Intensificarán defensa de militares

Nos cuentan que el equipo de abogados de los cuatro militares encarcelados por sus presuntos vínculos con el caso Ayotzinapa preparan el contraataque y el martes próximo darán una conferencia para explicar cómo intensificarán sus acciones de defensa de sus clientes. Nos comentan que el último informe de los expertos independientes fortalecerá sus argumentos para demostrar que están bajo proceso de manera injusta y todos los argumentos que han presentado en su contra no tienen sustento. No descartan que se puedan dar acciones legales en contra del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, por presentar información sin sustento, pero eso todavía no está definido. Pendientes.

Alianza opositora desmoronada

Pelotazo, nos dicen, el que ayer protagonizaron Movimiento Ciudadano, partido que comanda Dante Delgado, y el PRI, de Alejandro Moreno. Todo empezó porque el coordinador de los diputados naranjas, Jorge Álvarez Máynez, acusó al tricolor de negociar con el titular de Gobernación, Adán Augusto López, una Reforma Electoral. La respuesta no tardó en venir y recargada: Alito acusó a MC de ser títere de Morena. “Pactos (los de) ustedes que llevan tres años dividendo el voto opositor… hipócritas”. Y, por si fuera poco, el diputado Rubén Moreira cargó contra los gobernadores de Nuevo León y de Jalisco a quienes acusó de pactar, pero con el crimen. El hecho, nos comentan, ya tuvo otro efecto: despertó a quienes soñaban con una alianza opositora en el 2024. Uf.

Kuri, panista

Y quien desde ayer es un panista en toda regla es el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri. Y es que es sabido que el exsenador y hoy mandatario estatal no era formalmente militante, sino que había aportado a Acción Nacional su perfil ciudadano y empresarial. El hecho es relevante, nos comentan, porque Kuri representa un activo de cara al 2024. De lo anterior dan cuenta varios ranking de mandatarios estatales que se realizan con regularidad en los que suele aparecer generalmente bien calificado. Nos hacen ver que esa incorporación amplía formalmente la caballada albiazul y también le pone un poco de pimienta a una eventual competencia interna de cara a la elección presidencial.

Captura de asaltante en minutos

Vaya efectividad la que mostró ayer la policía capitalina, a cargo de Omar García Harfuch, al lograr en sólo unos minutos la captura de un sujeto que fue captado por automovilistas cuando cometía asaltos a mano armada en Paseo de Tamarindos, por la zona de Santa Fe. Y es que las imágenes del sujeto al momento de perpetrar el atraco se hicieron virales gracias a que otros automovilistas que pasaban por el lugar del robo grabaron los hechos con sus teléfonos. El jefe de la policía reportó entonces en las benditas redes: “Tras denuncias realizadas en redes sociales sobre asaltos en Santa Fe y Bosques de las Lomas, la SSC desplegó un operativo donde se recabaron varios testimonios de testigos. Con esto, más la ayuda del C5 y cámaras privadas se logró la detención del responsable hace unos minutos”. Ahí el dato.

Planes con datos positivos

En estos días en los que se repasan acciones realizadas por algunas demarcaciones, nos recomiendan echar un vistazo al Programa de Espacio Público de Miguel Hidalgo, conocido como RENACE MH. Y es que, nos aseguran, comienza a dar buenos resultados, pues a un año de su implementación, ha logrado la recuperación de ocho parques, entre ellos el Salesiano, Cañitas, Lira y América, mismos que la administración anterior dejó en el abandono. Nos comentan, sin embargo, que uno de los principales logros en este tema del alcalde Mauricio Tabe será la inversión de más de 45 millones de pesos a una de las zonas con más historia como es la colonia Pensil, donde se remodelarán las instalaciones del Mercado 18 de Marzo, así como el reencarpetado de calles, la rehabilitación de canchas y otros espacios del Deportivo Pavón y la instalación de nueva iluminación, en un ambicioso proyecto que beneficiará a la población de toda la zona. Ahí el dato.

Vericuetos de la reforma

Varias cejas se levantaron ayer luego de que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, diera a conocer algunos asegunes de la propuesta de Reforma Electoral del Ejecutivo en la parte que elimina el esquema plurinominal. Y es que resulta que si esa parte se aceptara, Morena perdería como partido mayoritario. En otra palabras que el partido guinda se quedaría con menos asientos en las cámaras. Y más cejas se levantaron porque el legislador zacatecano, dicho lo anterior, declaró también que si él fuera opositor “le aceptaría al Gobierno la propuesta, porque elimina gran parte de la sobrerrepresentación”. Qué tal.