por un cargo de elección popular, debido a las acusaciones en su contra por violencia familiar y no pago de pensión. En un video, su exesposa contó que ya presentó dos denuncias penales en contra de Ulises por golpizas que le dio durante 11 años. A Bravo lo impulsa su hermano el gobernador, pero habrá que ver qué piensan de esto quienes dentro del guinda impulsaron la 3 de 3, como la diputada local Paola Cruz. Y seguramente algo tendrá que decir la secretaria general morenista, Citlalli Hernández. Veremos.

En espera de resolución

La magistrada Janine Otálora, quien recientemente apoyó la continuidad de Reyes Rodríguez al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, será quien tendrá en sus manos atender las impugnaciones del PAN y del PRD en contra del registro de la coalición que conformaron Morena, PT y Partido Verde, mediante las cuales, acusaron, se pretende una sobrerrepresentación en el Congreso tras los comicios del próximo año. La magistrada es conocida por presentar propuestas como la que pretendía bajar a los aspirantes del oficialismo y de la oposición, por hacer precampañas anticipadas, por lo que existe la expectativa sobre el planteamiento que hará sobre este tema al resto de las magistraturas, entre las que actualmente no cuenta con muchos respaldos debido a que la mayoría apoya a la que será la nueva presidenta, Mónica Soto. Ahí el dato

Asfixian al árbitro en Colima

Muchos se preguntan a qué le juegan la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, y el Congreso local, dominado por Morena, al asfixiar económicamente al Instituto Electoral Estatal. En septiembre, el INE determinó que el IEE de Colima se encontraba en riesgo alto debido a la falta de recursos para organizar los comicios del próximo año. No obstante, el Legislativo le aplicó un nuevo recorte, ahora por el 49 por ciento de su gasto operativo previsto para el 2024. La presidenta del IEE, Adriana Ruiz Visfocri, expuso ante este medio las penurias que pasan, debido a que no hay dinero para cubrir un adeudo con la CFE ni para pagar salarios o comprar gasolina o papelería. Al ahogar al árbitro electoral, nos dicen, Indira y los diputados guindas atentan contra la certeza de los comicios locales del 2024. Poco les importa. O a lo mejor les importa mucho y por eso lo hacen, nos comentan. Uf.

Mexicana, a volar

Con la novedad de que la aerolínea de propiedad estatal Mexicana de Aviación tiene hoy su vuelo inaugural, que parte del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y llega al Internacional de Tulum. Tanto la línea aérea como ambas terminales son operadas por las Fuerzas Armadas. Fue ayer el secretario de Turismo, Miguel Torruco, quien confirmó el arranque de operaciones, así como que el despegue será transmitido en vivo desde la conferencia mañanera del Presidente López Obrador. “El 26 de diciembre a las 07:00 horas, habrá un enlace vía remota desde el AIFA, con el Salón Tesorería de Palacio Nacional para el despegue de Mexicana de Aviación, a 13 años de haber cesado operaciones. Es la aerolínea más antigua del continente y tercera a nivel mundial”, señaló el funcionario. Una vez que la echen a volar tendrá que dar pasos hacia su operación regular y luego hacia su consolidación, nos hacen ver.

Festejo y posicionamiento del EZLN

Y es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el que alista una megacelebración por el 30 aniversario de su aparición pública, en 1994, en la cual declaró la guerra al Gobierno encabezado entonces por Carlos Salinas. Fue el subcomandante Moisés, actual cabeza de dicha organización, quien publicó una invitación a los simpatizantes de ese movimiento a que se reúnan en el Caracol llamado “Resistencia y Rebeldía: Un Nuevo Horizonte”, en el poblado Dolores Hidalgo, ubicado cerca de la cabecera municipal de Ocosingo. Los encuentros durarán cuatro días, pero será en el primer minuto del 1 de enero de 2024 que tome la voz para plantear un posicionamiento sobre el que habrá muchos ojos y oídos puestos, pues no se descarta que tenga expresiones que incidan en el momento político-electoral en el que se encuentra el país. Es sabido que el EZLN no es parte de la llamada 4T. Incluso recientemente, por temas de seguridad, anunció la desaparición de sus municipios autónomos. Así que pendientes.

Aguas con los datos personales

Y es en estos periodos vacacionales, en los que aumentan las compras y las actividades en línea que bien vale la pena atender las recomendaciones que hace el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que encabeza el comisionado Adrián Alcalá para evitar ser víctimas de algún ciberdelito: no visitar sitios dudosos o no reconocidos al buscar promociones; evitar mantener siempre activa la conexión WiFi/Bluetooth; no publicar en redes sociales información sobre los planes de viaje y la ubicación; no descuidar la tarjeta bancaria al realizar pagos y evitar tener el dispositivo móvil sin seguridad, no descuidar la correspondencia y sólo llevar consigo los documentos necesarios. Es recomendable atender las sugerencias, sobre todo, porque se conocen justo cuando hay alertas sobre, por ejemplo, muy populares portales de compras.