Mpox y el modelo López-Gatell

Y luego de que la OMS lanzara una alerta mundial ante el aumento que se está dando en África de casos de mpox, enfermedad antes conocida como viruela del mono, el organismo ha informado que nuestro país ocupa el segundo lugar en casos, medidos desde el 2002, lo cual nos ubica sólo después de Estados Unidos. Por el tiempo en que se da, la atención del asunto, nos comentan, habrá pronto de recaer en el futuro titular de Salud, David Kershenobich. Ante ello la gran incógnita, nos hacen ver, es cómo se dará la respuesta, pues, aunque se trata de situaciones y padecimientos distintos, la forma en que se atendió la pandemia provocada por la Covid-19 hoy en día sigue generando cuestionamientos al entonces subsecretario Hugo López-Gatell y al secretario Jorge Alcocer. Es un nuevo desafío y, nos dicen, hay que tomar en cuenta que habrá vidas en juego, pero también se agradece que no esté a la cabeza el famoso exsubsecretario.

Publicaciones falsas y temores

Y entre quienes conocen de temas bursátiles nos cuentan que el trámite de Fibra Next ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para llevar a cabo una oferta pública está abierto y todo está listo para emitir. Inclusive, fue la propia Fibra Uno la que el 16 de junio de 2024 mostró la existencia de ese trámite. Así que la campaña de desprestigio desatada en su contra más bien estaría asociada al temor de algunos jugadores de enfrentar a un competidor fuerte, nos comentan. Fibra Uno y Fibra Next en conjunto cuentan con un portafolio industrial con más de 200 inmuebles en 19 estados y ocupados a un 98 por ciento, con 6.5 millones de metros cuadrados estabilizados y un potencial para desarrollar unos 6 millones adicionales. Sobre los tiempos adecuados para la oferta, nos hacen ver que es de considerar el momento que pasan los mercados de capitales, las elecciones en EU y los entornos macroeconómicos.

La recomendación de Beatriz

Muchos levantaron ayer la ceja, y no precisamente en su partido, el PRI, después de que la senadora Beatriz Paredes se expresó sobre Claudia Sheinbaum. Reconoció a la Presidenta electa e incluso dijo que se congratula de lo que significa en materia de género que una mujer llegue a la Presidencia. Destacó además que ella tiene la confianza en que la exjefa de Gobierno será mandataria para todos “y no sólo para quienes son afines a su línea política e ideológica”. También aseguró que confía en que la próxima Presidenta tendrá la sabiduría para que el elogio fácil y la cortesanía propios de nuestro sistema presidencial, “no enceguezcan su inteligencia, que la tiene, y le permitan asumir la responsabilidad como Presidenta del Estado mexicano y Presidenta de todos los mexicanos”. Sheinbaum es desde ayer Presidenta electa, luego de que el TEPJF así lo oficializara y será hoy al mediodía cuando le entreguen la constancia de mayoría.

Larga mañanera

A escasos dos minutos se quedó ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador de romper el récord de mayor duración de una mañanera en Palacio Nacional, desde que las instauró a su llegada al Ejecutivo federal. La conferencia de este miércoles tuvo una duración de tres horas con 33 minutos, cerca del registro máximo que se tiene del 30 de octubre del 2023, cuando alcanzó el tiempo de transmisión de tres horas y 35 minutos. Como en botica, se tuvo de todo en la conferencia, donde López Obrador abordó los temas del financiamiento que recibe de Estados Unidos la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la carta y nota diplomática que México enviará a Joe Biden, el paro indefinido de integrantes del Poder Judicial, desplazados en Chiapas… Claro, sin dejar de lado la sección semanal “Quién es quién en las mentiras de la semana”, presentada por Ana Elizabeth García Vilchis.

Relevante para Chimalhuacán

Y fue el gobierno del Estado de México, a cargo de Delfina Gómez, el que puso en marcha un nuevo C4 cuya ubicación, nos comentan, es de la mayor relevancia: el municipio de Chimalhuacán. Y es que entre quienes conocen la realidad de la entidad en materia de seguridad, la región, en el pasado, había padecido desatención. “Estamos llevando a cabo esa transformación para que más familias vivan con bienestar, en un entorno de justicia y de paz”, ha afirmado la maestra al inaugurar el centro en el que se invirtieron 185 millones de pesos y que contará con tecnología de punta y funcionarios altamente capacitados. Y no sólo eso, también dos espacios de suma importancia: una Unidad Especializada de la Policía para la Atención a las Víctimas de Violencia Familiar y Policía de Género y un banco de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres. Ahí el dato.

Vaya intercambio de amagos

Y a la advertencia de los trabajadores del Poder Judicial de que ya planifican lo necesario para ir a paro en caso de que no se frene la reforma que promueve la 4T, esta última ha respondido a través del senador Ricardo Monreal y, nos hacen ver, no de manera suave. Y es que el legislador ayer reviró que acometer una suspensión de labores representaría un delito grave y una violación del artículo 17 constitucional, pues éste “establece que la justicia debe de ser expedita y pronta, porque de lo contrario obstaculizar, obstruir o detener el acceso a la justicia es un delito grave contra la administración de justicia. Ellos lo sabrán —ha dicho el morenista—, tienen el derecho de decir lo que quieran, de hacer lo que crean conveniente, siempre y cuando no violen la Constitución y la ley”. Ayer mismo siguió elevando el tono contra la presidenta de la Corte, a quien señaló de conducir a los trabajadores a lo que llamó “un camino sin retorno”, tras advertir que “le falta diplomacia, pericia, inteligencia para poder llevar a cabo una relación de colaboración y coordinación entre los poderes”. Uf.