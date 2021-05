Metepec y el rostro más oscuro

Nos hacen ver que el proceso electoral en Metepec, donde está en juego la presidencia municipal, mostró ayer uno de los rostros más oscuros de la política, uno en el que la propuesta palidece y lo que predomina es la amenaza, la intimidación y la violencia, por lo pronto, verbal. De lo anterior da cuenta un audio en el que, de manera soez, la candidata de Morena, Gabriela Gamboa Sánchez, quien busca la reelección, advierte a un hombre, aparentemente intermediario entre ella y su contendiente, Fernando Flores, de la alianza PAN-PRI-PRD, que “y sabes con la niña lo que puedo hacer, ¿verdad?, con la hija de Fernando. Querían verme en el punto, me van a ver en el punto”. El intermediario le dice que con la familia no se deberían de meter, y más tarde ésta advierte: “que no se le olvide que tiene una hija”. Ahí la disputa por Metepec. Lamentable.

• Advertencia en el Edomex

Por cierto que fue el gobierno del Estado de México el que ya salió a advertir que no permitirá que ningún grupo amedrente a ciudadanos ni a candidatos durante los procesos electorales y garantizará un clima de paz durante la votación que tendrá lugar dentro de 12 días. Para ese propósito, la Secretaría de Seguridad estatal informó que cubrirá con una fuerza de 12 mil 144 elementos los 125 municipios de la entidad, en algunos de los cuales ya tiene definido que incrementará su presencia. Además, nos cuentan que una de las medidas que desde el pasado 25 de marzo se instaló en la entidad fue la llamada Mesa Política en la cual las representaciones de los 11 partidos políticos que contienden por los 2 mil 600 cargos tienen un espacio de expresión de inquietudes y canalización de demandas, particularmente en temas de seguridad. Además se firmó el pacto por la legalidad y el respeto, para garantizar campañas propositivas y constructivas. En el Estado de México se tiene previsto que puedan votar 12 millones 370 mil ciudadanos.

• Sin cortes de listón

Nos cuentan que desde el domingo pasado se abrieron a la libre circulación las dos primeras etapas de un nuevo distribuidor vial en Villahermosa, Tabasco. Una obra que, al menos en sus dos primeros componentes inaugurados, tomó aproximadamente un año construir y en las que se invirtieron más de 300 millones de pesos, para, de acuerdo con lo establecido en el proyecto de la SOTOP que lleva Luis Romeo Gurría, agilizar la circulación de más de 100 mil unidades que pasan por ahí todos los días. Nos hacen ver que entre quienes ya la usan llamó la atención que, aun a pesar de su relevancia, no se le hicieran muchos ceremoniales de apertura ni cortes de listón. Lo anterior, por la prudencia que quiso tener el gobernador de la entidad, Adán Augusto López, por el tema de la veda electoral. Por cierto que la supuesta falla de planeación del distribuidor que en días pasados se reportó, no era tal, sino el acceso a un retorno de futura edificación.

• De un destape anticipado

Con la novedad de que sin querer, ¿o habrá sido queriendo?, la diputada del PRI Cynthia López Castro al destaparlo al 2024, le puso encima a su dirigente nacional, Alejandro Moreno, un reflector que ahora lo anda persiguiendo por todos lados. Es tal la cosa, que el líder tricolor tuvo que escuchar ayer cuestionamientos futuristas durante la conferencia de prensa en la que PRI, PAN y PRD acordaron hacer un frente legislativo para contener la fuerza presidencial. El dirigente priista, evitando precisar si va con todo a la presidencial, sostuvo que estaba mil por ciento metido en el tema de la elección federal. “En el partido hay opiniones, yo estoy concentrado en el 2021, falta el 2022 y el 2023; nosotros estamos concentrados y no hay nada más importante hoy que el trabajo del PRI para el 2021”. Retóricas aparte, priistas reconocidos nos hacen ver que tiene razón, pues una de dos: si los resultados en estos comicios son buenos, tendrá en sus manos una plataforma de despegue, pero si no son tan buenos, entonces lo que tendrá será un pesado lastre y un camino cuesta arriba. Uf.

• La molestia de Delgado por la L-12

A tres semanas del desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro, quienes fueron funcionarios del gobierno capitalino en la etapa de la construcción de la obra no han sido convocados como parte de las investigaciones. Por lo menos ése es el caso de Mario Delgado, quien dedicado al tema electoral se mostró molesto durante la conferencia que ofreció ayer junto con el candidato de Morena en Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, cuando le preguntaron por el tema. Al ser cuestionado si ya había sido convocado para que rindiera cuentas, seco, contestó que ya hay una investigación y que su única participación, en su momento, fue como secretario de Finanzas, aunque aseguró que ante cualquier duda: “Aquí estoy a la orden”.

• Como en el viejo oeste

Cuando creíamos que el país había superado vicios arcaicos y alcanzado un grado superior en democracia, resulta que en el municipio de Siltepec, Chiapas, decenas de boletas electorales que serían utilizadas el próximo 6 de junio fueron robadas por un grupo que irrumpió con armas de fuego en la oficina del Consejo Electoral Municipal y se llevó el material a bordo de varios vehículos. Nos cuentan que antes de retirarse, en una afrenta y sabedores de que su conducta difícilmente va a ser castigada, quienes irrumpieron en la sede municipal tuvieron la desfachatez de decir que “no van a permitir” que se desarrollen las elecciones y amenazaron con que, en caso de que el árbitro electoral entregue más boletas, se las volverán a llevar. Así los niveles de crispación preelectoral y de quienes sienten que pueden gozar de impunidad. Uf.