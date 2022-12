Miradas en Buenrostro

Y es en torno a la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, que se están concentrando las miradas, pero también las esperanzas de que sabrá enfrentar de la mejor manera lo que algunos ya llaman la madre de todas las batallas: el diferendo en el marco del T-MEC por el tema energético, que ayer tuvo una primera aproximación en busca de su resolución en Estados Unidos. La funcionaria ahora deberá defender los intereses de México ante los de los principales socios comerciales. Y son esas esperanzas las que se generan, nos comentan, porque si se materializan las expectativas que algunos expertos como Kenneth Smith tienen, de que es “altamente probable la instalación de un panel de solución de controversias”, el país no querría ni podría superar pronto un costoso revés.

Apuesta por la experiencia en la SICT

Y fue el titular de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, quien decidió apostar por la experiencia, las credenciales profesionales y las capacidades probadas en la designación del nuevo subsecretario de Infraestructura. Se trata de Jesús Felipe Verdugo a quien ayer dio posesión del cargo por acuerdo del Presidente. Verdugo López es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Baja California, con una trayectoria de 33 años en la dependencia. Hasta ayer se desempeñaba como titular de la Dirección General Adjunta de Construcción y Modernización de Carreteras Federales de la Dirección General de Carreteras. Es miembro de varias asociaciones de ingenieros y, en lo académico, cuenta con estudios de posgrado en instituciones como la UAEM, la UNAM, la Universidad de Chiapas y la Nicolaíta. Ahí el dato.

“No es necesaria una renuncia”

Y fue el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, quien a pesar del fracaso de la selección en el Mundial de Qatar, consideró que “no es necesaria una renuncia”. El directivo ofreció ayer una conferencia en la que esquivó el bulto y trató de justificar que de cualquier manera los dueños de los equipos tomarán una decisión de si continúa o no el proyecto que encabeza. Nos hacen ver que desde el pitazo final del tercer y último partido del Tri, surgió la exigencia de que el directivo se fuera como una señal de decoro ante el fracaso. No lo hará. Por cierto que hay quienes también lo cuestionan por argumentar que lo que faltó fue “un” gol, pues aprecian que lo que faltó fue en realidad la capacidad de hacerlos y no sólo en el partido del miércoles, sino antes y durante el Mundial. Uf.

Que busque buenos contadores

Frente a las multas millonarias que el INE le ha impuesto a Morena por sus constantes faltas en materia de fiscalización, fue el senador Ricardo Monreal quien le hizo una recomendación al dirigente del partido, Mario Delgado: que consiga unos buenos contadores para que rinda cuentas sobre los recursos públicos que maneja el partido. Y es que la responsabilidad sobre los egresos, pero también sobre la rendición de cuentas de los fondos del guinda recae directamente en el Comité Ejecutivo Nacional del guinda, que encabeza Delgado Carrillo, por lo que Monreal le dejó claro que están obligados a actuar con honestidad y a someterse al escrutinio de las autoridades fiscalizadoras, como en este caso el INE.

Cuevas, ahora contra Bartlett

Nos hacen ver que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ya se involucró en un nuevo pleito. Ahora adoptó como nuevo villano al director de la CFE, Manuel Bartlett, a quien acusó de sabotear el encendido del árbol de Navidad de la alcaldía. Dijo que el suministro de electricidad había presentado intermitencias desde el pasado miércoles por la noche y puso a varias áreas de su administración en “estado de alerta” ante esa situación. Dicen los que saben que las fallas en el suministro pueden obedecer a diversas causas, pero que de plano resulta inverosímil que Bartlett se vaya a distraer en ordenar un “sabotaje” sólo para que Cuevas no pueda encender su arbolito. Puede que se tarden en contestarle en el 071, pero eso no es motivo para concluir que hay un complot en su contra, nos comentan.

La bisagra verde

Quienes aún siguen deshojando la margarita son los dirigentes del PVEM, partido que aún no define cómo participará en las elecciones de gobernador del Estado de México del próximo año. La indefinición de los verdes se mantiene en momentos en que las dos grandes alianzas electorales que se disputarán el cargo se fortalecen y afinan sus estrategias. El PVEM puede ser un factor que incline la balanza en una contienda que se perfila muy cerrada, a juicio de algunos. Las cúpulas de este partido lo saben y quizá por eso le dan tiempo al tiempo. El dirigente estatal, Alberto Couttolenc, ha deslizado la posibilidad de que se sumen a la alianza PRI-PAN-PRD, lo que ha generado nervios en el cuartel general de la Cuarta Transformación. También hay quien ve en esto sólo una estratagema para encarecer sus siglas. En fin. Las definiciones vendrán dentro de poco tiempo.