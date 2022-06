Si me pasa algo, el Gobernador es responsable

Duros señalamientos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el que mantiene una fuerte confrontación, lanzó el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada, luego de que se informara que la Fiscalía General del estado solicitó el desafuero de éste último. “Si algo me pasa, el Gobernador es responsable, porque él se ha apropiado de todo esto, es un terror que está generando, es un terrorista Rocha Moya, así como lo oyes”, señaló Estrada, quien deberá enfrentar dos denuncias penales y señalamientos por irregularidades en adjudicaciones. Apenas al principio de la semana, el nombre de Rocha fue noticia al minimizar el que grupos, presuntamente del crimen organizado, instalaran un retén por donde debió pasar la prensa durante una gira presidencial de la semana pasada.

“No se resuelve, sí se disuelve”

Con la novedad de que la polémica desatada por Porfirio Muñoz Ledo, al advertir que hay una alianza entre el Gobierno federal y el narcotráfico, ya tuvo efectos expansivos. Y es que si bien la respuesta que el mandatario le dio fue para desacreditar al exlegislador por su edad, algunas voces relevantes del Senado, como la de Germán Martínez, no dejaron de advertir las faltas y omisiones en la estrategia contra el crimen de la administración de la 4T: “El problema del narco no se resuelve y sí se disuelve en las mañaneras”, señaló, y además sostuvo: “La soberanía reside en quién es capaz de hacer vivir o morir a otra persona, y en México, desde hace mucho tiempo, no se le pone un alto al crimen. El crimen es soberano, porque decide la vida o la muerte de otros mexicanos”. Ahí su expresión.

Reivindican triunfo en la Corte

Así que, en el INE, varios consejeros celebraron el resolutivo de la Corte que ordenó a la Cámara de Diputados revisar y justificar a profundidad la decisión que motivó el recorte presupuestal que la mayoría le aplicó al organismo y en su caso restituirle fondos. Aunque a estas alturas del partido, cuando ya se efectuaron una consulta y un ejercicio de revocación de mandato, admitieron que el daño ya está hecho. Como sea, su júbilo radica en que una acción arbitraria no habrá de repetirse mediando un argumento como el de la supuesta austeridad. Por cierto que, tras la reivindicación de este triunfo, el instituto mostró que no deja de estar en lo suyo, pues dio cuenta de que todo está listo para que el domingo próximo 11.7 millones de mexicanos puedan ejercer su voto en seis entidades. Eso sí, hizo un nuevo llamado a las fuerzas políticas a apegarse a la legalidad, una vez más.

Dos realidades en Zacatecas

El que ayer, muy sonriente, se tomó la foto con Julio César Chávez, fue el gobernador de Zacatecas, David Monreal. Y es que el expugilista acudió a la entidad para apoyar, según se dijo, un programa de promoción del deporte y la activación física, “en búsqueda de la reconstrucción del tejido social”. En el municipio de Guadalupe, el campeón pidió a niños y jóvenes luchar por sus sueños y alejarse del camino de las drogas y de los vicios. Sin embargo, mientras se llevaba a cabo ese acto, la ola de criminalidad y violencia que azota a la entidad, cobraba a balazos la vida de un hombre en la capital zacatecana, engrosando la estadística de homicidios que en abril, mes más reciente del que se tiene registro, volvieron a tener un repunte.

Disyuntivas en la oposición

Una vez concluidos los procesos electorales que tendrán su punto culminante el domingo, un elemento importante a observar será qué tanto se desfonda, nos comentan, el Partido Acción Nacional. Por un lado, por su estrategia de contraste respecto a las acciones, decisiones y políticas del Gobierno federal y, por otro, por la acción de pesca de sus cuadros que realiza Movimiento Ciudadano. Un segundo punto será si la unión de la oposición, que ha defendido el dirigente Marko Cortés, es la ruta correcta para ser una opción competitiva en la elección presidencial. En esa lógica, lo que ocurra en entidades donde la oposición no cuajó alianzas tendrá la lupa encima.

Empujón al campo

La que en estos días acomete una tarea que aportará un beneficio duplicado a su entidad es la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar. Y es que ha quedado claro que una de las estrategias para hacer frente a la escalada inflacionaria es la del aumento de la producción en el sector primario, de manera que la entrega de maquinaria, infraestructura y equipo a más de seis mil productores de la entidad se inserta en ese propósito. Sin embargo, en el caso, se trata también de una acción que tendrá impacto en las personas que viven del campo —que conforma el 75 por ciento del territorio de la entidad—, y quienes le solicitaban apoyo de ese tipo durante sus recorridos por el estado. La inversión en ese rubro será por lo pronto de 45.2 millones de pesos.