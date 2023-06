Y fue Lilly Téllez la que se bajó del carro en el que la alianza PRI-PAN-PRD tiene previsto correr para llegar a la Presidencia en el 2024. El suyo fue un descenso que dio una buena sacudida a los dueños del vehículo, porque resulta que la legisladora dejó a bordo una larga lista de fallas que amenazan con desvielar el coche. “No podemos combatir la ilegalidad violando la ley. No podemos oponernos al clientelismo gubernamental echando mano del clientelismo partidista o corporativo, y no vamos a contener a la nueva oligarquía morenista de la mano de los oligarcas del viejo régimen”, recetó. Y no sólo eso, también dijo: “A dos meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos, ni procedimientos delimitados. Ante estas circunstancias, ya he decidido que no participaré”. El fin no justifica los medios”. Y se marchó, como dice la canción, pero en el carro dejó una bomba con la mecha encendida. Uf.

Otros que marchan

No dejan de llamar la atención las noticias que dan cuenta de cómo atletas cubanos que se encuentran en certámenes deportivos en Estados Unidos deciden abandonar sus concentraciones para solicitar asilo. Ahora ocurrió con los futbolistas Roberney Caballero, Denilson Morales, Neisser Sandó y Jassael Herrera, según reportes periodísticos. Se encontraban en Miami disputando la Copa Oro y habían tenido ya un encuentro contra Guatemala. Ya no viajaron a Houston, donde el cuadro de la isla tendría otro partido. Según esos mismos reportes, son ya 33 los abandonos de deportistas de ese país. El caso llama la atención, nos comentan, porque son indicadores que chocan de frente contra los discursos políticos que suelen destacar las grandes bondades del régimen, aunque no haya datos recientes de personas que huyan… hacia la isla.

Conmemoración relevante

Con la novedad de que este jueves a las 5 de la tarde, el auditorio Octavio Paz del Senado de la República será escenario de la cuarta conmemoración del fallecimiento de Luis Maldonado Venegas, el político mexicano que destacó en el ámbito legislativo, académico y cultural con estudios en Derecho y un amplio paso por la administración pública en dependencias como las secretarías de Gobernación y del Trabajo. Se trata de un evento organizado por el Consejo de Crónica de la Ciudad de México, por lo que contará con la presencia de su presidente, Román Sánchez y de su secretario general, Alejandro González. El aniversario luctuoso, también convocado por el Consejo de Instituciones Académicas, Científicas, Culturales y Universitarias de México, será moderado por Óscar Bernache Domínguez, quien cuenta con experiencia como enlace legislativo y representante de la Fiscalía General de la República.

“¡Pónganle cero!”

¡Pónganle cero!, ¡regrésenlo a la primaria!, reclamaron ayer usuarios en las redes, a propósito de un video que circula profusamente en diversas plataformas, en las que aparece el diputado de Morena José Alberto Granados, intentando leer un texto muy sencillo. Con el micrófono enfrente, el legislador suda la gota gorda para articular las palabras: “La idreo, la idenosidad, de participación noxi, noxiliar, sino proteji, protagonijca…”. De plano hay un momento en el que quienes se encuentran en el mismo salón no pueden contener las risas, pues al legislador no se le entiende absolutamente nada. Y pues no, tampoco las benditas redes perdonaron que no haya mostrado en ese momento una mínima habilidad para leer, sobre todo, porque el texto era sobre tema educativo y la reunión en la que participaba, de las comisiones unidas de Educación, Seguridad, Prevención y Reinserción Social del estado de Tamaulipas.

Orgullo azul y oro

Siempre es buen momento para dar cuenta de las noticias positivas que hay sobre la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es que resulta que la máxima casa de estudios volvió a colocarse entre las 100 mejores universidades del planeta. Situada en el número 93, fue evaluada entre mil 500 universidades de 14 países de acuerdo con la prestigiada medición inglesa del QS World University Ranking 2024. Esa posición, además, la ubicó como la mejor de hispanoamérica. Esta noticia que enorgullece a millones de mexicanos que ahí se han formado y a los que hoy en día pasan por sus aulas, llega justo en momentos en que la institución ha sido blanco de embates que vienen de entornos de la política nacional. Ahí el dato.

Congreso omiso

Se dice que el “hubiera” no existe. Pero en ocasiones esa conjugación verbal sí es válida. Si el Congreso capitalino hubiera aprobado una iniciativa para darles más responsabilidades y meterles más controles a las empresas de seguridad privada, quizá se hubiera evitado el robo de 15 relojes de la Plaza Antara el pasado lunes. Y es que la autora del proyecto, la diputada del PAN Gabriela Salido, proponía que a los guardias privados se les considerara principales respondientes, como ocurre con las corporaciones públicas, para obligarlos a hacerse responsables por no actuar o no avisar a tiempo ante la comisión de un delito, como ocurrió el lunes en Polanco. La iniciativa ni siquiera fue discutida. Simplemente fue desechada. Quienes saben del tema dicen que en realidad fue ignorada, porque provenía del partido azul. Y ahí están las consecuencias.