En Michoacán, palos de ciego

Cuentan que mientras diversas entidades han sacado el bisturí para enfrentar la pandemia, en Michoacán insisten en utilizar el hacha. Y es que en tierras purépechas se ha hecho caso a quienes piden mantener la línea dura para contener los contagios, pero que también frenan el quehacer económico de la entidad, como las restricciones a las plazas comerciales para operar de jueves a sábado hasta las 19:00 horas y el domingo cierre total. Nos cuentan que la visión michoacana para hacerle frente a la crisis de salud pudiera estar evidenciando una falta de creatividad en el primer círculo del gobernador Silvano Aureoles que sí están mostrando otros gobiernos para darle salida al reclamo de empresarios y emprendedores que nomás no la ven llegar ante el virus. A ver si a estos últimos sí los escuchan.

• ¿Dónde está Quirino? ¡En la grada!

A muchos ha sorprendido el manejo de la pandemia en Sinaloa, que gobierna Quirino Ordaz Coppel. Y es que las imágenes de la inauguración de la Serie del Caribe de beisbol en el estadio de los Venados no pudieron pasar inadvertidas, ya que el casi nuevo estadio porteño lució repleto para ver el triunfo de la novena mexicana contra Colombia en el juego inaugural del torneo y ayer lucía una nada despreciable entrada durante el juego de los Tomateros, que representan a México, contra República Dominicana. Si agregamos las fiestas postpartido que hubo en los diversos sitios de ese destino turístico, pues lo menos que muchos piensan es que Quirino Ordaz, quien incluso estuvo en el estadio, no se está tomando en serio que Sinaloa está a punto de pasar al rojo en el semáforo epidemiológico. Comentan que, aunque es necesaria la reapertura de los establecimientos para reactivar la economía, ésta debería darse a pasos seguros y lo que está ocurriendo en Mazatlán es un irresponsable “portazo”.

• Perfilándose como activo azul

Así que la excomisionada del otrora Instituto Federal de Acceso a la Información María Elena Pérez-Jaén ya está más que apuntada para ser precandidata ciudadana para competir por una diputación federal. Según se dice, la especialista en acceso a la información se encontraría entre los prospectos del Partido Acción Nacional para llegar a San Lázaro. Cuentan que habría rendido frutos el pronunciamiento difundido por mediados de enero en el que un grupo de personajes demandaba a la coalición Va por México para que abriera candidaturas a integrantes de la sociedad civil y si prosperara la candidatura de Pérez-Jaén habría una voz frontal hacia el discurso morenista, ya que, dicen, son de sobra conocidos los cuestionamientos de la excomisionada con la línea dictada desde Palacio Nacional en los temas de transparencia.

• Importante licitación tecnológica

Cuentan que este 2 de febrero no hay que distraerse con los tamales, pues la Secretaría de Hacienda, que encabeza Arturo Herrera, emitirá el fallo para equipos integrados de cómputo. Nos dicen que serán asignadas 13 partidas y en cada una de ellas, como debe de ser, las ofertas más caras o sin el soporte técnico serán descalificadas. Aseguran que la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval, y el mismo Órgano Interno de Control de la SHCP estarán muy atentos revisando cada una de las propuestas y checando el precio más favorable para las finanzas públicas. Y es que afirman que existe un funcionario del área de Tecnología que quiere inclinar la balanza en favor de uno de los participantes otorgándole el contrato más importante del paquete a una empresa que ya ha sido cuestionada por la presente administración federal. La idea de la vigilancia, señalan, es que gane la honestidad en las asignaciones y no crear una sangría más a las finanzas públicas.

• Reforma dedicada a…, pero no va

Como si faltaran candidatos para ser diputados, resulta que el senador por Morena Martí Batres sacó de su chistera una iniciativa de reforma para eliminar el requisito de ser mexicano por nacimiento para ser legislador. Los sospechosistas recordaron que este tipo de enmiendas suelen llevar dedicatoria y que en este caso podría serlo alguien muy cercano a su grupo político. Ya ocurrió antes con iniciativas así. La más reciente es la que se operó en favor de Francisco Ignacio Taibo, en 2019, para que dirigiera el Fondo de Cultura Económica. El caso es que cuando más revuelo iba alcanzando la propuesta, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, se encargó de dar un pasito al lado y precisar que la propuesta “obviamente no tiene el aval del grupo, hasta este momento es un derecho que tiene el senador Martí”. También anticipó que seguramente Batres “va a actuar con mucha sensatez”. Respecto a esto último, hagan sus apuestas.

• Sin canicas no hay postulación

Y hablando de inclusiones también se podría hablar de exclusiones, en este caso en el PRD, donde los servicios legislativos no requeridos fueron los de Fernando Belaunzarán. Él mismo ya anunció que no podrá ser parte de la próxima legislatura federal, pues no le concedieron espacio para competir por una curul, ya que los amarillos “optaron por otros perfiles”. Belaunzarán afirma que ni siquiera buscaba irse por la fácil de la plurinominal, sino competir por un distrito en el que “tuviera posibilidad de triunfo”, el caso es que dejó claro que si algo no cambia en el PRD son las “disputas sectarias”. Todo parece indicar que quería que se abriera en las filas amarillas “un espacio de planeación estratégica y reconocimiento al mérito”, pero no, “#ternurita”, escribió el político, quien considera que su suerte tal vez se deba a que pertenece a una “corriente incómoda” que juega “sin canicas” en el PRD. Los que saben nos dicen que, aunque el Chucho se vista de seda...