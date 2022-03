Mikel Arriola, al banquillo en San Lázaro

Nos cuentan que en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados ya tiene fecha para hablar con los directivos del futbol, ante la urgencia de tomar acciones para evitar otro episodio de agresiones como el ocurrido en el estadio Corregidora. Será este jueves cuando este órgano legislativo, presidido por el priista Rubén Moreira, reciba al presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, y al de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa. Sin embargo, nos dicen que los dueños de los clubes aún están deshojando la margarita para definir si aceptan o no la invitación al encuentro. Como sea, a los representantes del futbol habrán de hacerles varias preguntas, algunas quizá incómodas, sobre el hecho de que se hayan quedado tan cortos en las decisiones tomadas para hacer frente al problema de las llamadas barras. Para muchos el hecho de que los jugadores se den un abrazo al minuto 62 no es suficiente. Abrazos, abrazos.

• Mayorkas y la lista de capturados

El pasado fin de semana fue bastante productivo en cuanto a la captura de capos de la delincuencia organizada, pues tan sólo el domingo fueron detenidos en distintos lugares cuatro importantes líderes de la delincuencia organizada. Ese día, fuerzas federales detuvieron a Miguel “N”, conocido como El Chaparrito, jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Colima. Y el mismo día también fue asegurado Juan Gerardo “N”, El Huevo, líder del Cártel del Noreste y de un grupo de sicarios sumamente violentos. Por si fuera poco, en Chiapas fue capturado Antonio Leonel Camacho Mendoza, alias El 300 de Parral o El Bin Laden, cabecilla del grupo delictivo Gente Nueva, aliado del Cártel de Sinaloa. Y como corolario de esta exitosa jornada, también fue aprehendido Cristian “N”, alias El Zorro, líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación que opera en Colima. Nada mal para las instituciones federales de seguridad que, además, dieron una muestra de eficiencia el día que vino a visitarlos el secretario de Seguridad Nacional de EU, Alejandro Mayorkas.

• Alcaldía Cuauhtémoc, la tormenta que viene

La jueza de control que lleva el caso de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, está a punto de hacer una carambola de varias bandas, nos comentan. Y es que, si el próximo jueves suspende de manera definitiva a la funcionaria, hará estallar una bomba política de grandes proporciones. La primera que ya a estas alturas, nos dicen, podría estarse frotando las manos es Dolores Padierna, a quien Cuevas derrotó en las urnas en las pasadas elecciones. Nos cuentan que la eventual inhabilitación definitiva de la alcaldesa le dará a Padierna la oportunidad de ir por la revancha anticipada. Pero, además, le permitirá volver a enfrentarse al grupo morenista que encabeza el senador Ricardo Monreal, quien no tan fácilmente soltará esa posición política, la alcaldía Cuauhtémoc, que es nada más y nada menos que el corazón de la ciudad y del país. Las consecuencias de una decisión judicial que ya se ve venir son de pronóstico reservado. Uf.

• Y también Delfina Gómez

Así que que entre los llamados a rendir cuentas en San Lázaro también está la maestra Delfina Gómez, titular de Educación Pública, con la que los legisladores federales abordarán la cuestionada decisión de desaparecer las Escuelas de Tiempo Completo. Los diputados acordaron que será el 22 de marzo cuando la funcionaria acuda a la instalación de una mesa de trabajo para abordar este tema, la cual será presidida por la morenista Flora Tania Cruz, quien encabeza la Comisión de Educación. La decisión de quitarle presupuesto al programa, nos recuerdan, ha generado que incluso varios gobiernos estatales emanados de Morena hayan decidido mantenerlo con sus propios recursos. Y es que según se ha advertido su cancelación afecta a más de tres millones de niños y adolescentes, para muchos de los cuales el alimento que ese programa les permitía tener era el primero del día. Así que, desde el Legislativo, nos dicen, con esta reunión buscarán meter reversa al freno.

• Los estados y la actividad industrial

Uno de los indicadores que, entre otras cosas, aporta indicios sobre la confianza que el sector productor tiene en la economía es el de la actividad industrial. Apenas la semana pasada, el Inegi dio a conocer el indicador mensual de la Actividad Económica por Entidad Federativa, en el que dio cuenta que, a tasa anual, en noviembre de 2021 y con cifras ajustadas estacionalmente, las entidades que mostraron los aumentos más pronunciados en términos reales fueron: San Luis Potosí, Zacatecas, Nuevo León, Baja California Sur y Chiapas. Resulta interesante, nos hacen ver, que en el listado aparezca la entidad potosina, cuyo avance fue del seis por ciento, colocándose en la punta de ese registro. En ese estado, que desde el año pasado está a cargo de Ricardo Gallardo, las empresas parecen ver potencial en esas señales de mejoría, que, nos anticipan voces de expertos en el tema, podrían ser el antecedente de un despegue relevante.

• De Palacio a los presidenciables panistas

Si al mandamás panista Marko Cortés los principales cuadros albiazules no le han tomado la palabra, luego de que hace unos días les pidió hacerse visibles, muchos se preguntan si éstos mostrarán sus intenciones políticas después de la sugerencia que hizo el Presidente para que la oposición ya empiece a seleccionar a sus candidatos al 2024. Y es que ayer, la recomendación desde Palacio no se tomó como el destapadero de corcholatas azules —y vaya que para muchos lo fue—, sino como que los están apurando a meterse en el terreno de la sobreexposición que no cualquiera aguanta. “Yo les aconsejaría que siguieran así, que sigan su camino y que ya empiecen a seleccionar a sus candidatos para la Presidencia, porque ya estoy viendo que hay quienes manifiestan que van a participar”, les dijo ayer López Obrador, en el micrófono de la mañanera, y, como no queriendo, también al oído. Uf.