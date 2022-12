Monreal contra Monreal

Con la novedad de que la estrategia federal contra el crimen organizado, denominada “abrazos y no balazos”, divide no sólo a Gobierno y oposición, sino a políticos y familias o, para decirlo mejor, a familias políticas. Es el caso de los Monreal, pues resulta que Saúl, quien es presidente municipal de Fresnillo, una de las ciudades donde más campea la criminalidad, volvió a señalar tras el fin de semana violento y caótico que vivió la entidad que “se está viviendo una realidad, no podemos estar ajenos lo que creo es que sí se debe de replantear”. Su hermano David, el gobernador, considera en cambio que la estrategia sí da resultados, en consonancia con Palacio. En medio de los diferendos, la cifra de muertos crece y escala a niveles en los que ahora hay que contar entre las bajas, a un alto mando de la GN y a un juez. Uf.

Abucheos en Hidalgo

Y hablando de los Monreal, ayer le tocó al que hace política a nivel federal, al senador Ricardo Monreal, quien escuchó abucheos en un auditorio en Hidalgo —a donde acudió al informe de Navor Rojas— y señaló de esa acción al delegado de programas federales Abraham Mendoza. Pero contrario a lo que se esperaba, al uso del micrófono se fue con todo: “Así empiezan las destrucciones de los movimientos sociales que le dan vida al país”, y enseguida retó: “Lo único que busco es democracia en mi partido”. Nos dicen que el zacatecano también soltó los pendientes que les guarda a quienes lo cuestionan por apartarse del lineamiento y el aprecio presidencial en aras de correr en el 24. El propio Presidente declaró ayer que “no tengo problemas con Monreal”, pero el zacatecano consideró que no hay piso parejo. Ayer, nos comentan, se dieron pasos que será difícil desandar.

Xóchitl en Palacio

Y es la senadora panista Xóchitl Gálvez la que está lista para acudir a Palacio Nacional a tratar de reunirse con el Presidente de la República. Pero el encuentro planteado por la política hidalguense no es una audiencia privada, sino que le pidió a Andrés Manuel López Obrador que le brinde un espacio en su conferencia mañanera para aclarar que ella no está en contra de los programas sociales, como lo afirmó el mandatario federal . Gálvez Ruiz hizo la petición formal y este martes acudirá para ver si la dejan ingresar o quizá su queja termine, como las de otros personajes de oposición, afuera del Salón Tesorería.

Van solos y no se quitan

Con la novedad de que Movimiento Ciudadano, ayer prendió fuego a cualquier puente que pudiera conectarlo con una eventual alianza con PRI, PAN o PRD de cara a las presidenciales del 2024. Y es que la agrupación que encabeza Dante Delgado, a través de éste mandó un duro mensaje a los que denominó “partidos de la vieja política”, en referencia a los institutos políticos opositores y a los aglutinados en torno a Morena. Nos hacen ver que ayer fue un día de furor naranja en el World Trade Center, en el que le gritaron “¡presidente, presidente!” al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, y que empujó a que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se destapara formalmente como eventual candidato a la Presidencia. “Ahora estamos concentrados en Nuevo León, falta mucho y para eso lo dije muy claro: Movimiento Ciudadano tiene muchos y muy buenos candidatos (…) me apunto como uno de ellos”. Ahí el dato.

Vacaciones dignas… en cachitos

Pues resulta que con el tema de las llamadas “vacaciones dignas” al final parece que aplicará aquello de sí, pero no. Y es que resulta que en la Cámara de Diputados en donde deberá ser avalado el dictamen proveniente de la de Senadores, ya se propuso una enmienda, con la cual si bien los trabajadores sí podrán tomar hasta 12 días de vacaciones desde su primer año, no podrán hacerlo de manera continuada sino fragmentada, es decir primero seis días y después el resto, en acuerdo previo con el patrón. El argumento para el ajuste radica en que los periodos prolongados de vacaciones afectarán a las empresas, centralmente a las pequeñas y medianas, y a los propios trabajadores. Hoy se estaría tomando la decisión en comisiones en San Lázaro. Pendientes.

Plan B y sus tiempos

Así que hoy estará llegando a San Lázaro la propuesta de Palacio para reformar las leyes electorales y “apretar” económicamente al Instituto Nacional Electoral. Y es que claramente el Presidente ha planteado que los números no dan para reformar la Constitución, por lo cual ha decidido apostar por modificaciones que, ha trascendido, podrían afectar la estructura del árbitro electoral. Por cierto que los tiempos para procesarlas son reducidos, pues deben quedar listas en este periodo de sesiones que concluye el 15 de diciembre. De lo contrario se tendría que abrir un periodo extraordinario y llevar la reforma a enero que podría invalidar los cambios, debido a los procesos electorales en Coahuila y el Estado de México, según lo establece el artículo 105 constitucional, nos hacen ver.