Va contra la Universidad

Y si de transgresiones a la autonomía se habla, donde se acaban de encender las alarmas es en Sinaloa, nos comentan. Porque resulta que por maniobras del gobierno estatal, a cargo de Rubén Rocha Moya, un juez dio un resolutivo con el que fue removido de la rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa Jesús Madueña, hecho que provocó que ayer cientos de integrantes de la comunidad universitaria se movilizaran para exigir que se frene el abuso de poder y la persecución. El rector cesado, a quien le abrieron casos por supuesta corrupción, advirtió que emprenderá la lucha legal y llegará a la justicia federal, para ser reinstalado. Ha acusado además el origen de la andanada a su rechazo a la ley de educación superior de la entidad. La duda, nos cuentan, es si desde el Centro habrá solidaridad o si dejarán al gobierno estatal tomar a fuerzas el control de la UAS. Uf.

Enrarecen proceso para la Rectoría

Y hablando de universidades, quienes siguen de cerca el proceso de relevo en la Rectoría de la UNAM nos comentan que desde hace días se ha visto a un grupo de profesores y alumnos en plena organización de una consulta a los universitarios precisamente sobre la sucesión en el mayor de los cargos de la máxima casa de estudios. Sin embargo, nos hacen ver que se trata de un ejercicio que podría considerarse patito, pues además de estar fuera de cualquier control institucional, tampoco tiene asidero alguno en la legislación universitaria. Nos dice, además, que es tan obvia su procedencia que en la comunidad ya se le conoce como la #ConsultaImanol, y hasta con ese hashtag ha sido bautizada. Estas consultas recuerdan a muchos otras similares realizadas en tiempos recientes. Sólo que en este caso, también se están encendiendo focos amarillos para que no se vaya a convertir en algo que enrarezca el proceso que hasta ahora ha sido impecable. Pendientes.

Oposición en espera

Y donde ven saldo a favor para la oposición es en los estados donde a Morena se le puede ir la unidad de las manos por dificultades en su proceso interno, porque resulta que no a todos los aspirantes cayó bien la firma del acuerdo que impone como regla dejar a las mujeres cinco de los nueve estados donde se realizarán elecciones el próximo año, con lo que, dicen, estarían quedando fuera cuadros políticos que tienen el respaldo social y que lideran las preferencias electorales. Nos cuentan que varios de los convocados a la reunión se retiraron molestos, pues además de que no hay respeto al legítimo derecho de aspirar de cada uno de ellos, tampoco se le da prioridad a la voluntad popular, es decir, no se elegirá a quien tenga mayor apoyo de la gente. De hecho ya se sienten los efectos en Morelos, donde la senadora Lucía Meza fue sacada de la contienda a pesar de estar bien posicionada, y ya se está viendo en la oposición su postulación. Se ve que una o varias fracturas internas podrían costarle gubernaturas a Morena. Atentos.

Bioserie del Cuau

Lo que faltaba, nos comentan. Y es que resulta que ahora el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, tiene en mente producir una bioserie sobre su paso por la política, en la cual contará “todas las porquerías” que ha visto. En una entrevista para el diario deportivo Mediotiempo, nos dicen, el Cuau afirmó que “la política está muy cabrona, no sabes en lo que te metes”. Hay quien cree que si el exfutbolista llegara a concretar su proyecto, seguramente en su novela no hablará de las imágenes en las que aparece acompañado por varios líderes de grupos delictivos, ni del estado en que dejó las finanzas del Ayuntamiento de Cuernavaca, como lo han documentado organizaciones sociales. El Cuau tampoco contaría cómo fue que entró al mundo de la política ni cómo le ha hecho para flotar en el mismo durante los últimos cinco años, mientras su entidad es azotada sin tregua por la violencia. Uf.

Jala de una vez inversiones

Y quien se encuentra realizando desde ahora una gira por Asia para posicionar a Coahuila es el gobernador electo Manolo Jiménez. El propósito, nos señalan, es que la entidad se aprecie entre potenciales inversionistas como un polo muy atractivo en medio del proceso de relocalización de empresas, conocido como nearshoring. Jiménez Salinas trabaja así en la generación de la “mesa de Coahuila Global” como eje de desarrollo económico, uno de las principales proyectos para la creación de empleos bien remunerados. Por lo pronto, derivado de esta gira, apenas inicie su administración, recibirá a un par de empresas automotrices “interesadas en Coahuila”, lo que representaría la llegada de una inversión de 400 millones de dólares y 2 mil nuevos empleos, a fin de continuar reforzando el tejido social. Ahí el dato.

El tren de Dionicia

Y fue la diputada Dionicia Vázquez García, del Partido del Trabajo, quien provocó ayer en San Lázaro que muchos fruncieran el ceño pues, en una intervención en tribuna, cambió la ruta del Tren Maya, le aumentó varios miles de kilómetros y hasta lo internacionalizó. Fue en su intervención ante el pleno que la legisladora dijo: “El Tren Maya es una magna obra, para que entiendan. Es un tren, más bien son dos, uno que es de turismo y otro es de carga y va a hacer un recorrido desde el Istmo de Tehuantepec hasta el Canal de Panamá. Ustedes no saben qué obra tan magnífica es. Nomás se les va en decir no, que nomás se está robando el dinero, que se va a esto, que se va a lo otro”. La realidad es que en su exposición lo que pudo haber ocurrido es que, nos dicen, tomó apreciaciones sobre el Corredor Interoceánico —que cruza por el Istmo de Tehuantepec— el Tren Maya, —que pasará por Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas— y armó su propio tren, y se convirtió en la comidilla de las benditas redes.