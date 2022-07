Leche y bronca

Ayer, el Presidente salió a responder a los productores de leche que la víspera cuestionaron fuertemente la decisión del Gobierno federal de comprarle el lácteo a EU. La respuesta vino a un reclamo que hiciera el diputado local Eduardo Ron —arropado por el partido Movimiento Ciudadano—, quien anticipó que esa determinación, anunciada en el comunicado de los gobiernos de México y EU, implicaba dar la espalda a los productores nacionales, a quienes por cierto ni se les respeta el llamado precio de garantía. “Empezamos en el 2018 con un precio de garantía de ocho pesos, al que nunca se llegó. Acaba de anunciar un precio de garantía de 10 pesos, que quiero invitarles a preguntar a los productores: ¿a quién le pagan los 10 pesos?”. Nos hacen ver que la respuesta del mandatario, en el sentido de que no habrá afectación a productores no fue bien recibida y que el problema podría crecer. Ya se verá.

¿Cuánto tardará la extradición?

Tras la detención de Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más famosos que ha habido en el país, ayer, en Sinaloa, han empezado a correr las especulaciones sobre el tiempo que pasará entre su internamiento en el penal de El Altiplano —de acuerdo con lo señalado por la FGR—, y su entrega al gobierno de Estados Unidos. Este último ha destacado a través de su fiscalía general y su embajada, la alta relevancia que tiene la captura por el hecho de que implicará hacer cumplir una deuda de justicia por el caso del agente de la DEA, Enrique Camarena, cuyo secuestro, brutal tortura y asesinato en 1985 se atribuye a quien en los años ochenta fuera, con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, una de las cabezas del Cártel de Guadalajara. ¿Pasarán semanas, días? Ya se verá.

Acomodos priistas coahuilenses

La que ayer aclaró que no se va a apuntar al proceso interno del PRI para elegir abanderado a la gubernatura de Coahuila, que se renueva el próximo año, es la senadora priista Verónica Martínez. Aunque su nombre es de los que suenan en la entidad, ya aclaró que se mantendrá “en la encomienda que me dieron los ciudadanos y las ciudadanas de Coahuila, y por otro lado en la encomienda que me dio mi partido, mi instituto político, al presidir el PRI aquí en la ciudad de Torreón”, señaló. Con lo anterior, nos comentan, se le siguen cuadrando las cosas a Manolo Jiménez, exalcalde de Saltillo y actual secretario de Inclusión y Desarrollo de la entidad. En el caso, sin embargo, ya sólo falta que el tricolor acomode el tema de la paridad, pues también se prevé que la autoridad electoral disponga que en al menos una de las dos entidades que estarán en juego —la otra es el Edomex—, compita por la gubernatura una mujer.

Migración en picos

No pasaron desapercibidas, aunque quizá no se les dio la atención debida, las escenas de desolación que se vivieron varios días de esta semana en distintos estados del país, entre ellos Oaxaca, Veracruz y Zacatecas, donde familiares despidieron a los migrantes mexicanos que fallecieron asfixiados en la caja de un tráiler en Texas. Algunas familias perdieron a su principal sostén, otras, a integrantes jóvenes de no más de 20 años que pretendían serlo. Cada una de esas 26 historias es una tragedia que no puede quedar en el olvido. Ayer, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó una disminución en las detenciones de los migrantes que cruzan a EU. Pasaron de 240 mil en mayo a 207 mil en julio. Aún con esa disminución van 4 meses que la cifra se ubica por encima de las 200 mil. Un problema grave que sigue vigente.

Los que sí toman medidas

Resulta que ante el aumento de contagios por Covid-19 en algunos estados, aunque no en todos, están tomando decisiones preventivas. En Chihuahua, por ejemplo, donde gobierna Maru Campos, las autoridades sanitarias decidieron regresar al uso estricto de cubrebocas en espacios abiertos y cerrados, así como establecer aforos de 80 por ciento para evitar aglomeraciones. La quinta ola de contagios está pegando en todo el país con un mayor incremento en contagios en comparación con la fase inicial de olas anteriores, a decir de expertos, que no ven acciones de autoridad de tipo preventivo. Sería buen momento, nos comentan, para que otras entidades retomaran medidas antes de que aumenten aún más los casos que no generan hospitalizaciones pero sí impactos en lo laboral. Prevenir no significa parar economías, señalan.

¿Lucha fratricida en Morena?

Y el que sigue encendiendo alertas por el proceso interno en Morena de cara al 2024 —que no es otra cosa que la batalla que ya libran las llamadas “corcholatas”— es el senador Ricardo Monreal. Y es que el morenista, tras advertir que el proceso está adelantado, como ya lo ha hecho en otros momentos, ahora dio cuenta de algo más que ya está pulsando: hay seguidores que, identificados con algún aspirante, hombre o mujer, piensan equivocadamente que exterminando o liquidando a los otros adversarios, se harían de la candidatura sin problemas. “Pero no —sostuvo también—, el hecho de alimentar estas luchas internas, estas luchas facciosas, puede provocar una ruptura”. Y advirtió que “la lucha interna, provocada por la sucesión adelantada, puede convertirse en una lucha fratricida, en donde todos perderemos”. ¿Tomarán en cuenta las otras “corcholatas” el pulso del legislador? Hay quienes creen que, por el momento, no.