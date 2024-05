Nada de la L-12

Y fue el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el que determinó, a petición de cuatro personas, que ni dirigentes ni representantes de los partidos que forman parte de la coalición Fuerza y Corazón por México que encabeza Xóchitl Gálvez podrán hacer alusión para fines políticos de la tragedia ocurrida en la Línea 12 del Metro. Y es que el resolutivo que se conoció ayer les ordena abstenerse de “realizar manifestaciones públicas con fines político-electorales de los sucesos ocurridos en el derrumbe de la Línea 12 del Metro, con el simple propósito de utilizarlos en este periodo de campañas electorales”. Lo anterior, a efecto de evitar “la afectación de los sentimientos y vida privada”, de los promoventes de la resolución, quienes acreditaron su condición de víctimas en aquel suceso. Una vez que sea notificado este resolutivo, nos comentan, ni en el PRI, ni en el PAN ni en el PRD podrán retomar el asunto.

Se mofa y lo tunden

Nos cuentan que no hay semana en que Miguel Torruco, candidato de Morena a la alcaldía Miguel Hidalgo, no cometa un resbalón. Y es que resulta que el pasado domingo realizó una publicación en sus redes sociales en la que a todas luces buscaba mofarse de la llamada Marea Rosa. Por supuesto, nos comentan, generó un gran malestar entre los usuarios de las propias redes, quienes vieron en su expresión no sólo una innecesaria reafirmación de que es morenista, sino también una falta de elegancia política, que pudiera ser mejor apreciada en estos días por los electores de la alcaldía que pretende gobernar. Y es que ni siquiera, nos dicen, hizo una expresión de respeto a la libertad de manifestación. Bueno, ni siquiera voces destacadas de la 4T, incluso de la parte más radical, se metieron con la gente que abarrotó el Zócalo capitalino. Uf.

No hay que anticiparse

Y quien ayer tuvo que ofrecer una disculpa y borrar un mensaje que antes se había difundido en las benditas y polarizadas redes, a propósito del accidente que ocurrió en el acto de cierre de campaña de Jorge Álvarez Máynez fue el senador Emilio Álvarez Icaza. “Hasta la naturaleza les marca la ruta”, decía el desafortunado posteo sobre el que después señaló: “De mi equipo de redes, hubo un mensaje tremendamente desafortunado sobre la caída del templete en un evento de MC en Nuevo León. Ofrezco las disculpas que la gravedad amerita. Bajé de inmediato el mensaj y tomaré las medidas que correspondan. Lamento profundamente los hechos. Mi solidaridad y respeto con las familias de las víctimas, personas afectadas, a los equipos de campaña, personas candidatas y militancia de MC. El caso, nos comentan, da cuenta de que el momento amerita que el calor que está provocando la proximidad de las elecciones quede siempre supeditado a la mesura.

Entre hermanos

Y hablando de polarización política, ayer quedó claro que ésta también alcanza a las familias. Y fue la familia Encinas la que mostró que entre sus integrantes hay preferencias electorales diferentes y que éstas pudieran no ser menores, nos hacen ver. Porque resulta que fue el candidato Santiago Taboada quien ayer anunció la adhesión “al equipo del cambio”, es decir, la coalición opositora que encabeza en la contienda por la Jefatura de Gobierno, de Ernesto Encinas, quien es hermano del morenista Alejandro Encinas. El aspirante se refirió a Ernesto como “un luchador de toda la vida, con un trabajo importante en muchas alcaldías de la Ciudad de México”. Y el primero respondió que agradecía la invitación y recalcó que “es necesario este cambio porque ya estamos hartos”. Quien fuera subsecretario de Gobernación y actual integrante del equipo de campaña de la adversaria de Taboada, la morenista Clara Brugada, no tardó en responder en las benditas redes con un mensaje que, nos dicen, no dejó de llamar la atención. “La familia se hereda, no se escoge”. Uf.

Gana, pero no gana

¡Qué caso!, nos comentan, el de Viridiana Valencia, quien ayer, después de un tortuoso litigio por la posibilidad de ser candidata por Morena a la alcaldía de Colima, ayer fue ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como tal. Su confirmación, sin embargo, llega a 11 días de la elección y sin que la aspirante pudiera haber hecho campaña. La revocación de la condición de inelegible por un tema de residencia que se determinó ayer en la Sala Superior, con votación dividida de tres a dos, ha llegado demasiado tarde, porque el partido guinda, al no tener una abanderada en firme durante un mes optó por apoyar la postulación de la exemecista Azucena López. La presidencia municipal de Colima, es sabido es clave para la gobernabilidad de la entidad a cargo de Indira Vizcaíno, por lo que ayer también llamó la atención que Viridiana anunciara que no asumirá la postulación. Lo hizo en una conferencia en la que estuvo acompañada de la dirigente estatal del guinda, Dulce Huerta. En este caso la afectada ganó el litigio, pero perdió la postulación. Así las cosas de la política.

La escalada de la CNTE

Las acciones de días recientes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han escalado y empezado a afectar espacios ya no sólo donde la competencia es del Gobierno —dejar libre el paso de casetas, destruir instalaciones de partidos políticos— sino también a particulares. Y es que ayer en el primero de los casos, los profesores decidieron abrir el uso del Metro en la CDMX. Sin embargo, en Chiapas, la sección 7 decidió tomar al menos una decena de gasolineras para repartir combustible gratuito y ahí el daño fue para los concesionarios de las estaciones. Los reclamos del magisterio disidente que ayer cumplió 9 días de protesta son que les aumenten el salario 100 por ciento y que se abroguen leyes aprobadas en la administración de Enrique Peña. Hace apenas unos días el Presidente instruyó a que se atendieran las demandas de la CNTE, pero mientras eso ocurre, ésta no ha querido dejar de mostrar las posibilidades de presionar y desquiciar que tiene, nos comentan.