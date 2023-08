Ser mujer en Sonora

Un percance dentro de una carnicería en Ciudad Obregón, Sonora, en el que un hombre fue expulsado del local por Alma, una de las gerentes del mismo, derivó en que el sujeto regresara armado con una pistola y la matara de tres disparos. La acción, por supuesto, ha sacudido a la opinión pública no sólo en esa entidad, sino en todo el país. El agresor ya fue reconocido y detenido y el gobierno estatal a cargo de Alfonso Durazo se apuró a expresar condolencias a familiares y amigos y a pedir que se aplique “todo el peso de la ley” al sujeto de 71 años. El caso, sin embargo, ha hecho que muchos volteen a ver la incidencia del delito de feminicidio en la entidad, porque resulta que Sonora está entre las diez peores en esa materia. Ocupa el séptimo lugar a nivel nacional y tuvo un claro repunte entre mayo y junio.

UNAM, perfiles y escrutinio

Ahora que se lanzó la convocatoria para elegir a quien se encargará de la Rectoría de la UNAM, en relevo de Enrique Graue, observadores de temas universitarios han comenzado a revisar antecedentes de quienes han sido mencionados entre los posibles aspirantes. Es el caso, nos comentan, de Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, de quien hallaron una denuncia pública hecha por otro profesor en el sentido de que trabajó con el exgobernador Javier Duarte al que representó en la Ciudad de México y de cuyo gobierno habría recibido la notaría número 29, en Banderilla, Veracruz. No hay datos de que estas quejas, planteadas cuando se revisaba su reelección, hubieran tenido efecto, ni otras relacionadas con la presunta simultaneidad con la que ejerció cargos. El hecho, sin embargo, da cuenta de que los perfiles de quienes se mencionan para ocupar tan importante cargo pasarán por una acción de relevante escrutinio.

Zoé ante la disyuntiva

Sorprendió, sobre todo a quienes ya lo veían compitiendo por la nominación de Morena y con amplias posibilidades de incluso alcanzar la gubernatura de Chiapas, la decisión del director general del IMSS, Zoé Robledo, de no subirse a ese barco electoral. Tiene razón, nos comentan, cuando en la carta en la que anuncia que se queda al frente del Instituto señala que “algunos amigos y simpatizantes podrán sentirse desilusionados o confundidos…”, pero les señala que “la 4T debe consolidarse en México, pero sobre todo en Chiapas. Lo haremos juntos desde la trinchera que nos corresponda”. Su decisión implica quedarse al frente de uno de los proyectos más desafiantes del gobierno de AMLO en materia de salud, el IMSS-Bienestar y que éste atienda a 66 millones de mexicanos. Ahí la causa.

Arropo desde el Senado

Y fue la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, la que recibió el arropo de los senadores de su partido, el PAN, en la decisión de llevar a la Corte el asunto de los libros de texto, cuestionados por diversos contenidos y su proceso de confección. El coordinador de la bancada albiazul, Julen Rementería, expresó el apoyo a la mandataria estatal “en la lucha por garantizar la calidad, objetividad, profesionalismo y dedicación en la elaboración de los materiales educativos que utilizan las niñas, niños y jóvenes mexicanos”. Para el PAN, los nuevos textos, elaborados bajo la coordinación de Marx Arriaga, están plagados de fanatismo, resentimiento, odio, propaganda, errores y deficiencias, con los cuales no es posible, dice, aspirar a que se amplíen los niveles de excelencia que los niños requieren. “Deben ser fuente de inteligencia, no de obediencia, y ser creados por académicos y especialistas, no por fanáticos e inexpertos”. Ahí el posicionamiento.

Así se queda

Con la novedad de que el gobierno de México no hará modificación alguna al decreto con el que prohíbe el ingreso al país de maíz amarillo, genéticamente modificado, el cual acaba de provocar que Estados Unidos solicite un panel de controversias contra nuestro país en el marco del T-MEC. Fue la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, quien aclaró lo anterior, de acuerdo con información divulgada por la agencia Reuters. Ese decreto que antes sí fue suavizado, pero mantuvo la prohibición de ingreso de maíz transgénico para consumo humano, no satisfizo las exigencias del país vecino. Y en tal sentido, la posición de México ha sido la de subirse y entrarle a los trancazos en el ring, perdón, panel comercial. En el caso, nos comentan, no hay de otra que la de agarrar valor y los argumentos que se puedan —aunque los vecinos recalcan que científicos no hay— … y ¡agárrense!

Acciones solidarias

Y es en Coyoacán donde las acciones solidarias tienen cabida y respaldo. Muestra de ello fue la iniciativa que apenas el fin de semana pasado llevó a cabo la alcaldía que encabeza Giovani Gutiérrez, con la asociación civil Musas. Y es que, nos dicen, juntas llevaron a cabo el evento “Contra la Discriminación, Trenzamos Sonrisas”, en el que se hizo entrega de 30 pelucas oncológicas y se llevó a cabo también la jornada de donación de cabello. La atención y apoyo a personas que padecen cáncer ha sido, nos cuentan, una constante, pues apenas en 2022 la alcaldía, en colaboración con la Fundación de Cáncer de Mama AC, acercó de manera gratuita dos mil 500 estudios de mastografía y este año lo hará con mil 200 en zonas de alta marginación. Ahí el dato.