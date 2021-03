Que ya le paren

Coraje, desazón y tristeza, nos comentan, es lo que sienten muchos universitarios desde hace unos meses, ante la oleada de destrucción de planteles que no termina. Ahora fue la noche del sábado cuando personas encapuchadas violentaron la seguridad y entraron ilegalmente a la Facultad de Artes y Diseño. La máxima casa de estudios, a cargo del rector Enrique Graue, lamentó que arguyendo reclamos estudiantiles, esas personas aprovechen el confinamiento de los universitarios en sus hogares para saquear —y no en pocas ocasiones— y causar destrozos al patrimonio universitario. Por lo pronto, nos dicen, la UNAM ya estableció acuerdos con las autoridades del Gobierno de la ciudad, a efecto de que se intensifiquen las labores de vigilancia en los alrededores de los planteles, como una manera de disuadir que grupos violentos sigan cometiendo ilícitos.

Sudando por las listas

Si alguien quiere entender el verdadero significado de la palabra complicado, tendría que echarle un vistazo a la chamba que Mario Delgado trataba de terminar anoche, aunque hoy podría seguir, y que no es otra que concluir las listas de candidatos a diputados federales. Bueno, la cosa está tan difícil que el líder morenista de plano no asistió al registro de la candidata de su partido al gobierno de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Delgado, nos comentan, no la tiene sencilla porque, de último momento, Morena acordó con el PT y el Partido Verde aumentar a 183 el número de distritos en que irán juntos, lo cual reduce a 117 el número de candidaturas que presentará exclusivamente el guinda por el principio de mayoría relativa. También debe quedar lista la de los pluris, en la que sólo algunos bien apalabrados o con capacidad de presión tendrán chance de estar hasta arriba. Uf.

Visitante distinguido

Así que esta semana el presidente boliviano Luis Arce Catacora estará en tierras mexicanas como invitado especial de Andrés Manuel López Obrador, para participar en la conmemoración del histórico episodio conocido como “La Mala Pelea” en Champotón, Campeche. El visitante, cercano a Evo Morales —éste último rescatado por el Gobierno mexicano tras el golpe de Estado que provocó su intención de reelegirse—, será recibido también en sesión solemne por el Senado de la República. Arce se suma al argentino Alberto Fernández en la lista de Jefes de Estado que visitan nuestro país, con motivo de los eventos conmemorativos por la consumación de la Independencia. Se verá también, nos cuentan, si el encuentro es propicio para consolidar una suerte de confluencia de proyectos en el plano continental y/o un frente contra el “pasado neoliberal”.

Sheinbaum y su propuesta de Salud

Nos dicen que quien sigue dando lecciones de vanguardia, a quien quiera tomar nota, es la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. La funcionaria ahora lanzó su iniciativa de Ley de Salud de la Ciudad de México, que no sólo busca moldear las normas a las necesidades que han surgido ante la pandemia que ya lleva un año, sino también, nos hacen ver, sacar ventaja ante futuras eventualidades sanitarias que nos puedan poner en jaque con un Laboratorio de Salud Pública. Con su propuesta se consolidará un campo de estudio que ayude a medir, prevenir y planificar riesgos y, de paso, explorar los muchos pendientes que también pueden ser motivo de peligro para el bienestar de los capitalinos, como la calidad del aire, el agua y el suelo.

Zacatecas: la vacunación cancelada

Vaya sorpresa que dio el gobierno del priista Alejandro Tello Cristerna a los adultos mayores. Nos dicen que este fin de semana, después de que su administración convocó con carácter de urgente a personas de la tercera edad que no alcanzaron a vacunarse contra el Covid en Zacatecas capital y el municipio de Guadalupe, sin la anticipación que se requiere, apenas con un tuit avisó que se cancelaba la campaña este domingo, debido a que el sábado, pese al llamado, llegó muy poca gente, por lo que consideró que ya no era necesario esperar más. Y mientras las autoridades de Salud local aseguraron que en esas ciudades se vacunó al 100 por ciento, en redes sociales brotaron las quejas de quienes se quedaron sin su dosis y la incertidumbre de si podrán ser recibidos en otra oportunidad o de plano ya fueron olvidados por su gobernador. Uf.

Reapareció Frena

Resulta que a sólo dos semanas de iniciarse de lleno las campañas, la agrupación que apareció de nuevo en la ciudad fue Frena, que encabeza Gilberto Lozano. La más reciente experiencia de protesta que el llamado Movimiento Nacional Anti-AMLO llevó a cabo, no tuvo el mejor de los desenlaces, pues tras señalarse una división interna en el campamento que había montado en el Zócalo —con casas de campaña que luego se vaciaron e incluso un día volaron con un remolino—, ésta se concluyó de manera intempestiva. Ayer, la organización caminó por Reforma en una marcha denominada “Por Amor a México”, misma que concluyó en el Monumento a la Revolución, en donde se efectuó un “juicio ciudadano”, en el que declararon culpable al Presidente de todas las faltas o delitos que le imputaron.