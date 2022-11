Por la igualdad en el Edomex

Relevante, nos comentan, el anuncio que hizo ayer el gobierno del Estado de México, que encabeza Alfredo Del Mazo, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y es que, nos comentan, informó del arranque a partir del actual ciclo escolar, de la Estrategia Circular en Igualdad de Género. Se trata de un mecanismo que dispone la obligatoriedad de tomar una hora de la materia Igualdad de Género a la semana en todas las escuelas de los niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato en la entidad. El propósito, expresó el mandatario, provocar un cambio profundo en las nuevas generaciones en el tema de derechos y respeto hacia las mujeres, además de que desde el Estado de México se cree eco en otras entidades federativas. Ahí el dato.

“Indispensable, revisar la estrategia”

Como cada vez que ocurre un fallecimiento sensible en el país relacionado con los temas de seguridad en el país, diversas voces se levantaron para expresar la necesidad de ajustar la estrategia de seguridad del Gobierno federal, conocida como “abrazos, no balazos”. Muchas de esas voces ciertamente provienen de la oposición, pero también las hay de sectores del entorno morenista. Ayer, el senador Ricardo Monreal, corcholata no oficial de la 4T, expresó su “solidaridad con la familia del general de la Guardia Nacional, José Silvestre Urzúa, abatido mientras cumplía con su deber, con las Fuerzas Armadas y con quienes han perdido seres amados”. Pero también agregó: “Indispensable, revisar la estrategia de seguridad, para frenar la violencia”.

Penoso repudio

El que sigue cargando con los platos rotos derivado de su imposición al frente del CIDE, como muchos insisten en catalogar su nombramiento entre la comunidad de la propia institución, es Jorge Romero Tellaeche, quien debió escuchar señalamientos, reproches y consignas durante la ceremonia de graduación que tuvo lugar el pasado 24 de noviembre. En un video que circula profusamente en las benditas redes, se ve al académico ante un atril mientras alumnos gritan: “¡Más ciencia, menos obediencia!”, “¡el CIDE es primero, saquen a Romero!”, “¡a ti no te eligieron, a ti te impusieron!”. El material suma miles y miles de reproducciones a las que se han agregado mensajes como el siguiente: “El tirano podrá vencer, pero no convencer”. Así responden colegas recién graduados al espurio impuesto por Elena Álvarez Buylla —titular del Concacyt— en el CIDE. El sexenio se está terminando y les llegará la justicia. Uf.

Corcholatas hasta adelante

Lugar estelar, el que tendrán las llamadas corcholatas en la marcha que encabezará el Presidente este domingo. Porque el mandatario señaló que además de algunos personajes relacionados con la creación de su movimiento, entre las que figura Jesusa Rodríguez, estarán en la vanguardia los tres aspirantes oficialmente destapados por el Ejecutivo para sucederlo en el 2024: “Va a estar la Jefa de Gobierno… van a estar, sí, Adán, no sé si a la izquierda o a la derecha, pero van a estar ahí, Marcelo…”, refirió López Obrador, quien también asignó los turnos, en aparente orden de relevancia: los representantes del movimiento en las cámaras, tanto de diputados como senadores y gobernadores. Luego vendrá el gabinete, los legisladores —diputados y senadores— y finalmente por orden alfabético, los contingentes de los estados encabezados cada uno por su respectivo gobernador, seguidos por legisladores locales. Ahí el dato.

Profes estiran la liga

Y quienes hasta anoche no daban su brazo a torcer para retirar el plantón que instalaron frente a Palacio Nacional —lo cual se puede convertir en problema de cara a la movilización encabezada por el Presidente, que se llevará a cabo el domingo— eran los maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y es que sus representantes ahora acusaron al Gobierno federal de darles largas para no atender sus demandas. Y reclamaron que como condición para establecer una mesa de diálogo les han requerido que levanten su campamento. Hay quien considera que los profesores estirarán la liga al máximo para obtener el cumplimiento de alguna de sus demandas. ¿Cederá el Gobierno? Pendientes.

Llegan las vacunas cubanas

Con la novedad de que anoche llegó el primer embarque de dosis de la vacuna cubana Adbala. Y lo hizo nada menos y nada más que al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La Secretaría de Salud, a cargo de Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, se aprestó a dar a conocer videos de cómo se dio el traslado de los contenedores que tenían pegadas calcomanías con las banderas de México y Cuba. Expertos en materia de vacunas han hecho notar desde que la Cofepris dio la autorización para su uso de emergencia en nuestro país, que este biológico aún no ha sido avalado por la Organización Mundial de la Salud. El embarque se compone de cuatro millones 92 mil dosis y aunque se habían encendido alertas porque se había informado que sería usada en niños, ayer Salud indicó que se empleará en adultos. Uf.