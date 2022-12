En Morena, por Coahuila, hay tiro

Los que ayer se aventaron una mentira del tamaño de todo Saltillo fueron el dirigente de Morena, Mario Delgado, y el senador Armando Guadiana, designado ayer defensor de la 4T y por ende futuro candidato al gobierno de Coahuila. Y es que ambos, nos comentan, pretendieron dar cuenta de un cierre de filas de parte de todos los aspirantes medidos en la encuesta guinda, incluido el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía. Pero resulta que no, porque el funcionario, quien estuvo ausente en la conferencia en la que le levantaron la mano a Guadiana, apareció tres horas después para desacreditar “tajantemente” la encuesta morenista y advertir que está amañada. Además, para lanzar varios dardos a Guadiana, por los cuestionamientos que éste ha hecho al Presidente y por “cohabitar”, dijo, con los enemigos de la Cuarta Transformación. Así que no, no hay cierre de filas en Coahuila. Más bien hay tiro.

Alianzas de BC con políticos pesados de EU

Y fue la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, la que sostuvo ayer un relevante encuentro en Mexicali con el gobernador de California, Gavin Newsom, quien es considerado uno de los perfiles más importantes del Partido Demócrata. Es sabido que las buenas relaciones entre mandatarios de entidades fronterizas vecinas suele ser una herramienta útil a la hora de atender problemas comunes, incluso más que las gestiones que se puedan desplegar desde el centro. De ahí que los gobernadores decidieran recorrer un albergue migrante en la capital bajacaliforniana. Nos hacen ver que por el buen cariz que tuvo la reunión, ésta seguramente será la primera de varias entre ambos políticos. Resulta relevante además que por fin se establezca una buena comunicación y entendimiento, porque nada de esta dimensión se había tenido en el pasado. Ahí el dato.

Monreal advierte inconsistencias

Pues resulta que el senador Ricardo Monreal presentó a Adán Augusto López, secretario de Gobernación, una serie de inconsistencias constitucionales de la Reforma Electoral. En total son 21 bloques y entre ellos destacan la duplicación de la cantidad de votos que deberían reunir los partidos de nueva creación para alcanzar su registro; modificación de causas para la pérdida del mismo; trasvase de votos; quitar a las juntas distritales; eliminación de la Secretaría Ejecutiva, Junta General Ejecutiva y otras áreas, y creación de una Comisión de Administración integrada por 5 consejeros electorales con facultades ejecutivas. Los puntos están, nos comentan, sobre la mesa del Gobierno federal, aunque no habría otra salida más que enmendarlos, si no se quiere dejar el asunto en manos de la Corte. Ya se verá.

Rumbo a la Categoría 1

Notable diferencia, nos señalan, la que está haciendo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jorge Nuño, en la gestión para que México recupere la Categoría 1 de seguridad en aviación. Y es que si en el pasado apenas y se conocían los avances en los trabajos para lograr ese objetivo, ayer, claramente se supo que se encuentra en el país una delegación de expertos de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, quienes aportarán su asesoría para superar las observaciones realizadas en el pasado por la autoridad norteamericana. Se trata de Jeffrey Richardson y Julio Arizmendi, a los que se sumarán Randall Wright y Lou Álvarez. Ayer, por lo pronto, tras un encuentro con Nuño Lara, se informó que los expertos darán algunas recomendaciones para implementarlas cuando visite nuestro país el director general de la FAA, el próximo 12 de enero.

¿Otra de Marx?

Como “desafortunado y contradictorio”, nos dicen, fue calificado un tuit del titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga. ¿Y ahora por qué? Bueno, porque resulta que este lunes “celebró”, o al menos así lo consideraron algunos, que una funcionaria recibiera malos tratos por parte de la actual administración. “Hace algunos días, con la reestructuración de la Dirección, una vieja funcionaria me dijo que había trabajado con el PRI, PAN y PRD, pero nunca la habían tratado tan mal como con Morena… Me alegro, no somos iguales; llegamos a servir al pueblo, no a servirnos”, escribió uno de los jugadores principales en el armado de la nueva política educativa del país que busca, en sus palabras, formar una sociedad más respetuosa y humanista. Uf.

Ahora, plantón rosa

Y hablando de la Reforma Electoral, que con todo y cuestionamientos avanza gracias a la aplanadora cuatroteísta en el Congreso, serán las organizaciones ciudadanas que hace exactamente un mes lograron una fuerte convocatoria para marchar en favor del INE, las que hoy intentarán mostrar músculo en una movilización afuera del Senado de la República. Esto, ante la inminente aprobación del llamado Plan B, que ayer quedó avalado en comisiones. Entre las agrupaciones que han lanzado nuevas invitaciones a quienes el pasado 13 de noviembre salieron a las calles a advertir que “el INE no se toca”, están Frente Cívico Nacional y Sociedad Civil México, a las que se suma el empresario frecuentemente mencionado en las mañaneras, Claudio X. González. El día y la circunstancia es notoriamente distinta a la de aquel domingo, pero, nos comentan, podría resultar significativa e incidir en la ruta legislativa. Ya se verá su dimensión.