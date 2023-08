Mano partidista en el Frente

Ahora sí la temperatura se disparó en el Frente Amplio por México, con el señalamiento hecho ayer por la senadora Xóchitl Gálvez en el sentido de que hubo algo “raro” para favorecer a algunos de sus contrincantes internos con la recolección de firmas. La legisladora no dio nombres, pero a los observadores no se les escapó el dato de que quienes anunciaron que ya rebasaron el umbral fueron, entre otros, la priista Beatriz Paredes y el panista Santiago Creel. Xóchitl dijo que no puede creer que algunos personajes hayan conseguido las firmas requeridas, casualmente después de una actualización de la plataforma digital. Tras lo dicho por Xóchitl, muchos ya no saben si la mano que meció esa cuna fue negra, tricolor, azul o amarilla o una mezcla de todas. Como sea, la legisladora ya pidió al Comité Organizador que revise el caso. Veremos hasta dónde llega esto.

Cierre de filas en Guerrero

Y fue un grupo de mujeres profesionistas de Morena, encabezadas por Mariana Jaimes Alarcón, Pilar Pérez Gutiérrez, Marisol Bazán Hernández, Teresa Nava Alfaro y Concepción Alarcón Catalán, el que manifestó su respaldo y apoyo a la gobernadora Evelyn Salgado tras los ataques mediáticos de los que, acusaron, ha sido víctima en los últimos días. Y no sólo eso sino que apuntaron que en el fondo de esos embates contra la mandataria estatal hay violencia política de género, y apuntaron hacia declaraciones del obispo Salvador Rangel. “Los conflictos sociales se han resuelto con diálogo, sin represión. Las mujeres de Guerrero exigimos enérgicamente poner alto de manera inmediata a la violencia política y mediática de la que está siendo víctima la gobernadora”, señalaron en una conferencia en la que plantearon un listado de resultados del gobierno estatal en distintas materias. Ahí el dato.

Presencia de Sheinbaum

Y quien sin perder el paso empieza también a dar saltos cuidados —por aquello de las reglas internas que impiden a las corcholatas explayarse mejor—, es Claudia Sheinbaum. Ayer la Jefa de Gobierno con licencia dio cuenta de la necesidad de continuar con el Plan Sonora, basado en la nacionalización del litio y que podría convertirse en un detonante de inversión en el país y con el componente de generación de energía limpia que se impulsa en esa entidad, “uno de los proyectos más importantes para el futuro de México, pero también del mundo”, consideró. Por cierto que además de actos con amplios aforos, su voz está siendo relevante en medio de la coyuntura que se abrió con la detención, promovida por la fiscalía capitalina, del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien ayer fue vinculado a proceso y estará preso en el Reclusorio Sur.

La cartilla de Marcelo

Y por cierto que, nos comentan, es Marcelo Ebrard la corcholata que busca acelerar de cara a la cada vez más cercana encuesta en la que resultará elegido el defensor de la 4T, o para no andar entre las ramas, su candidato presidencial. Ayer el excanciller presentó una propuesta para las mujeres denominada Pasaporte Violeta, el cual consiste en un apoyo de 3 mil pesos mensuales para las jefas de familia que mantienen su hogar. “Hoy tenemos programas y acciones distintas, acciones dispersas, y hay otros puntos que no hemos cubierto todavía, se ha avanzado muchísimo, pero tenemos que dar un paso adelante que es organizar toda la acción del gobierno para ese fin”, consideró Ebrard en un acto en el que estuvo acompañado de su esposa, Rosalinda Bueso. Faltan 3 semanas para la encuesta.

Definiciones en Yucatán

Y en donde ya pusieron fecha para que salga humo blanco es en Yucatán, pues dentro de una semana se conocerá al candidato del PAN a la gubernatura en el 2024. Ayer, el dirigente nacional del blanquiazul, Marko Cortés, indicó que entre el 11 y 13 de este mes se realizará una encuesta, cuyos resultados se darán a conocer el 15. Fueron considerados para participar en el ejercicio Renán Barrera, alcalde de Mérida; Liborio Vidal, secretario estatal de Educación; Julián Zacarías, alcalde de Puerto Progreso, y Rommel Pacheco, diputado federal. Hasta donde se pudo saber, los cuatro estuvieron de acuerdo en las reglas de esta minicontienda interna, de la cual saldrá el abanderado para sustituir al gobernador Mauricio Vila. Lo que ocurra aquí, nos dicen, influirá para bien o para mal en otros procesos, por lo que muchos ojos estarán puestos en estos días en Yucatán. A estar pendientes.

Alerta a tiempo en GAM

Dice el dicho que “más vale prevenir que lamentar”. El asunto viene a colación por el hecho de que desde hace casi un mes una familia detectó un enorme socavón debajo de su casa en la colonia Providencia de la alcaldía Gustavo A. Madero, el cual representa un riesgo para la integridad de quienes viven ahí. El tema no es menor, pues apenas el pasado jueves otro agujero se tragó un gimnasio en el deportivo Gertrudis Sánchez, muy cerca del que ahora amenaza a una familia. Lo deseable, nos dicen, es que las autoridades intervengan ante el riesgo reportado en la colonia Providencia y que tomen medidas para revisar el drenaje de toda la zona, ya que el propio Sacmex reconoce la existencia de tres socavones por ruptura de tuberías. No se trata de alarmar, sino de emitir una alerta a tiempo, para que se actúe antes de que haya consecuencias que lamentar.