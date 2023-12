Agrio, ríspido y frontal, por decir lo menos, nos comentan, se ha tornado el intercambio entre los dos bandos que se disputan el poder en Nuevo León: de un lado MC, y del otro PRI, PAN y no se puede obviar la ayuda que a nivel nacional les da el PRD. El ingreso a la fuerza de presuntas huestes de Movimiento Ciudadano a la sede del Congreso, y el hecho de que los propios legisladores desdeñaran resolutivos judiciales para nombrar a un gobernador interino, ha llevado a una situación de vacío e incertidumbre, en el que la cosa no jala ni pa’delante ni p’atrás. Incluso observadores aprecian que la cosa ayer pintaba más próxima hacia nuevas escaladas. Lo que es un hecho, nos hacen ver, es que mientras la oposición está enfrentándose entre sí y dándose con la cubeta, en Palacio están aplicando la máxima que dice: si tus adversarios se están dando en la torre, mejor ni los distraigas.

Colosio y la desaparición de poderes

Y hablando del caso Nuevo León, nos piden no perder de vista las consideraciones que hizo el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, quien en últimas fechas ha mantenido posiciones diferenciadas respecto de algunas decisiones del gobierno estatal. Y es que Colosio de plano planteó que, si las cosas siguen como están, o peor aún, si detonan una condición de ingobernabilidad “le pediría yo al Senado que intervenga”, dijo, y que haga el nombramiento del interino para los siguientes seis meses. Esto implicaría, sin embargo, declarar la desaparición de poderes en la entidad. Y no sólo eso, también implicaría que Morena, que en estos momentos está con el foco puesto en otros asuntos, entrara a la ecuación del relevo en Nuevo León. ¿Qué tal?

Vacío en Fresnillo

Un lamentable crimen, en el que el director de la Policía Municipal de Fresnillo, Antonio Soledad Pérez, fue emboscado y asesinado, puso en evidencia la fragilidad de la seguridad en esta demarcación, que se encuentra sin gobierno desde hace un mes, a partir de que Saúl Monreal se separó del cargo de alcalde para buscar una senaduría. Pero en realidad en Fresnillo hay un vacío de autoridad desde hace varios años, cuando Monreal llegó por primera vez a la Presidencia Municipal. Saúl puede “presumir” el récord imbatible que logró a lo largo de sus dos gestiones consecutivas, cuando llevó a Fresnillo a ser la ciudad con mayor percepción de inseguridad en el país. En estos momentos Fresnillo está descabezado, pues el Congreso de Zacatecas no ha nombrado al alcalde interino. Intereses políticos mantienen a este municipio en la ingobernalidad, como quedó demostrado ayer.

Mexicana liberada

Relevante, nos dicen, el trabajo que llevó a cabo el cuerpo diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Alicia Bárcena, para conseguir la liberación de la quintanarroense Ilana Gritzewsky que estaba secuestrada por el grupo terrorista palestino Hamas. “A nombre del Gobierno de México agradecemos profundamente al gobierno de Qatar por su invaluable mediación”, señaló ayer la canciller, quien prefirió utilizar el término “retenida” y hacer extensivo el agradecimiento por el apoyo que tuvo el Centro Nacional de Inteligencia. Con la liberación de Ilana, nos hacen ver, se han reavivado las esperanza de que también sea devuelto con vida el otro connacional secuestrado, Orión Hernández en Israel y dos más que fueron privados de la libertad en aguas internacionales del Mar Rojo a bordo de la embarcación Galaxy Leader. Por lo pronto, pendientes.

Robo de agua en Colima

Y fue la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, la que ante la falta de pago decidió cortarle el agua a cinco inmuebles del Gobierno estatal, a cargo de Indira Vizcaíno. Y es que ha dejado en claro que el líquido se lo estaban robando. “Tenían toda la eternidad conectados sin siquiera tener un contrato, ya se les había informado, apercibido y demás, pero no hicieron caso, ¿quién termina pagando toda esta agua de las dependencias del Gobierno del estado? La gente, la gente se la pasa subsidiando a un Gobierno que se la pasa pide y pide préstamos, endeudando el estado”, lanzó la edil, cansada de que el gobierno de Vizcaíno aplicara también en este asunto, la política del avestruz. “Pero para fiestas ahí sí tienen. Ah, no, olvídense, para fiestas y para traer a los jefes de jefes, ahí sí tienen, pero para pagar el agua no, recordó Griselda quien dio cuenta de que para poder usarla le pagan a Conagua.

¿Cómo estuvo lo del quorum?

Nos hacen ver que las cúpulas de la oposición en la Ciudad de México deberían estar preocupadas por lo que vimos en el Congreso local. Si bien Morena reventó la sesión antes de que empezara, sólo llegaron 15 diputados de oposición. Los que no sueltan el ábaco se percataron que tan sólo entre PAN, PRI y PRD, hay 25 legisladores. ¿En dónde estaban los otros 10? El asunto es relevante, porque si a la hora de las votaciones clave, como la relacionada con el caso Ernestina Godoy, un nivel de ausentismo en la oposición como el que se vio ayer, será suficiente para que Morena junte las dos terceras partes de los votos que necesita. No hay que olvidar, nos dicen, que a la 4T le falta un dígito para la mayoría calificada. Y la oposición le podría facilitar la chamba con su ausentismo como el de ayer. Habrá más de un jalón de orejas en varias de las bancadas opositoras, nos dicen. Uf.