¿Por qué va Murat a Morelos?

Nos dicen que lo primero que se pensó fue que algo no pinta bien para Morena y sus aliados en la contienda por el gobierno de Morelos. Y es que resulta que ahora fue Alejandro Murat el que apareció en la entidad para reforzar al partido guinda. O al menos así se entendió su participación en un evento en el que la priista Maricela Sánchez Cortés anunció su adhesión a la candidatura de Margarita González Saravia. Esto ocurrió en Cuernavaca, cuando faltan 17 días para la elección que a Morena se le ha venido complicando porque arrastra los negativos del gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Como sea, a quienes también llamó la atención la presencia de Murat, nos comentan, fue a militantes morenistas, quienes no pierden de vista que al oaxaqueño lo trae entre ceja y ceja nada menos y nada más que el actual gobierno morenista de esa entidad sureña . Uf.

Sensatez y consistencia

Y fue ayer Beatriz Gutiérrez Müller quien no tardó en expresar su rechazo a la difusión de un nuevo video que involucra al hijo de la candidata de la oposición Xóchitl Gálvez. “No, no lo comparto y te pido que lo retires. Esto no es correcto”, publicó en un mensaje en las benditas redes dirigido al que lo difundió, luego de buscar éste último generar expectativa. “Por favor, si un miembro de la familia no está cometiendo delito, dejen de molestar en la vida privada. Todos nos equivocamos. Cada quien con sus conductas inapropiadas, ¿o somos perfectos? ¿Quién tira la primera piedra? Ya estamos grandecitos. Por ello, repito: basta de que los familiares seamos ‘daños colaterales’ de la campaña electoral de un candidato o candidata”, agregó la esposa del Presidente López Obrador, que antes se ha expresado en el mismo sentido. La consistencia del argumento de Gutiérrez se ha sobrepuesto a cualquier otro tipo de afán.

El relevante rubro de innovación

Y fue el Instituto Mexicano para la Competitividad el que ayer dio a conocer su índice de competitividad estatal. En el primer sitio se encuentra la Ciudad de México y le siguen entidades que traen ya desde hace años trenes de consolidación. Sin embargo, también trae indicadores específicos que dan cuenta de estados que han empezado a hacer las cosas bien. Es el caso de Chihuahua, que se encuentra en el top 10, pero es la más relevante en Innovación y Economía. Destaca al ser la entidad “con la mayor proporción de exportación de mercancías y una de las cinco entidades con mayor complejidad económica y tasa de inversión extranjera directa”. Además, la entidad que actualmente gobierna Maru Campos destaca en rubros como caudal tratado de aguas residuales y acceso de la población a instituciones de salud. El estudio considera además la capacidad para competir con éxito en la economía, especialmente en sectores de alto valor agregado, en conocimiento y en tecnología de punta. Vale la pena echarle un vistazo al detalle.

Gancho electoral

Y el que visitó ayer a Claudia Sheinbuam fue el boxeador jalisciense Saúl Canelo Álvarez, figura relevante del deporte mexicano en el momento actual, quien le dio algunas recomendaciones para enfrentar los rounds que siguen. “Me dio muchos consejos y me compartió su buena vibra”, dijo la candidata, quien difundió en las redes un video del encuentro con el pugilista. “A partir de ahora me voy a levantar y a meterme en una tina con hielos, y me voy a poner a meditar”, señala la abanderada morenista entre risas y buen humor, antes de escuchar del Canelo que “le va air muy bien y ahí en lo que podamos apoyar. Le deseo lo mejor, yo sé que va a ganar”. Para quienes han seguido de cerca la contienda presidencial, el apoyo recibido ayer representa, como se diría en el argot boxístico, un buen gancho, en este caso, electoral, dado el arrastre del deportista a nivel nacional e internacional y de cara al tramo final de la contienda. Ahí el dato.

No vaya a haber intereses políticos

Y donde hay que poner el ojo estos días es en Jalisco, donde el gobernador Enrique Alfaro ayer dio a conocer que en las últimas horas hemos tenido intentos de sabotaje para dañar la infraestructura hidráulica del área metropolitana. “Ayer por la tarde desconocidos violaron tapas y rompieron una caja con válvulas estratégicas en Periférico y Alcalde, infraestructura necesaria para darle agua a toda esa zona”, denunció y difundió imágenes de los registros violados. Por lo pronto, el mandatario estatal ha señalado también que “en medio de un momento complejo, no quiero pensar que existen intereses políticos detrás de estos actos, con personas capaces de lastimar a los ciudadanos dejándolos sin agua sólo para favorecer sus intereses”. Por lo pronto, habrá vigilancia reforzada tras estos hechos. Uf.

Esos pendientes

Es el Instituto Nacional Electoral el que aparentemente padece los efectos colaterales de los conflictos que autoridades no han logrado solucionar a nivel local. A contrapelo del argumento que los partidos propalan, ayer el consejero electoral Martín Faz dio a conocer que no hay un “boicot” del crimen organizado a los comicios, pero que serían hasta 150 casillas aún en vilo, que tendrían que relocalizarse, debido a que las poblaciones han impedido su instalación en reclamo ante la falta de solución de las autoridades a conflictos comunitarios. A pesar de esto, las y los consejeros aseguran que buscan mandar un mensaje de tranquilidad, para que los ciudadanos y candidatos tengan confianza en que podrán ejercer sus derechos político-electorales. Por una u otra causa, nos dicen, no hay comicios perfectos. Y, pos, ahí el consuelo.