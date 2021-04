Loera en acto virtual de Campos

Nos cuentan que un “invitado especial” se coló a la transmisión en Internet que hizo el equipo de campaña de la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD al gobierno de Chihuahua, Maru Campos. En ese acto, la panista sumó el apoyo de liderazgos que anteriormente eran parte de Morena, como Samuel Molina, jefe distrital del partido guinda en Ciudad Juárez, y de la diputada federal del PT, Claudia Lastra. ¿Y quién era el espectador que estaba dando seguimiento a lo que ocurría en la conferencia celebrada en el búnker azul? Pues nada menos que el candidato de Morena a la gubernatura, Juan Carlos Loera, quien fue “cachado” entre los asistentes virtuales durante la emisión en Facebook. “Juan Carlos Loera está viendo el video”, apareció durante la transmisión y, para no desperdiciar el pase para meter gol, desde el perfil de la candidata apuntaron en el mismo muro: “Gracias, Juan Carlos Loera por unirte a la rueda de prensa, pronto te unirás al proyecto ganador”. Auch. Cosas que pasan en las benditas redes.

Morena cruje en Chilpancingo

El proceso interno de Morena para elegir representante para competir por la alcaldía de Chilpancingo no dejó, para variar, a todo mundo conforme, pues una de las aspirantes, Silvia Alemán, demandaba el viernes que se transparentara el proceso, ya que se desconocía la metodología que se aplicaría en la encuesta de elección de candidato. El sábado se informó que la diputada local Otilia Hernández había sido la ganadora de la encuesta y ese mismo día se entregó la solicitud de registro ante el Instituto Electoral de Guerrero. Alemán, fundadora de Morena en el estado, afirmó que no permitiría que Otilia Hernández fuera premiada con el principal municipio de la entidad, pero además lo hizo mediando un planteamiento frontal, pues de acuerdo con informativos locales, la señaló de corrupta. Otra raya más al tigre morenista, nos comentan.

Nuevo empuje económico, pero…

El viernes pasado las autoridades de Salud informaron que ningún estado se encontraba en rojo en el semáforo epidemiológico. Y por eso, con ocho entidades en verde, 19 en amarillo y cinco en naranja, la Concanaco ha expresado su optimismo para entrar a una nueva fase de recuperación económica. El presidente del organismo empresarial, José Manuel López Campos, considera que la reapertura “impulsará la reactivación de muchas empresas, la recuperación y conservación de empleos”, aunque igual recomienda no bajar la guardia aun cuando ya se tiene avance en algunos estados en el Plan Nacional de Vacunación. El caso, nos comentan, es que para mantener esa perspectiva lo que se necesita es que la dichosa tercera ola que varios ven venir, no sólo no llegue, sino que de preferencia ni se asome. Esta semana hay que estar pendiente, pues es la aduana que falta cruzar. Uf.

Ajustes en policía de Tulum

Luego de la demostración de fuerza desmedida de la policía municipal de Tulum que incluso provocó la muerte de la salvadoreña Victoria Salazar, la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo tomó el control de la seguridad municipal. Y es que todavía ni pasaban 15 días del asesinato de la refugiada salvadoreña cuando se difundieron otras imágenes en las que los uniformados municipales golpeaban a un joven que ya se encontraba sometido en la batea de una pick up oficial. Al parecer la SSP estatal decidió cortar por lo sano y anunció que la policía de Tulum quedaba a su cargo, entre otras cosas, por “los constantes e intolerables actos de uso y abuso de procedimientos de control, técnicas, tácticas y protocolos mal aplicados” por parte de los municipales. Con esta medida, los uniformados de Tulum deberán tomar un curso en la Academia Estatal de Seguridad Pública en Chetumal denominado “Actuación legal y técnica policial”. Policía que no lo apruebe será separado de la corporación de inmediato.

De la champaña al desencanto

La senadora Alejandra León Gastélum, quien saltó a la fama en 2018 por celebrar con champaña el triunfo electoral de Morena, anunció ayer que renunciará al partido guinda, tanto como militante como consejera estatal. La legisladora por Baja California, electa por el principio de mayoría relativa, aclaró que no se afiliará a ningún otro partido político, pues además de continuar en la bancada del PT, seguirá apoyando las políticas del Presidente de la República. No obstante, dijo en sus redes sociales lo siguiente: “no pienso solapar las porquerías que está haciendo Morena y traicionando y mintiéndole al pueblo”. La senadora añadió en su anuncio en su red social que “eso no es el movimiento que me tocó fundar y por el cual trabajé y dediqué los últimos nueve años y como consejera estatal política”. Adelantó que apoyará a los candidatos que se comprometan “realmente a solucionar los problemas de los diferentes sectores de BC”. Apuntada la baja.

Magistrado pide reflector

Nos hacen ver que no sólo los candidatos de Morena, Félix Salgado y Raúl Morón, ven inconsistencias en el fallo del INE que determinó retirarles el registro como candidatos a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente. El que insistió ayer en poner bajo el reflector la opinión que defendió durante la pasada sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que se trató el asunto fue el presidente del mismo, José Luis Vargas Valdez. El funcionario electoral, quien durante semanas ha sumado cuestionamientos relacionados con su desempeño público y su situación patrimonial, ayer insistió en que en los casos Guerrero y Michoacán hubo violación de la garantía de audiencia, por ende, afectación del debido proceso, además de que se afecta el derecho constitucional a ser votado. La valoración que hace se agrega al debate en la opinión pública, previo a la definitiva que darán los integrantes del consejo general del INE en una sesión vespertina mañana mismo.