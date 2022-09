Morena le saca la amarilla al Cuau

Y es Ulises Bravo, el hermano del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien tendrá que salir a dar una explicación sobre una información revelada la semana pasada, que apunta a que habría presionado para que se abriera una notaría —que la administración de su hermano le asignó al hijo de otro notario. Fue el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien pidió la aclaración. “Ojalá que no sea un cosa de influyentismo. Que lo aclare, porque eso lo ve muy mal la gente. Quien gobierna con los principios de nuestro movimiento debe saber cómo se actúa, y ojalá se aclare esa situación porque sí sería un caso que seguramente indignaría a la población. No puede haber nepotismo, no puede haber influyentismo, no puede haber amiguismos”, refirió. Blanco y Bravo son militantes morenistas de reciente ingreso y el último incluso encabeza a ese partido en la entidad. Uf.

Contratos que levantan cejas

Con la novedad de que en diversas instituciones que se encargan de realizar fiscalización, tanto a nivel local como federal, alistan la lupa para ponerla encima de un largo tren de contratos que no para y que ha estado beneficiando a una empresa de transporte con operaciones en media docena de estados, Transpaís. Y es que la firma de la que es propietario Abelardo Osuna recibe contratos a pesar de cuestionamientos que se han venido sumando, central aunque no únicamente sobre el hecho de que en sus rutas y unidades se han reportado hechos delictivos, entre éstos, uno encabezado por un comando que privó de la libertad a migrantes que aconteció en la carretera San Fernando-Reynosa. La empresa de transporte está vinculada con otras como Car One, Car One Group y nueve variaciones más de Car One, nos comentan.

Adiós al PRI en Sonora

Nos hacen ver que el dicho aquel de que “al perro flaco se le cargan las pulgas” aplica en estos días al PRI, que encabeza Alejandro Moreno. Y es que ese partido aún no supera la suspensión de la alianza con PAN y PRD por el tema de la reforma militar, y ayer tuvo que encajar la noticia de que la mermada bancada que tenía en el Congreso local de Sonora, ya no existe, porque las diputadas locales Karina Zárate y Elia Sallard, que la conformaban, renunciaron a las filas del Revolucionario Institucional y se pasaron a Morena. Y no sólo eso sino que, como para echar limón a la herida, se fueron a tomar una foto con el gobernador morenista Alfonso Durazo, quien, por cierto, compartió en las benditas redes un mensaje: “Agradezco a las diputadas Sallard y Zárate por su compromiso de gobernar para la ciudadanía”.

Nuevo revés para Sarabia

Nos comentan que por más que Federico Sarabia, a quien identifican como el discípulo predilecto de Billy Álvarez, se ha esmerado en tratar de descarrilar a la directiva de la Cruz Azul que encabeza Víctor Velázquez, lo que sigue sumando son resolutivos judiciales adversos. Y es que ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer una nueva sentencia sobre el expediente 429/2020 con el que queda anulada de forma definitiva la supuesta asamblea de socios celebrada el pasado 26 de agosto de 2020 con la que Sarabia pretendía hacerse de la cooperativa. Esta misma ya había sido anulada por el Juzgado Sexagésimo Civil, en una primera instancia. Nos hacen ver que al tiempo que se agotan litigios, crece el aprecio de los trabajadores de la cementera por las condiciones de productividad y resultados que se presentan en la actualidad. Ahí el dato.

“Ya supérame”

Así que el concierto del Grupo Firme no sólo funcionó para romper un récord de aforo en el Zócalo capitalino: 280 mil personas lo abarrotaron el domingo pasado. También sirvió para que el Presidente y la Jefa de Gobierno aprovecharan el nombre de una de las canciones más populares de la agrupación musical para recetársela a los adversarios y críticos: “Ya supérame”. Primero el mandatario la trajo a colación en la mañanera, donde dio un espaldarazo a la iniciativa de Claudia Sheinbaum. La propia mandataria capitalina hizo lo propio ante los cuestionamientos sobre hechos que se reportaron en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución: “Realmente fueron menores, respecto a la cantidad de personas que asistieron”, señaló. “Ya supérenlo”.

La madeja de Segalmex

Nos dicen que bastaría una poca más de voluntad para empezar a jalar con seriedad el hilo a la madeja de presuntas irregularidades cometidas en Segalmex. La denuncia que presentó ayer la diputada del PAN, María Elena Pérez-Jaén, pone el reflector sobre la punta de ese hilo. La Auditoría Superior de la Federación ya había presentado una denuncia, pero por un desvío de sólo 149 millones de pesos, una cifra pequeñita y muy alejada de los nueve mil 500 millones de pesos que, precisó Pérez-Jaen, abarcan las irregularidades. Hasta el momento, las malas cuentas en este organismo que aglutina a Diconsa y a Liconsa sólo ha quedado en despidos, entre ellos el del primer titular, Ignacio Ovalle Fernández, quien no se quedó sin chamba, pues fue reubicado. Nos hacen ver que no se descarta que en algún momento alguien se anime a jalar el hilo a la madeja.