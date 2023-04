La muerte de Padilla

El deceso del exrector de la Universidad de Guadalajara cimbró por igual a la clase política y al mundo intelectual de nuestro país. Y es que sin el académico no se entiende la historia política contemporánea del estado de Jalisco. Considerado por sus críticos como “cacique”, Padilla influyó en la vida de la entidad durante las últimas tres décadas, a través del control de la máxima casa de estudios local, mediante el palomeo de candidatos a cargos de elección popular y con tentáculos en empresas y en medios. Pero en forma paralela, Padilla se convirtió en un gran promotor cultural, mediante la FIL de Guadalajara, de fama mundial, y otros escaparates. Ahora muchos se preguntan quién asumirá el control de toda la maquinaria que tenía a su alcance Padilla. Veremos.

Reto de Rubalcava

Si los promotores de la Alianza Va por México en la Ciudad de México estaban un poco adormilados, seguro despertaron al leer las declaraciones del alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava. El priista pide que se defina en forma “inmediata” al candidato de este bloque y advierte que no aceptará “imposiciones”. Aclara además que no hay un acuerdo para que el PAN lleve mano en la candidatura, sino que se trata de un discurso de “algunos actores” de este partido. Habrá que estar pendientes a las reacciones que se generen por la postura de alguien que ha llegado al cargo que ostenta en tres ocasiones mediante el voto. En fin. Los tiempos apremian y no sería extraño que otros actores secunden a Rubalcava en su exigencia de definiciones. Ya se verá de qué está hecha la alianza opositora en la capital.

Van por saldo blanco en ÁO

Y es en la alcaldía Álvaro Obregón donde inició un operativo especial por Semana Santa, para salvaguardar la seguridad de los vecinos. El propósito es que, tal y como ocurrió el año pasado, en la demarcación se registre saldo blanco. Así lo refirió la alcaldesa Lía Limón, nos comentan, quien dio cuenta de que en el periodo vacacional se espera una afluencia de más de 25 mil personas: 15 mil en fiestas religiosas y 10 mil en parques acuáticos. Serán 187 elementos de Blindar ÁO y de Protección Civil los que tendrán como tarea inhibir la comisión de ilícitos; incrementar la vigilancia en zonas habitacionales; mantener el orden público durante las fiestas religiosas; resguardar la integridad de asistentes a iglesias; inhibir el consumo de alcohol y drogas; controlar el comercio informal y apoyar en dispositivos viales. Ahí el dato.

Encuentro FAO-Sader

Interesante encuentro, nos comentan, el que se dio entre el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, y el subdirector general y representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe, Mario Lubetkin. Y es que en este encuentro México ratificó su disposición para trabajar con el organismo internacional en una plataforma de seguridad alimentaria regional, además de tomar acciones integrales en materia de sanidad y atender la migración en el sector, con innovación y tecnología. Y fue interesante porque revisaron escenarios internacionales que están incidiendo en la producción de alimentos a nivel global, terreno en el que Villalobos planteó la relevancia de Latinoamérica como un proveedor de alimentos a nivel mundial, lo que abre una opción para alcanzar la seguridad alimentaria en la región y “no como una competencia entre nosotros”.

Espíritu de cuerpo en el PJ

Y es la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que, nos dicen, ha puesto como tema relevante de su agenda la unidad en el Poder Judicial. Algo que ocurre en un momento en que la rispidez del Ejecutivo hacia el Judicial ha sido más notoria. Lo anterior viene a cuento porque Piña Hernández acaba de tener un encuentro con magistradas y magistrados de Circuito a quienes llamó a “ponerse la camiseta del PJF y a portarla con orgullo y satisfacción por el servicio que cada servidora y servidor público presta a la sociedad, ya que lo hace con profesionalismo, compromiso, independencia y autonomía en favor de los justiciables”. El otro asunto que no ha quedado soslayado en sus prioridades, nos comentan, es el de la revisión y adecuación de procedimientos y procesos administrativos con los que se pretende simplificar la función jurisdiccional para hacerla más eficiente. Un asunto que también puso sobre la mesa y del que recibió retroalimentación.

“Ponte en mis zapatos”

Nos hacen ver que la Semana Santa podría no implicar forzosamente que el asunto de la tragedia ocurrida en un centro de retención de migrantes en Ciudad Juárez, pase a un segundo lugar de relevancia entre los temas de la agenda pública. La tarde de ayer indocumentados de varias nacionalidades escenificaron un Viacrucis en el borde del río Bravo, para demandar justicia por los fallecidos en el incendio de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Las personas caminaron descalzas, a un lado de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos en Chihuahua. Algunos de los migrantes cargaron una cruz por turnos, hasta llegar a la estación migratoria, donde gritaron todo tipo de consignas. No pedían ceses de funcionarios ni castigos para nadie. Su Viacrucis únicamente tenía un lema: “Ponte en mis zapatos”.