Movimiento rosa de nuevo a las calles

Y son varias organizaciones que participaron en la marcha en favor del INE en febrero de este año, cuando la 4T pretendía aprobar reformas que achicaban a ese órgano autónomo, las que se han sumado a respaldar las protestas de los trabajadores del Poder Judicial de mañana. “Marcha Nacional en Defensa del Poder Judicial” es el nombre que llevará la movilización a la que están convocando el próximo domingo a las 11:00 de la mañana y que, se tiene previsto, parta del Monumento a la Revolución al Zócalo. Nos hacen ver que incluso a esta nueva movilización ya se ha llamado a vestir de blanco o de rosa, colores que caracterizaron las movilizaciones de hace unos meses. La desaparición de 13 de 14 fideicomisos del PJ, ya aprobada en diputados y pendiente de avalarse en el Senado ¿podría reactivar la movilización semejante a la de entonces? Pendientes.

Mensaje a Encinas: “Yo no sé renunciar”



Y fue Cecilia Patricia Flores, líder de las madres buscadoras de Sonora, la que mandó un mensaje de despedida al hasta el jueves subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien renunció al cargo para irse a actividades político-electorales. La activista aprovechó el cartón del monero Magú en el que se ve un letrero pegado en una puerta que aún tiene el identificador de Encinas y dice: “Ya me fui. A los padres de los 43 les dejo los teléfonos de las madres buscadoras”. Ceci Flores escribió: “6623415616, tal y como lo dice mi identificación. Hasta hoy no encuentro a mis hijos, pero a diferencia del gobierno, yo no sé renunciar. Que le vaya bien señor Encinas, y qué bueno que ya no estará en estos ambientes, son muy sofocantes, pareciera uno estar bajo tierra, ¿no?”. Uf.

Un morenista marchará con el PJ



Y fue el senador morenista Alejandro Rojas Díaz Durán quien ayer anunció que se sumará a la marcha que llevarán a cabo trabajadores del Poder Judicial el próximo domingo, al considerar que la causa de esos últimos es legítima. A contrapelo de sus compañeros de partido, el legislador consideró que “me queda claro que trabajadores, jueces, magistrados y algunos ministros también son pueblo”. Además, señaló, en un mensaje que difundió en las benditas redes, que si bien coincide con el Presidente en el sentido de que deben suprimirse todos los privilegios, canonjías y prebendas innecesarios o excesivos, “no he encontrado evidencia de ello en los fideicomisos que se pretenden extinguir. Seguramente, se hallarán en otros rubros que analizaremos en el presupuesto de la SCJN”. Apunta que ningún poder personal, por más popular que sea, debe estar por encima de un poder constitucionalmente autónomo. Ahí el dato.

Violencia y sucesión en la Rectoría



Y fue en la UNAM donde ayer se prendieron las alertas. Y es que un grupo de encapuchados, tipo comando, atacó las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Azcapotzalco. La agresión no puede minimizarse: los violentos causaron múltiples destrozos y prendieron fuego a la dirección. Además, sin razón alguna, agredieron arteramente al personal administrativo, al cual le impidieron la salida del plantel, hechos en los cuales tres personas resultaron lesionadas. La máxima casa de estudios ya presentó las denuncias correspondientes y, señaló, aportará todos los elementos para que se sancione a los responsables. Pero sobre todo advirtió: “La UNAM manifiesta su abierto repudio e indignación ante los intereses ajenos a la Universidad que pretenden afectar, con lujo de violencia, el proceso de sucesión de la Rectoría”.

Sí va a pasar, ya se verá cómo



Será el lunes o tal vez el martes de la próxima semana cuando los consejeros del Instituto Nacional Electoral enmienden su falla y superen las diferencias de criterio que provocaron que el acuerdo de paridad para 9 gubernaturas no se aprobara el jueves pasado. Ayer, un grupo de seis pidió a la presidenta, Guadalupe Taddei, que convocara a una reunión urgente para corregir el error. Entre ellos está Jaime Rivera quien señaló que fue la “complejidad de la propuesta de enmienda del acuerdo y una conducción confusa de la votación” lo que impidió aprobar un acuerdo que, en el fondo, cuenta con amplia mayoría. Es un hecho que esa mayoría avalará que los partidos, aunque no quieran, tengan que postular a cinco mujeres y cuatro hombres a las nueve gubernaturas que estarán en juego. Si acaso habrá que ver, nos comentan, si los consejeros lo hacen con gusto o si hasta por eso terminan mirándose feo.

Y ahora, disputa por el Ángel



Y quien recién se reincorporó a la alcaldía de Cuauhtémoc, después de varios tropiezos en recorridos que realizó por varias demarcaciones fue Sandra Cuevas. El caso es que apenas se reinstaló y ya se volvió a meter en otro embrollo, porque resulta que la funcionaria amagó con tomar la columna de la Independencia. Sí, el monumento más icónico de la Ciudad de México. Cuevas afirma que ganó una impugnación que promovió ante la Corte en contra de la entrega del monumento al Gobierno de la Ciudad, para que la alcaldía mantenga la posesión, custodia y conservación. Sin embargo, el jefe de Gobierno, Martí Batres, anunció que su administración entregará al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura el resguardo de la columna en acatamiento, precisamente, de la medida suspensional emitida por la Corte. Así que Cuevas se anota oootra controversia en su haber.