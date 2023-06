El mensaje de la Iglesia católica

Y es la Iglesia católica la que mantiene su propósito de dar cuenta de la situación de violencia por la que atraviesa el país, para tratar de cambiarla, señala, con diálogo y encuentro. Ayer, en la víspera de que se cumpla un año del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la Tarahumara, en el semanario Desde la Fe, señaló que “la violencia en México no es cosa nueva, es uno de los mayores flagelos que nos lastiman desde hace años, y parece que no tenemos tregua, sino que más bien, se agudiza. Miles de víctimas de la violencia en México se acumulan, asesinados y desaparecidos, cuerpos sin identificar, fosas clandestinas, son expresiones de este terrible mal que padecemos”. Los rostros de Javier Campos y Joaquín Mora estuvieron ayer en la Basílica de Guadalupe y mañana 20 de junio a las 15:00 horas, se informó, los templos sonarán sus campanas al unísono en su memoria.

Morelos rojo

Ayer, el estado de Morelos vivió una nueva jornada de violencia, con saldo de por lo menos tres muertos. En un evento, vecinos encontraron un cadáver desmembrado y otros restos humanos en bolsas a la orilla de la carretera federal México-Cuernavaca. Vuelve a aparecer esta vía en las páginas de nota roja. Además, en el mismo poblado en que aparecieron los restos fue hallado otro cuerpo, con las manos amarradas y huellas de tortura. Y si no fuera suficiente, en el municipio de Tlalnepantla un hombre fue linchado hasta la muerte por pobladores de una comunidad, luego de que participó en el robo de una camioneta. Aun si eso fuera cierto, el hecho de que pobladores hagan justicia por su propia mano habla de la ausencia del Estado de derecho en la entidad que gobierna Cuauhtémoc Blanco. Ésas son las noticias que se comentan por allá. Uf.

Récord en clase de box

Algo bueno del fin de semana para recordar, nos dicen, fue la clase masiva de box que tuvo lugar el sábado en el Zócalo capitalino, con 30 mil participantes, para un nuevo récord Guinness. Motivados por el campeón mexicano Julio César Chávez, los aficionados, adultos y niños de ambos sexos lanzaron jabs y ganchos con animosidad. Nadie podrá regatear, nos dicen, el hecho de que el evento fue una herencia de la exjefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, a quien ya no le dio tiempo de encabezarlo por los corchetes que puso la dirigencia nacional de Morena a los aspirantes presidenciales. La clase, única en el mundo y que se realizará cada año, despertó previamente el interés de figuras internacionales del boxeo, como Floyd Mayweather y Mike Tyson, así como de Sylvester Stallone, quien encarnara al ya clásico Rocky Balboa. Ahí el dato.

Coordinador fugaz

Hay quienes dicen, mitad en broma y mitad en serio, que es probable que Eduardo Ramírez Aguilar ni siquiera alcance a sentarse en el escaño del coordinador de Morena en el Senado. Y es que el nuevo periodo ordinario de sesiones empieza hasta el próximo 1 de septiembre, cuando la grilla por la sucesión en los estados en donde habrá elecciones el próximo año esté a punto de ebullición. Ramírez Aguilar ya dijo que buscará la candidatura de su partido para la gubernatura de Chiapas, algo que también desean el director general del IMSS, Zoé Robledo, y varios personajes de la clase política chiapaneca. Ramírez ya anunció que solicitará licencia para poder participar en el proceso interno del guinda en su entidad de origen. En consecuencia, en la bancada morenista de la Cámara alta se barajan nombres de un tercer coordinador parlamentario, que sí tenga la intención de terminar la legislatura. Veremos.

Reproche ante el exceso

Y fue la doctora Beatriz Gutiérrrez Müller quien le respondió en Instagram al cantante cubano y mexicano Francisco Céspedes, luego de que éste dijera “ojalá que se muera” al referirse al Presidente Andrés Manuel López Obrador. “México te ha dado todo, no lo olvides amigo. Pobre de ti, no te deseo la muerte, sino una vida feliz para que no odies”, expresó la escritora. Y como Céspedes se refirió al mandatario como “ese tipo”, Gutiérrez Müller le señaló también: “Ese tipo fue elegido por los mexicanos y se llama Presidente”. “#Es un honor estar con Obrador”. La declaración del compositor que encendió las redes se dio en Hermosillo, Sonora, cuando recordó que López Obrador invitó al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, al desfile cívico militar por el Día de la Independencia en el 2022. Después de sus señalamientos, que han sido ampliamente cuestionados, y la respuesta de la esposa del Presidente, Céspedes cerró su perfil de Twitter en redes sociales.

Lista la lista de encuestadores

Como parte del proceso interno que sigue Morena rumbo al 2024, las corcholatas ya cumplieron con la presentación de sus propuestas sobre las encuestadoras que consideran que deben realizar el estudio de opinión que definirá al coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación. Fue Ricardo Monreal quien, antes del arranque de los recorridos que realizarán los aspirantes, confirmó que cada uno presentó ya sus dos opciones para definir a las cinco que, dijo, deberán ser de mucha confianza para todos. Recordó que por parte de los aspirantes quedarán cuatro casas encuestadoras y una más corresponderá al partido, por lo que señaló que en breve esperan que se defina a las empresas que las llevarán a cabo. Pendientes.