Fuerte, intensa, la polémica que ayer se vivió en el Senado de la República, luego de que se aprobara, por la vía de un artículo transitorio, la ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar. Una reforma que se brinca la Constitución. Ante ello, un amplio grupo de senadores de oposición reclamó un “albazo”, aunque es imposible soslayar que los votos a favor de la reforma, incluido el famoso transitorio, fueron 80. Ya será motivo de revisión las razones que llevaron al vicecoordinador del Verde Ecologista, Raúl Bolaños Cacho —de quien son conocidas sus aspiraciones en Oaxaca— para proponer el transitorio. Y se seguirá el curso de la reforma en San Lázaro, con las consideraciones que eventualmente hagan incluso desde la Corte. Sin embargo, tampoco puede soslayarse lo que planteó el líder de la mayoría morenista en la Cámara alta, Ricardo Monreal, porque tiene fondo: “No se llamen orprendidos, no se llamen asaltados… Somos senadores y senadoras”. Fueron 80 votos contra 25 y 4 abstenciones.

• La casa del jabonero

Los personajes dedicados a la política que han desempeñado un cargo en la administración pública suelen ser perseguidos por sus resultados. Y en esa suerte, en el contexto del encendido debate desatado en el Senado por la ampliación de la gestión del ministro Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los resultados recordados en varios de quienes seguían el rumbo de la sesión fueron los de la senadora Xóchitl Gálvez. Resulta, nos cuentan, que la senadora panista gritó que eran unos corruptos quienes empujaron esa enmienda. Algunos detractores de la legisladora reaccionaron recordando su desempeño cuando fue jefa delegacional en Miguel Hidalgo, pues afirman que en su administración dejó peor a la demarcación en materia de seguridad, además de ser señalada en su momento por temas delicados de manejos administrativos. Dicen que esos resultados son los que reaparecen como fantasmas, además de la consabida frase: “Quien acusa debe probar”.

• El desaire de La Reinota

Pues resulta que La Reinota, la joven que trascendió en las benditas redes y medios de comunicación por haber regresado a los uniformados una bomba de humo durante las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer en el Zócalo, desairó una invitación proveniente de las filas de Morena. Resulta que la joven fue invitada a participar en spots o comerciales de candidatos de ese partido y, al saber de quién se trataba, prefirió pintar su raya. “Amixes, oooobviiamente no acepté, al final fueron súper prepotentes. Claro, déjame apoyo al gobierno que nos gaseó”, dijo la activista, quien aclaró en su cuenta de Twitter que la gente que se acercó con ella no era gente directamente del partido, sino una empresa que los apoya. Así que ahí como no queriendo, la chica les repitió la dosis, nos comentan.

• Acción y reacción en Chihuahua

Luego de las adhesiones que ha ido acumulando la candidata de la alianza PAN-PRD a la gubernatura de Chihuahua, Maru Campos, que incluye el apoyo de liderazgos de Morena de la zona fronteriza, se comenzó a esparcir el rumor de que le habrían abierto un tercer juicio en el pleito que mantiene la Fiscalía estatal contra la exalcaldesa de Chihuahua capital. Sin embargo, Francisco Molina, el abogado que encabeza la defensa de la abanderada, salió a atajar los señalamientos al aclarar que no habían sido notificados de tal situación e incluso señaló que personajes asociados a Morena, como Óscar Castrejón y Román Alcántar, fueron quienes comenzaron a difundir una información en la que no está involucrada Campos Galván. “Maru no tiene ninguna otra reclamación, todos sus procedimientos están siendo aclarados”, afirmó el representante legal, “a pesar de que se trate de acciones políticas más que jurídicas”.

• Ajustes en el tablero

Ayer se anunciaron un par de ajustes importantes en el tablero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Resulta que el secretario Jorge Arganis Díaz Leal designó a Carlos Javier Villazón para encabezar la dirección general de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y a David Camacho como titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Según se supo, Villazón Salem, quien sustituye a Gerardo Ferrando Bravo, se venía desempeñando como director corporativo de Finanzas, por lo que cuenta con amplios conocimientos del quehacer de GACM. Camacho Alcocer, quien ha sido director general de Estudios, Estadística y Registro Ferroviario Mexicano en la ARTF, sustituirá a Alejandro Álvarez Reyes.

• Brigadista de lujo

Luego de la mano que les echó un brigadista que se agregó de último momento, las tareas para combatir el incendio registrado en Tepoztlán desde el domingo pasado fueron concluidas. Los dos helicópteros de la Comisión Nacional del Agua y el de la Secretaría de la Defensa regresaron a sus hangares y los brigadistas guardaron sus palas. El saldo: 350 hectáreas de pino y encino afectadas. Dicen que Raymundo Rosales, director estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales, estaba aliviado cuando todavía faltaba un 10 por ciento de área con fuego activo, gracias al brigadista que le resolvió el asunto. Un tal Tláloc. La lluvia registrada en la zona extinguió, finalmente, el incendio y de esa manera se cerró un capítulo que tuvo a los vecinos de la zona en vilo. Nos hacen ver que el tal Tláloc también vino a disiparle broncas políticas a algunos que no han sabido gestionar los incendios. Uf.