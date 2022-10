Mensaje de abdicación en Acapulco

Y es en Acapulco, municipio encabezado por la morenista Abelina López, donde no dejan de provocar sorpresa e indignación entre la población del puerto las decisiones de algunos funcionarios que tienen tareas relevantes en ese destino de playa. Ahora fue el secretario de Seguridad, Adrián Olivas Franco, quien señaló ante regidores que no va a exponer a sus elementos enviándolos a enfrentar a los criminales, que porque eso le toca a otras instancias. Más de uno levantó la ceja ante el mal mensaje que envía esta decisión y no faltó quien hasta empezara a proponer que entonces el salario que cobran los altos funcionarios de seguridad lo entreguen mejor a esas “otras instancias” a las que les están aventando la papa caliente de la criminalidad. Uf.

Ajustes para acelerar en la SICT

Semanas de acciones y ajustes relevantes en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jorge Nuño, nos comentan. Y es que además de la entrega múltiple de obras que se ha acelerado en los últimos días, también se están llevando a cabo, cambios en posiciones relevantes del sector. Ayer, por ejemplo, se informó que el día de hoy se pondrá en operación la segunda etapa del libramiento de Villahermosa, con el cual se conectará la carretera federal 185 Villahermosa Francisco Escárcega con la 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen. Por otro lado, con la idea de que se ajuste más a los nuevos objetivos, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario es encabezada desde ayer por Evaristo Iván Ángeles Zermeño. Ahí los datos.

Contra abusos de Megacable

Los que de plano ya no sabían cómo hacerle para que Megacable les diera el servicio conforme a las condiciones a las que estaba obligada son miles de clientes que, por esa razón, han decidido ir a una acción colectiva. Fue la Procuraduría Federal del Consumidor, a cargo de Ricardo Sheffield, la que dio cuenta ayer del inicio del procedimiento por diversas causas, principalmente pérdidas de señal por periodos prolongados y cobros indebidos, a pesar de la falta de servicio. “La acción legal exige a Megacable, en beneficio de más de cuatro millones de suscriptores, a cumplir la entrega de sus servicios de telecomunicaciones”, sostuvo la Profeco que aprovechó para dar un recargón a la empresa, pues es el operador que más quejas por cada millón de suscripciones tiene.

PEF: focos amarillos

Una apuesta a la ampliación de los programas sociales, con miras en los procesos electorales que habrá en 2023 y 2024, es lo que aprecia la organización México Evalúa en el proyecto de Presupuesto de Egresos que se revisa en San Lázaro y deberá estar aprobado a más tardar el 15 de noviembre. Y es que, por ejemplo, detalló que para 2023 se considera destinar 951 mil millones de pesos en subsidios, dentro de los cuales las pensiones a adultos mayores que llegarán a 335 mil millones de pesos, es decir, un aumento de 34 por ciento. En contraste resultará impactado el gasto de salud, pues se prevén recortes en Insabi e IMSS Bienestar, además de que se eliminará de facto el fondo de Salud para el Bienestar que cubre enfermedades de alto costo. Nos comentan que algunos diputados ya tomaron nota de estos hallazgos presentados ayer por Mariana Campos.

Otro mal indicador en Colima

Nos hacen ver que, de plano, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, no da una. Datos del Inegi revelan la precariedad de su infraestructura policiaca, al grado de que sólo cuenta con un cuartel y dos comandancias para toda la entidad. En los datos se aprecia, además, que no hay muchas ganas de revertir la situación, pues el estado no sólo tiene el presupuesto más bajo en materia de seguridad, sino que todavía lo recortó en 7.1 por ciento este año. No faltará el malintencionado que piense que con razón algunos mandatarios de Morena quieren que las Fuerzas Armadas sigan en las calles. Es más fácil echarle la pelota a la Federación que invertir recursos en tener corporaciones policiacas estatales suficientes y competentes, nos comentan.

Los chantajes del PAN

En donde el PAN se salió con la suya fue en el Congreso de Michoacán, porque resulta que logró frenar la despenalización del aborto mediante un amago al PRI y al PRD. La dirigencia blanquiazul amenazó con romper todo tipo de alianza si estos partidos respaldaban el dictamen con reformas que permitirían a las mujeres michoacanas decidir sobre su cuerpo. Priistas y perredistas dieron acuse de las amenazas y pidieron, en la Junta de Coordinación Política, que el tema fuera retirado del orden del día. Mal por quien recurrió al chantaje, y mal por quienes se dejaron chantajear. La propuesta para despenalizar el aborto cuenta con el respaldo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien se ha pronunciado públicamente a favor de los derechos reproductivos de las mujeres. Pero ayer topó con una pared azul.