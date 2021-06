López-Gatell, sí pero no

¿Qué es algo que sube y baja, pero cuando sube, baja y cuando baja, sube, mientras transcurre la mañanera? Pues sí, la pandemia de Covid-19, y más si quien interpreta su desarrollo es el subsecretario Hugo López-Gatell. Al menos así lo entendieron varios de quienes ayer siguieron la participación del funcionario en el llamado martes de la salud, en el que dio cuenta de que entre la semana epidemiológica 22 y la 23 hubo un repunte de nueve por ciento. Y, más aún, anticipó que éste, ya rumbo al sábado, pudiera ser ya no de nueve sino de entre 15 y 18 puntos porcentuales, con lo cual “podría representar un cambio en la tendencia en la epidemia”. Aunque inmediatamente después él mismo dijo que podría no ser como lo estaba anticipando, porque también puede haber un zigzag. O sea, es posible que sí, aunque a lo mejor no, porque aunque sí ha ocurrido, en general no ha pasado. Uf.

• Que apunten a Loyola

Con la novedad de que en la casa azul también se están encendiendo ánimos y multiplicando nombres de cara a la designación del futuro coordinador del grupo parlamentario en San Lázaro. Las normas internas del blanquiazul establecen que esa decisión le corresponde al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, es decir a Marko Cortés. En esa lógica si bien suena hasta el momento como favorito el capitalino Jorge Romero, al que ven peleando la posición es al actual coordinador, Juan Carlos Romero Hicks, que se reeligió. Ah, pero resulta que está empezando a sonar una tercera opción que presume buenas credenciales y juega fuerte: se trata del exgobernador de Querétaro Ignacio Loyola, quien además fue procurador del Medio Ambiente, director de Agroasemex y ganó su distrito voto por voto en una entidad que es… azul-azul-azul.

• Espino, ¿ventaja anticipada?

Así que aún no termina junio, mes de las elecciones intermedias, y algunos funcionarios ya andan muy inquietos con la posibilidad de buscar futuros puestos de elección popular. Es el caso del comisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino, a quien, nos comentan, han visto en actos de autopromoción como posible contendiente a gobernar el estado de Durango. El también expresidente nacional del PAN usa su movimiento —Ruta 5— como plataforma para promoverse, aunque ya hay quien cuestiona si el hecho de ser funcionario público del Gobierno federal pudiera representarle una ventaja respecto a otros eventuales contendientes. Nos comentan que el más inconforme con una situación de ese tipo sería el Presidente, además de que en una de ésas podría ponerse bajo la lupa del INE, al frente del cual está Lorenzo Córdova o de alguna otra autoridad electoral.

• Buscando la primera fila

A pesar de que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, ha dicho que sería un “suicidio político” pensar en la actualidad en la sucesión presidencial, en la bancada de Morena en el Senado no faltan los que quieren ponerse adelante de la fila de los destapadores, para quienes esto suele ser redituable si su tapado resulta ser el elegido. Ayer fue el senador por Coahuila, Armando Guadiana, el que aprovechó el cierre de la reunión de Mario Delgado con la bancada morenista en la Cámara alta para reiterar que Monreal será el próximo candidato presidencial. “Para mí el candidato presidencial es el senador Monreal, ni Marcelo ni Claudia, definitivamente. El senador Monreal tiene más experiencia y más camino andado en el aspecto político, por eso yo digo y lo reafirmo que para mí es el precandidato y futuro candidato presidencial y futuro Presidente de la República en el 2024. Para mí es mi gallo”, dijo Guadiana.

• El del regalazo, sin regalo

Nos comentan que las aspiraciones del senador verde Raúl Bolaños Cacho de presidir la Mesa Directiva del Senado de la República duraron menos que de lo que quizás el propio interesado podría haber imaginado. Resulta que el legislador, cuyo nombre se recuerda porque fue el que propuso el polémico artículo 13 transitorio que amplió la presidencia del ministro Arturo Zaldívar —lo que en algunos medios se ha denominado “regalazo”, pero que metió en un brete a todo el Poder Judicial—, “sabe que no hay condiciones por razones del consenso en el grupo mayoritario”, precisó Ricardo Monreal. Así que ayer en el Senado más bien siguió tomando cauce el proceso en el cual, como originalmente se tenía previsto, será una senadora de Morena la elegida dentro de las hasta ahora destapadas. Por cierto que los tiempos establecidos para elegir al reemplazo de Eduardo Ramírez serán después del 15 de agosto.

• Activismo reactivado

Aunque ya se acabaron las campañas electorales en la Ciudad de México, para Morena parece no haber una batalla perdida, o al menos así lo sugieren los actos de promoción que realizan representantes de ese partido que no resultaron beneficiados. La candidata derrotada en Cuauh-témoc, Dolores Padierna, impulsa en sus redes sociales una asamblea partidista que se realizará el 27 de junio en el monumento a Lázaro Cárdenas a las 11 horas y donde afirma que estará, nada más y nada menos, que la Jefa de Gobierno. La mandataria no ha informado nada sobre su participación en este acto, por lo que, hasta ahora, se trata sólo de una mera especulación. Lo que es un hecho es que el partido guinda buscará rescatar el orgullo mancillado el 6 de junio y el tema de la consulta para enjuiciar a expresidentes pudiera ser su catalizador, nos comentan.