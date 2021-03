Inseguridad en San Luis Potosí

Nos hacen ver que las cosas no pueden andar nada bien cuando un líder empresarial es asesinado a plena luz del día, como ocurrió ayer en San Luis Potosí, que tiene de gobernador a Juan Manuel Carreras. El presidente de la Coparmex en el estado, Julio César Galindo, fue baleado en la capital. Y no puede estar bien el estado cuando sólo en enero se registraron en la entidad 3,630 delitos, entre ellos 80 asesinatos, 45 violaciones y 1,045 robos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y ante ello la reacción del gobernador es la “condena enérgica” y continuar con la agenda del Día del Juez. “Vivimos en un estado de inseguridad impresionante”, advirtió el presidente del Consejo Empresarial Potosino, Héctor D’Argence Villegas. Las cosas no andan bien por esas tierras.

• Un llamativo contrato en Chihuahua

Nos informan que este martes se dará a conocer el fallo de la licitación número DIF/LP/04/2021 convocada por el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, relativa a la adquisición de insumos alimentarios. Productora y Procesadora Agrícola de México, SA de CV; Abastos y Distribuciones Institucionales, SA de CV; Alimentos con Idea, SA de CV y Viva Alimentos, SA de CV presentaron propuestas. De acuerdo con el acta de apertura de las mismas, Viva Alimentos cotizó en poco más de 169 millones de pesos, colocándose como la propuesta más económica. Sin embargo, diversas fuentes del sector alertaron sobre la participación del empresario Jaime Galván Guerrero, a quien relacionan con el gobierno de Chihuahua en la época de César Duarte, que durante su administración le otorgó contratos por 763.3 millones de pesos vía adjudicaciones directas y licitaciones restringidas. Uf.

• Sonora, IMSS y creación de empleos

Con la novedad de que Sonora, que gobierna Claudia Pavlovich, continúa en franco camino hacia su recuperación económica. Y es que, nos comentan, en el último trimestre del 2020, según el Instituto Mexicano para la Competitividad, Sonora fue el estado que menos afectaciones tuvo en su economía. En esa lógica resalta particularmente el hecho de que en los dos primeros meses del 2021 el IMSS ubicó a la entidad en primer lugar en la recuperación de empleos. En febrero, por ejemplo, se dieron de alta ante esta institución más de 27 mil nuevas plazas de trabajo. Nos hacen ver que estos indicadores dan muestra de la confianza en los programas y en las políticas públicas aplicadas en estrecha coordinación con el sector privado por parte del gobierno estatal y son reflejo de la seguridad y credibilidad en el gobierno que encabeza Pavlovich.

• Y Quintana Roo, con gobernador al alza

Y hablando de desempeño en las entidades federativas, fue la casa C&E Research la que dio a conocer su más reciente ranking de mandatarios estatales bien calificados. Y entre los distintos nombres llama la atención el de Carlos Joaquín González, el gobernador de Quintana Roo, quien aparece en el sexto lugar de esa medición gracias a un aumento de dos puntos porcentuales de aprobación que registró respecto a la medición anterior. Nos comentan que entre las variables que permitieron este repunte se encuentra centralmente la gestión de la pandemia por el Covid-19, el manejo de las finanzas y particularmente la creación de empleos. En la entidad, nos dicen, los temas que más aquejan a la gente están teniendo resolución y eso siempre refleja en positivos.

• Renovación en la Armada

La Secretaría de Marina-Armada de México anunció los relevos en los cargos de Oficial Mayor de Marina y de Jefe del Estado Mayor General de la Armada. A la Oficialía Mayor llega el almirante César Carlos Preciado Velázquez y al Estado Mayor, el almirante Luis Javier Robinson Portillo Villanueva. Preciado Velázquez es egresado de la Heroica Escuela Naval Militar como ingeniero en ciencias navales; ha realizado diferentes estudios de posgrado, entre otros en seguridad nacional e inteligencia estratégica. Sustituye al almirante Enrique Genaro Padilla Ávila. Portillo Villanueva también es egresado de la Heroica Escuela Naval Militar, es piloto aviador naval y tiene maestría en seguridad nacional. Releva al almirante Luis Orozco Inclán. Orozco y Padilla pasaron a retiro luego de más de cuatro décadas de servicio.

• Autogoles de Cuauhtémoc Blanco

Resulta que Morelos, estado gobernado por Cuauhtémoc Blanco, se ubica en el sótano de la tabla por su mínimo desarrollo democrático. El Índice de Desarrollo Democrático de México, presentado por organizaciones lideradas por la Fundación Konrad Adenauer, da cuenta de que Morelos se encuentra en el lugar 31 de 32 entidades del país y registra un mínimo desarrollo democrático. “Sigue lejos del promedio nacional”, advierte el estudio que, además, apunta que la entidad es una de las que presentan “la peor calificación en cuanto al nivel de violencia que afecta derechos y libertades ciudadanos” y es la que registra el peor resultado en gasto en educación, “por primera vez”. El estudio, entre otras tareas, recomienda reforzar el respeto de las libertades civiles y de los derechos de la población de lengua indígena; profundizar la lucha contra la delincuencia en todas sus formas recuperando espacios para la sociedad; transparentar la gestión de gobierno combatiendo la corrupción y sistematizar la atención de las demandas sociales y atenderlas eficazmente. Muchas cosas por hacer en Morelos.