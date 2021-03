El mensaje de Diez Morodo

Nos hacen ver que el empresario Valentín Diez Morodo no es afecto al reflector, pero cuando toma el micrófono todo mundo suele ponerle atención. Así ocurrió ayer cuando afirmó que las decisiones tomadas en el nuevo régimen en México han creado una “enorme” incertidumbre en el desarrollo de la economía nacional. Diez Morodo, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Citibanamex, hace ocho meses afirmó que el Presidente López Obrador pateaba a los empresarios cada que éstos le proponían ideas. Ahora consideró que el cambio en la estrategia de desarrollo parece “no tener un rumbo definido y éste sería el centro del problema en la actualidad”. Adicionalmente, expuso que durante 20 años se pugnó por reformas de segunda generación para hacer más competitiva la economía mexicana, pero ahora existe la carencia de ideas para implementarlas adecuadamente.

Programa solidario en Edomex

Nos comentan que ante los estragos económicos causados por la pandemia, destacan las acciones solidarias encaminadas a respaldar a las familias afectadas. Una de esas acciones se lleva a cabo en el Estado de México, que gobierna Alfredo del Mazo. Se trata del programa Salario Rosa que en el contexto de la pandemia significa un apoyo importante para las familias que han visto afectada su economía. Ayer en Amecameca, Del Mazo Maza entregó más de 4 mil tarjetas a amas de casa de Atlautla, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Ozumba, Tepetlixpa, Valle de Chalco, Tlalmanalco y Temamatla. “Ya llegamos en todo el Estado de México a cerca de 370 mil mujeres que reciben su Salario Rosa”, dijo el gobernador, quien destacó el carácter permanente del programa cuyo alcance se extenderá a más mujeres de la entidad.

El petate del muerto en Chihuahua

Cuentan en Chihuahua que el famoso expediente judicial contra la candidata del PAN a la gubernatura, María Eugenia Campos, ya parece una especie de “petate del muerto”. Y es que se dice que nomás basta echarse un clavado a la hemeroteca para darse cuenta que las acusaciones contra Campos Galván parecen un “refrito” de un pleito que le quisieron armar allá por el 2018 y que comenzó a tomar “cuerpo propio” cuando fue detenido el exgobernador César Duarte en el mes de julio del año pasado, pues incluso hasta el gobernador Javier Corral salió a escena a decir que el caso contra Maru Campos iría “hasta donde tope”. Desde los dichos del mandatario ya pasaron meses, en los cuales han ocurrido varias cosas, una de ellas la selección interna blanquiazul que dejó en el camino al senador Gustavo Madero. El tema de los famosos recibos no ha dejado de reciclarse y reciclarse y mientras eso ocurre la acusación suma, pero detractores, nos comentan.

Los datos de Guanajuato

Así que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, al rendir su tercer informe de gobierno, destacó la fortaleza de los guanajuatenses, honró la memoria de quienes perdieron la vida durante la pandemia y reconoció al personal de salud. Precisamente en el tema de las acciones tomadas ante la crisis sanitaria, dio cuenta de la entrega de la beca “Unidos GTO” a los alumnos que perdieron a alguno de sus padres. Rodríguez Vallejo aprovechó su informe para también reportar acciones relevantes que han permitido enfrentar al crimen organizado: operativos que han arrojado buenos resultados. También resaltó que en su administración se invirtieron más de 6 mil millones de pesos y se generaron más de 80 mil obras y acciones. “No es con dádivas como se les ayuda a salir adelante a las familias; es con educación y con servicios”, señaló el mandatario quien destacó que los resultados dan cuenta del trabajo de ciudadanos-gobierno y que vienen años en los que cosecharán lo sembrado en la primera parte de la gestión.

Romería canábica sin control

Resulta que al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez, ya no le está gustando nada la presencia en las inmediaciones de la Cámara alta de los militantes del movimiento canábico, por lo que, en una carta enviada al gobierno de la CDMX reporta “con el ánimo de colaborar” algunas situaciones que ocurren en el sitio. Venta y consumo de marihuana, inhalación de solventes, además de presencia de mujeres con niños en brazos y de menores de edad con uniforme escolar, empleados de limpia y extranjeros. En la misiva fechada el pasado 19 de febrero, el senador de Morena solicita llevar a cabo la “recuperación del espacio público” pues, asegura, hay “quejas de ciudadanos que no pueden pasar por la noche”. Ramírez considera que los senadores ya hicieron su tarea en materia de regulación de la cannabis, por lo que también pide a la Cámara de Diputados que legisle sobre el tema. Uf.

La nueva solicitud de extradición

Nos hacen ver que más de uno levantó la ceja al enterarse que el Gobierno de México ha presentado ante el de Argentina una nueva solicitud de extradición en contra del empresario Carlos Ahumada, luego de que en un primer intento no lo lograra. No faltó quien quisiera vincular este suceso con la reciente visita que hizo a nuestro país el mandatario argentino Alberto Fernández, aunque no hay ningún dato que así lo pueda establecer. De acuerdo con la información difundida la víspera, el caso por el que el empresario que fuera famoso hace ya algunos ayeres —por el tema de los videoescándalos— se derivaría de un presunto incumplimiento de obras que le fueron pagadas. La nueva solicitud de extradición fue conocida en los juzgados, pues la propia defensa de Ahumada informó que se encuentra imposibilitado para comparecer ya que en Argentina hay una medida cautelar que le impide dejar el país.