La Iglesia contra Marx

Como estará la desconfianza que inspira Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, que la Arquidiócesis Primada de México planteó: “ni la prisa ni la urgencia son buenas consejeras cuando se trata de revisar libros de texto”. Y es que la misma SEP, que encabeza Delfina Gómez, ha informado que el rediseño de algunos libros, que incluye materiales didácticos que serán evaluados, les ha tomado apenas tres meses. Cuentan que algo se imaginan en la Arquidiócesis, pues en su editorial Desde la Fe plantearon que la prisa provoca “procesos sin metodología ni orden y despiertan sospechas sobre una posible manipulación ideológica, que traería de regreso un adoctrinamiento de parte del Estado hacia los niños”. La postura de la Iglesia se suma a otras voces que, además, demandan “transparencia y neutralidad”, como la Coparmex, que encabeza José Medina Mora Icaza.

Laboratorio de regresos a clases

Así que después de más de un año sin clases presenciales, el regreso a las aulas en México será un hecho este lunes, al menos en el estado de Campeche, que abrirá planteles para recibir una afluencia de 50 por ciento de los alumnos, quienes deben contar para ese fin con el consentimiento de sus padres. El estado fue el primero que llegó al color verde en el semáforo epidemiológico en septiembre pasado y será por ello el primero en intentar las clases aplicando reglas de la nueva normalidad como el uso de cubrebocas y la sana distancia. En la entidad, además, ya fue vacunado el personal docente que tiene la característica de no estar muy vinculado a la CNTE, sector gremial que ha mostrado reservas para volver. Las clases en Campeche forman parte de una prueba piloto que aportará elementos a considerar en otros retornos programados en al menos cinco estados más.

Fluye inversión de Black&Decker

Con la novedad de que está fluyendo inversión extranjera directa al país, un indicador, por cierto, que tuvo una caída de poco más de 11 por ciento en el país el año pasado, a consecuencia de la pandemia por el Covid-19. Nos comentan que esta semana inician los trabajos de instalación de la empresa internacional Stanley Black&Decker en Sonora con una inversión de mil 60 millones de pesos y en la que habrán de trabajar mil 800 empleados. Se trata de la cuarta planta de la firma en el país, que también tiene instalaciones en Monterrey, Reynosa y en Puebla. El dato resulta relevante y fue proporcionado por Elías Barrios, vicepresidente de operaciones y proyectos especiales en México, a Claudia Pavlovich, gobernadora de la entidad, en la que se establecerá la nueva planta. Algo están haciendo bien en esos rumbos que el ejecutivo de la empresa destacó que optaron por Hermosillo tras revisar varias opciones.

Expresiones sobre la extensión de mandato

Nos comentan que este lunes diputadas de la oposición harán público un cierre de filas en contra de la ampliación del mandato del ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, en el que denunciarán con base en la Carta Magna la inconstitucionalidad de esta resolución aprobada por la Cámara de Senadores; las legisladoras Laura Rojas (PAN), Verónica Juárez (PRD), Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) y Martha Tagle (MC) elevarán su protesta con el respaldo jurídico de Claudia de Buen, quien apenas el 25 de febrero pasado fue designada como la primera mujer para presidir la prestigiosa Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), fundada en 1922, por lo que si bien Morena tiene la mayoría de votos para avalar la propuesta, del lado de la oposición, sin duda, se impulsará un debate fuerte, nos aseguran.

El Tribunal en el ojo del huracán guinda

Será este miércoles cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se reunirá a puerta cerrada para deliberar sobre el proyecto de sobrerrepresentación en San Lázaro, el cual nos adelantan apoya la decisión de los consejeros electorales de imponer “candados” para que los candidatos de un partido político no se incrusten en otro por medio de las coaliciones, postura que hasta el pasado martes, iba 5-2 a favor; sin embargo, nos confiaron que ese día el magistrado presidente José Luis Vargas consideró que se necesitaba más tiempo para estudiarlo. En este espacio señalamos que hubo quienes atribuyeron el hecho al clima: a que les dio frío a algunos magistrados resolver un tema que de origen no le gustó a Morena. Será pues el próximo 21 de abril cuando se resuelva, aunque ahora con pronóstico reservado. Uf.

Debates y desconfianzas

No gustó mucho en algunas campañas de candidatos a la gubernatura de Tlaxcala, que ayer tuvieron su primer debate, el que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones decidiera cambiar al cuarto para las doce elementos del formato. Y es que, nos aseguran, en el esquema original la discusión iba a ser sólo entre candidatos, pero se agregó el que los moderadores pudieran controlar quiénes participaban. Particularmente en la campaña de la morenista Lorena Cuéllar, nos comentan, no descartan emprender acciones legales, pues consideran que se trata de acciones que inciden en la imparcialidad que debe privar en la contienda. Por cierto que no se trata de la primera acción de ese tipo que registran, pues antes ya ha habido señalamientos por actuaciones del gobierno que encabeza el priista Marco Antonio Mena.