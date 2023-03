Naucalpan, en crisis

Así que el ataque a una joven que en días pasados se viralizó es sólo la punta del iceberg de la crisis que se vive en Naucalpan en materia de seguridad. El municipio mexiquense gobernado por la panista Angélica Moya arrancó este año con alza de 125 por ciento en los casos de violación. Y por si no fuera suficiente, las cifras hablan de repunte en otros siete delitos, entre ellos homicidio, robo en transporte público, robo a casa-habitación y robo a negocio. Es claro, nos hacen ver, que las autoridades municipales no están haciendo su trabajo, que incluye el inhibir las conductas delictivas mediante el despliegue de la policía de proximidad. Naucalpan es la demarcación más rica del Estado de México, pues contribuye con el 17.3 por ciento al PIB estatal. No se entiende, por lo tanto, que no invierta en tener una mejor policía. Uf.

La gira de Lorenzo Córdova

Muchos tienen claro el hecho de que integrantes de Morena mantienen un empeño por hacer que la conclusión de Lorenzo Córdova en su encargo como presidente del INE sea, por decir lo menos, amarga. De ahí, por ejemplo, las participaciones frontales en las reuniones del consejo general o la presión que se ejerció para que se diera a conocer el finiquito que el funcionario cobrará. Pero resulta que el consejero electoral, como dice el clásico, no canta mal las rancheras y ha iniciado una gira de trabajo por Estados Unidos, en la cual se entrevistará con funcionarios del gobierno de Joe Biden, como el subsecretario de Estado para Asuntos del hemisferio norte, Brian Nichols, y de organismos internacionales, como el secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien, es sabido, al gobierno mexicano se le atraganta un poco.

Episodio de deserción

El título de la noticia, publicada en varios medios, llama la atención, nos comentan, aunque casos como el que refleja no son nuevos: “Cuba pierde las semifinales del Clásico de Beisbol —y a un jugador— con Estados Unidos”, señalaba ayer una de las notas de prensa. Se refería al caso del cátcher Iván Prieto quien, tras asistir al torneo, en Miami, decidió dejar la concentración y ya no regresó a la Isla. Buscará, según trascendió, que le concedan asilo. El nuevo episodio de “deserción” trasciende como un nuevo batazo de realidad para muchas figuras de la vieja izquierda mexicana que siguen teniendo a Cuba como un referente de país ideal. Porque el caso es que en la mayor de las Antillas parece siempre haber quienes están en espera de alguna oportunidad para irse. Y no porque no quieran a su país, sino porque no quieren la actual realidad, nos señalan.

Poniatowska, con Ebrard

Relevante, nos dicen, la presencia de la escritora Elena Poniatowska durante la presentación que Marcelo Ebrard hizo de su libro autobiográfico El camino de México —hecho con el que éste arranca una serie de recorridos por todo el país para darlo a conocer­—. La autora de La noche de Tlatelolco, claramente considerada como una figura principal del sector de la Cultura que apoya a la 4T, elogió a Ebrard por haber promovido la interrupción legal del embarazo y por haber puesto en el centro la causa de las mujeres. La escritora, nos recuerdan, en fechas recientes también ha marcado su raya respecto a algunos aspectos de la 4T que no le gustan. Pero, bueno, el caso es que estuvo en el acto en el que Ebrard se llevó una carretada de gritos de ¡presidente, presidente!

Complejo escenario para el Inai

Ante el escenario incierto sobre los nombramientos pendientes de comisionados del Inai, todo apunta hasta ahora a que el órgano autónomo dejará de sesionar durante algunas semanas, mientras avanzan las designaciones en el Senado o la Suprema Corte resuelve sobre la controversia que se presentará. En la institución hay confianza en las decisiones que alguno de los dos pudieran tomar, ya sea que se pueda contar pronto con el mínimo de comisionados que marca la ley para sesionar o se determine si las sesiones pueden continuar con cuatro. Por lo pronto, en medio del debate que se abre en el Senado este miércoles y jueves para decidir la forma en la que procederán para acometer los nombramientos pendientes, tras el veto presidencial, el Inai presentará a la Cámara alta su informe anual. Pendientes.

Otra de policías

Algo para destacar es la actuación que tuvieron ayer los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, al frustrar algo que podría haber sido calificado como “el robo del año”, o algo así. Monitoristas del C2 Sur detectaron en tiempo real un asalto a una tienda de MacStore localizada en la alcaldía Benito Juárez. Los uniformados acudieron al lugar y lograron detener a los tres responsables cuando huían con un botín valuado en al menos ocho millones de pesos. Los elementos de la dependencia que encabeza Omar García Harfuch dieron otro gran golpe, gracias a la coordinación entre el personal que da seguimiento a lo que captan las cámaras de seguridad y los elementos de campo. En la Ciudad de México hay capacidad, pero sobre todo voluntad para hacer frente a los criminales, algo que no se ve en varios estados y municipios del país.