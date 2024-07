Luces de Banco Azteca

Y donde andan muy contentos estos días, y no es para menos, es en Banco Azteca. Y es que resulta que la institución financiera subió cuatro posiciones en la más reciente edición del ranking de The Banker, la revista especializada de Financial Times Group, que evalúa y clasifica a las más destacadas instituciones financieras del mundo en función de variables como crecimiento, eficiencia operativa, rentabilidad, solvencia y calidad de activos. Dato interesante, nos comentan, el de que en esta edición del Top 1000 World Banks by Tier 1 se ha destacado de Banco Azteca su solidez financiera, su compromiso con la estabilidad económica, la confianza de sus clientes y su gestión prudente. Es sabido que el banco figura en el ranking desde 2008 y que desde entonces ha venido escalando posiciones. En esta ocasión se ubicó entre los 25 más importantes de Latinoamérica y el Caribe y en el Top 5 a nivel nacional. Ahí el dato.

Favorita de AMLO

Con la novedad de que para muchos morenistas que siguen las mañaneras ayer quedó claro cuál es el perfil favorito del Presidente López Obrador para ocupar la dirigencia nacional de Morena. Es, nos comentan, su hoy secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien ayer fue motivo de palabras elogiosas. “Imagínense que estuvo de joven; la cuestionaban. Cuando estábamos empezando organizó a los jóvenes, ella y otras compañeras y compañeros, que era muy difícil”, comentó y luego agregó, mientras se dirigía al vocero, Jesús Ramírez: “¿No tienes por ahí…? Que conste que no es propaganda, ¿eh?, todos tienen derecho a participar, pero ya que me preguntan yo doy mi opinión, si acaso los culpables son ustedes. Pero, ¿no tienes un video donde sale en el camión? ¿Lo tienes? Y así ayer apareció el video donde Alcalde aparece cantando un conocido promocional de Morena. ¿Será que aún con el mensaje de ayer habrá otros que se quieran inscribir a la encuesta que decidiría al nuevo líder de Morena? Pendientes.

Fuera la chatarra

Nos cuentan que uno de los programas que con éxito aplica la alcaldía Coyoacán, a cargo de Giovani Gutiérrez, quien por cierto obtuvo la reelección en el cargo, es el del retiro de autos que se encuentran en estado de abandono en la vía pública. Es sabido que estos bienes suelen convertirse en obstáculos para el libre tránsito, en lugares donde anida fauna nociva, o de plano en espacios que se usan para actividades delictivas. Lo anterior viene a cuento porque el miércoles pasado inició este dispositivo que se realiza en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX. Ese día, nos cuentan, Roberto Sánchez Lazo, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la alcaldía destacó que la misión del Gobierno local es garantizar una mejor calidad de vida. A su vez, Aurora Monserrat Ramírez, directora de Seguridad Ciudadana dio cuenta de que se han retirado de las calles más de 868 vehículos abandonados.

Golpe en Cancún

Buen golpe, nos comentan, el que dieron ayer la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo en colaboración con la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional al descubrir y desmantelar un invernadero en el que se producía marihuana. El sitio que ya fue cateado se encontraba en un domicilio en la calle Paseo del Prado en la supermanzana 331, en Cancún, Quintana Roo. “En el inmueble mencionado se encontraron bolsas de material sintético, las cuales contenían vegetal verde deshidratado, además de pipas de vidrio. Asimismo, localizaron macetas con plantas de color verde con las características propias de la marihuana”, se informó ayer. También, que en la vivienda había una habitación dispuesta para deshidratar las plantas que ahí cultivaban. Tras cumplimentar la diligencia, los agentes participantes procedieron a colocar en el inmueble, los sellos oficiales, indicando que el lugar quedó asegurado. La acción se derivó de trabajos de inteligencia efectuados en los tres niveles de gobierno.

Six Flags, 151 árboles y un juego

Nos piden no perder de vista un caso de relevancia para los vecinos de la alcaldía de Tlalpan, pero que puede sentar un precedente en toda la ciudad. Y es que resulta que el parque de diversiones Six Flags tiene en la mira tumbar 151 árboles para construir una nueva atracción para sus usuarios que se denomina Roller Coaster Tipo A y que está al lado del área natural protegida Bosque de Tlalpan. Residentes de la alcaldía han levantado la voz para dar cuenta de la consulta vecinal que ha iniciado la empresa. Su temor es que al final los árboles sean talados, pues consideran que son limitados los alcances de la encuesta que la empresa Impacto Social Consultores, al servicio del parque de diversiones, levantará entre el 13 y el 16 de julio próximos. La Secretaría de Medio Ambiente de la capital ha señalado que “ningún proyecto ha sido autorizado”, pero, señalan vecinos, ha justificado el procedimiento de consulta del que esperan lo peor. Que los árboles sean tumbados.

Pleito por despojos

La historia del PRI es también cíclica. Así como hace casi cuatro décadas la corriente democrática de ese partido se escindió por la falta de espacios de representación, dando lugar a un movimiento de izquierda al que le tomó años acceder al poder, ahora el Frente Amplio de Renovación, también perteneciente al Revolucionario Institucional, ha anunciado que abre la batalla legal y social para lo que define como el rescate del partido y su “efectiva refundación y resurgimiento”. La mecha que detonó la explosiva reacción es, nada más y nada menos, que la intentona de su dirigente nacional de apropiarse del tricolor. Nadie sabe en realidad si esta corriente crítica se separará del PRI o si logrará atajar a Alejandro Moreno. Lo que sí está claro es que, a diferencia de los 80, hasta ahora en esta batalla no hay ideas ni proyectos, lo que lo muestra, al menos hasta ahora, como un pleito por despojos.