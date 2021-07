Monreal espera estar con Morena

Quedan para el registro las palabras del senador Ricardo Monreal, nos dicen, sobre la sucesión en la 4T: “Voy a estar en la boleta, espero estar con Morena y con el Presidente López Obrador”. El zacatecano hasta ahora no ha sido mencionado, con nombre y apellido como los demás, en la lista de posibles sucesores del Presidente, quien, a su vez, ha referido que él es el “destapador”. Por eso, los señalamientos de ayer del también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta parecen encarrilarlo en una vía distinta a la que recorren ya el canciller Marcelo Ebrard, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y en total los ocho apuntados en la lista. Monreal dijo también: “Soy un aspirante normal, no un ambicioso vulgar. Me he preparado para esto muchos años y, a pesar de que la campaña anticipada genera mucho ruido y mucha descalificación, sí voy a estar ahí, puntual a la cita”.

• Los que ganan en San Lázaro

Nos comentan que tras la elección de Sergio Gutiérrez Luna como el alfil de Morena para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y de Ignacio Mier Velazco como repetidor en la coordinación de ese grupo parlamentario para la siguiente legislatura, hubo tres ganadores dentro de la cúpula morenista: el canciller Marcelo Ebrard con Mario Delgado que sigue vigente en las decisiones de la fracción; la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tras la unidad promovida entre los legisladores duros que hay en el país vía la secretaria general, Citlalli Hernández, y el Grupo Texcoco, que encabeza el senador Higinio Martínez, a través de César Agustín Hernández quien será el coordinador de los diputados mexiquenses. Ahora, el grupo parlamentario mayoritario deberá trabajar para mantener al PVEM y al PT, como firmes aliados, ya que en las elecciones recientes perdió medio centenar de legisladores.

• La gestión de Astudillo

El que rindió ayer su sexto y último informe de labores fue el gobernador de Guerrero, el priista Héctor Astudillo, a quien afines y opositores le reconocen como grandes logros de su administración la instrumentación de acuerdos y acciones para reducir la incidencia delictiva y, centralmente, el conveniente manejo del tema de la gobernabilidad en una entidad que tiene la explosividad en el ADN. En corto o públicamente, integrantes de la clase política de la entidad e incluso de la nacional, refieren que el estado que hace apenas unos pocos años era un polvorín hoy ofrece muchas mayores certezas en todos los ámbitos. Astudillo, nos comentan, además, es un político profesional, de los de 24 horas, y habrá de entregar a su sucesora, la morenista Evelyn Salgado, un Guerrero afianzado y en buenos puntos de equilibrio.

• La justificación del método

Por cierto que fue el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien se apuró a responder a los cuestionamientos, entre ellos los del propio Ricardo Monreal, sobre la aplicación de una encuesta para designar al candidato presidencial de los guindas en 2024. “Hay algunos a los que les gana la ambición y que no están de acuerdo en las encuestas en las que participan, cuando no ganan, pero cuando ganan están a favor de las encuestas”, señaló Delgado quien, cuando le preguntaron si se refería al zacatecano, aclaró que no, pero pidió no desprestigiar las encuestas, antes de hacer una sugerencia a los interesados en la sucesión: “Recomiendo a todos los que están interesados que sigan como hasta ahora, enfocados en sus tareas correspondientes, en dar resultados, en apoyar la Cuarta Transformación, en tener lealtad al Presidente de la República, porque es lo que va a evaluar finalmente México a través de las encuestas”. Uf.

• Suena el PAN para la Jucopo

Así que la determinación de Morena de buscar en San Lázaro la Presidencia de la Mesa Directiva —que se encarga de articular los trabajos legislativos— y no la Junta de Coordinación Política —donde se operan los acuerdos políticos del órgano legislativo—, precipita algunas decisiones. Y es que, nos comentan, quien ahora podría quedarse con el control durante un año de la Jucopo es Acción Nacional y en las filas de ese partido a quien se ha señalado como el posible coordinador parlamentario es a Jorge Romero. Nos recuerdan que la nueva conformación de la Cámara de Diputados obliga a buscar el mayor de los consensos en los temas, entiéndase con ello las iniciativas que promoverá principalmente la 4T, aunque también la oposición para evitar que la próxima legislatura se convierta en una más en la que se imponga la parálisis.

• Difusión masiva de la consulta en CDMX

En días recientes, la Jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, ofreció al Instituto Nacional Electoral espacios físicos para difundir la consulta popular sobre el enjuiciamiento a los expresidentes porque, desde su percepción, había poca promoción para alentar a los mexicanos a participar el próximo 1 de agosto. Este jueves, nos comentan, el instituto le tomó la palabra a la mandataria: la presidencia del Consejo General dio el visto bueno para utilizar los cerca de dos mil espacios en estaciones del Metro y Metrobús, pantallas digitales en vía pública y demás mobiliario urbano de la capital. Esta difusión se suma a los spots que se transmitirán en medios masivos, con lo que se espera lograr que la población, al menos la capitalina, acepte el proceso como una oportunidad de opinar, aunque los partidos de oposición lo vean más bien como un derroche de recursos.