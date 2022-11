Morenista y su museo del narco

Quien de plano hizo el oso de su vida fue el presidente municipal de Badiraguato, José Paz López Elenes, al anunciar la construcción de un museo del narcotráfico en ese lugar. No había terminado de hacer esta estrambótica declaración, cuando el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, de su propio partido, Morena, salió al paso para manifestar de manera tajante su rechazo a la absurda idea. Y es que desde hace tiempo instituciones del Estado hacen un gran esfuerzo para quitarle a ese municipio el estigma de ser cuna de narcotraficantes, como para que ahora el edil pretenda institucionalizar la aceptación social de una actividad criminal. Hay quien dice que existen otras formas de atraer turismo. Por ejemplo, que los alcaldes generen condiciones de paz, seguridad y confianza. Uf.

Apoyar con todo a Aguascalientes

Relevante, nos comentan, el mensaje que dejó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ayer en Aguascalientes, entidad gobernada por la panista Tere Jiménez. “Aguascalientes es como un oasis y ahora más que nunca debemos de cuidarlo. Vamos a apoyar con todo a Aguascalientes, y el Gobierno federal va a reforzar la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional en esta entidad; además de que coadyuvaremos con las autoridades estatales en tareas de inteligencia”. El funcionario reconoció a la mandataria estatal por su iniciativa de convocar a los estados de Jalisco, Zacatecas y Guanajuato para trabajar junto con el suyo en la seguridad de la región Centro Bajío. “La gobernadora será quien nos vaya trazando la ruta y nuestro compromiso es apoyarla con todo”, señaló López Hernández. Ahí el dato.

No me ayudes, comadre

Nos hacen ver que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, hizo lo que tenía que hacer para deslindarse de supuestas anomalías por poco más de 21 millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. Sólo que al hacerlo machucó, y feo, a su principal padrino político. Veamos: dijo Sandra que dentro del ejercicio fiscal 2021, nueve meses correspondieron a la gestión de su antecesor, Néstor Núñez. Pero en ese “yo no fui, fue Teté”, Cuevas le puso un raspón nada menos que a uno de los principales operadores políticos del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, cuya cercanía no niega Cuevas. Con todo un galimatías sobre lo que ocurrió con los recursos que según la ASF no aparecen, Cuevas se hizo a un lado y le aventó la papa caliente a Núñez, quien a estas alturas debe ya estar analizando como bajará ese balón. ¡Auch!

Secretaría a todo vapor

Y quien ayer dio cuenta de los proyectos que lleva a cabo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes fue Jorge Nuño, cabeza de la misma. Y es que durante la mañanera de ayer informó que la dependencia tiene 51 proyectos carreteros, 35 de ellos concluidos, y 52 en caminos rurales, de los cuales 40 ya se terminaron. Otro dato destacado es que se destinarán 22 mil 800 millones para construir 421 kilómetros de autopistas para beneficio de 24 millones 122 mil personas, mientras que en caminos rurales se tiene planeado invertir ocho mil 785 millones de pesos para beneficiar a un estimado de cinco millones de ciudadanos con la construcción de 668 kilómetros de nuevas vías. Estos proyectos se ubican en siete entidades donde se llevarán a cabo 318 caminos en lo que resta del sexenio. Por lo que se ve, nos comentan, la dependencia está en términos de obras a todo vapor.

Mejía, el primer anotado

La noticia es que en la contienda morenista en Coahuila el primer aspirante anotado fue Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, quien por cierto ayer recibió un importante elogio nada menos y nada más que del Presidente López Obrador. “Aprovecho para agradecerle a Ricardo por su trabajo. Es de los mejores servidores públicos en esta materia. Nos ha ayudado muchísimo. Es un gran apoyo. Es quien me aligera la carga en este tema que nos preocupa y ocupa, que es el de garantizar la paz, la tranquilidad, que no haya impunidad”, le dijo en la mañanera. Por la noche, Mejía Berdeja informó que había formalizado su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de Comités de Defensa de la 4T en Coahuila y agregó el hashtag #SinMediasTintas.

Hay tiro de otro Monreal con Layda

Con la novedad de que el alcalde del peligroso municipio de Fresnillo, Saúl Monreal, tiene planes para defender la integridad de la identidad zacatecana, aunque no precisamente de situaciones relacionadas con la seguridad pública. Y es que resulta que en el nombre de “la unidad y orgullo” del estado que gobierna su hermano, David Monreal, el edil presentó una denuncia contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, a quien acusó de ultraje a las insignias públicas por haber emitido en su programa semanal una versión modificada de la Marcha de Zacatecas para arremeter contra su otro consanguíneo, el senador Ricardo Monreal. Así que, nos comentan, Saúl va con todo, pero no contra la criminalidad, sino al rifirrafe protagonizado entre cuadros morenistas. Uf.