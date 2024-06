Lomelí le pega a Quadri

Y hablando de resultados interesantes de la elección del domingo pasado, nos piden anotar el que se dio en la contienda por la diputación del distrito 8 federal de Coyoacán, donde la comunicadora Ana María Lomelí venció al polémico candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, Gabriel Quadri. La abanderada por la coalición Sigamos Haciendo Historia obtuvo, de acuerdo con datos del PREP —que cerró anoche con el 94.2 por ciento de las actas computadas— el 46.7 por ciento de los votos, mientras el opositor se quedó con el 42.4 por ciento de los sufragios; la otra contendiente fue Amancay González Franco, por MC, quien sólo logró el 8.3 por ciento de la votación. Fue al inicio de las campañas que Lomelí, rostro conocido en el mundo de las noticias transmitidas por televisión, se integró al equipo de Claudia Sheinbaum como enlace con el sector empresarial. Ahí el dato.

Antídoto para el nerviosismo financiero

Y resulta que ayer el nerviosismo afloró en los mercados financieros, luego de conocerse que la 4T obtuvo una aplastante mayoría calificada —con la que puede modificar la Constitución— en la Cámara de Diputados y que no le sería muy complicado lograr cuatro escaños que le faltan para lograr una mayoría igual en el Senado. Y es que, nos comentan, en los mercados tenían bastante registrada la posibilidad que al final se concretó de que Claudia Sheinbaum ganara la Presidencia e incluso por amplio margen, no así lo que ocurrió en la conformación del Congreso. Pero ayer mismo ya hubo una respuesta de la virtual Presidenta ante la inquietud que pegó al peso y a la Bolsa: anunciar que el actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, habrá de continuar en el cargo una vez que ella asuma la Presidencia. La permanencia del funcionario, conocido en los espacios financieros y económicos, estará mostrando su efecto en los indicadores de hoy, nos dicen los que saben. Pendientes.

El PRD y la derrota

Y nos comentan que el Partido de la Revolución Democrática sólo ganó en un municipio del Estado de México: Ayapango. En la entidad mexiquense, Margarito Soriano Cuadros alcanzó el 31.8 por ciento de los sufragios y se perfila para convertirse en el último presidente municipal perredista, pues tras el cierre del Programa de Resultados Preliminares, el partido del sol azteca, referente de la izquierda de los años 90, estaría por desaparecer, al perder su registro nacional. Hace 10 años, el líder histórico de este partido y fundador, Cuauhtémoc Cárdenas, aseguraba que el partido atravesaba por la peor crisis en 25 años, y señalaba que en caso de no actuar a tiempo, el instituto político se acabaría. Mientras el fuego de la crisis se apaga en la sede nacional, las preguntas comienzan a salir a la luz, buscando culpables. Nos cuentan que el sol azteca, sin embargo, no se concentrará en buscar al interior cuáles fueron sus errores e inconsistencias. No será ésa la vía para eventualmente tratar de convertirse en una opción en el futuro. Su narrativa, nos dicen, será la de que hubo una elección de Estado e irregular.

¿Impugnaciones en cascada?

Y hablando del tema de las impugnaciones a la elección presidencial que ayer activó Xóchitl Gálvez, abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, quienes siguen de cerca el acontecer en la trinchera del bloque opositor nos aseguran que no hay que descartar que además en las entidades federativas donde la coalición PAN-PRI-PRD no logró el triunfo, replique esta decisión. Esto es, que se articulen recursos de impugnación ante los tribunales estatales y que éstos se vayan dirimiendo en todas las instancias —desde los tribunales locales hasta el federal—. En esa lógica, quien ayer anunció que se encuentra en un proceso exhaustivo de recopilación de información para garantizar la certeza del proceso electoral, fue la candidata al gobierno de Morelos, Lucy Meza, porque “durante la jornada electoral se presentaron incidencias que afectaron la legalidad del proceso”, según informó anoche.

La 4T en los estados

Y una vez cerrado el PREP, ha comenzado a hacerse el balance sobre la aportación de votos de cada entidad federativa en la contienda presidencial. Dicha revisión, que habrá de determinar el vigor que tiene la 4T en distintos territorios, ya arroja el dato de que en el Estado de México, esa opción política obtuvo unos 5 millones de sufragios, una votación histórica. Para quienes analizan el caso, esto es indicador de que los mexiquenses arropan la gestión de la maestra Delfina Gómez, quien lleva 8 meses en el cargo y mantiene una aprobación que va un poco arriba del 60%. También que hay una operación política relevante, en este caso a cargo del secretario de Gobierno, Horacio Duarte. El resultado es que el guinda ganó el Congreso local y tres cuartas partes de los ayuntamientos.

Bloque opositor o fosforena

Y un gran dilema que se empieza a abrir en el escenario político es hacia dónde podrían inclinarse quienes lleguen al Senado por el partido Movimiento Ciudadano, a la hora de votar temas que le interesen a la 4T y requieran su apoyo. Sobre todo, porque empieza a tomar consistencia la idea de que a la 4T le faltarán cuatro senadores para conformar una mayoría calificada con la cual acometer reformas constitucionales. Hay quien juzga que para tener cierta idea hay que tomar en cuenta el desempeño de Jorge Álvarez Máynez en los debates, en donde mostró que pudiera haber mayor proximidad a la 4T que al grupo de partidos de oposición, y el sainete que protagonizó con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, quien puso sobre la mesa cargo y postulación para que el emecista declinara por Xóchitl. Uf.