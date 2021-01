Noroña a ofrecer disculpas

Así que los magistrados electorales determinaron que el diputado petista Gerardo Fernández Noroña sí cometió violencia política de género en contra de la legisladora del PAN Adriana Dávila Fernández. El caso se remite al 4 de octubre de 2019, cuando Fernández Noroña realizó manifestaciones en el Congreso de Tlaxcala. “La trata de personas es un problema gravísimo y Tlaxcala es uno de los lugares. Me dicen que hay una diputada, que era senadora, que está vinculada a este tema, que ahora es compañera nuestra y que es más bocona que la ch… No sé si sea cierto o no, pero es cierto que aquí está uno de los problemas. Pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”, dijo entonces el legislador, lo que no le gustó a Adriana Dávila, por lo que se inconformó ante la autoridad. Al conocer el fallo de los magistrados electorales, el político reaccionó como sólo él sabe y acusó a las autoridades electorales de actuar de manera facciosa e hipócrita “buscando minar mi camino y manchar mi trayectoria”. El caso es que el diputado va a tener que ofrecer disculpas. Si no, se le impondrán medidas de apremio.

• La nueva de los Bejarano Padierna

Lamentables hechos de los que, se acaba de conocer, fueron protagonistas René Bejarano y su hija durante un viaje que realizaron a Yucatán con la diputada y precandidata a la alcaldía de Cuauhtémoc, Dolores Padierna. El diferendo, ocurrido en Mérida en diciembre pasado, empezó por la renta de un coche y derivó en un acto violento cuando Bejarano aparentemente molesto con un cobro que se le pretendía hacer habría aventado una computadora al piso, de acuerdo con lo reseñado por el periodista Carlos Loret y medios locales como Yucatán Ahora. Según esos datos, sobre los que hasta ahora no se han pronunciado los señalados, Bejarano tiró el equipo y la hija de éste le dio un manotazo a la empleada del negocio, tras discutir por el pago. Acto seguido salieron del lugar y se encontraron con Padierna. Si todo fue como se reporta ¡qué oso!

• De Monterrey a Moscú

Quien ya tiene lista su maleta con buenos abrigos para soportar temperaturas inferiores a los menos 10 grados, es el secretario de Salud de Nuevo Léon, Manuel de la O Cavazos. Y es que en las tierras regias no terminan de ver claro el asunto de las vacunas, por lo que el funcionario mejor se va a dar una vuelta a Moscú para que el estado que gobierna Jaime Rodríguez Calderón no sólo adquiera dosis del biológico, sino para facilitar la instalación de un laboratorio para que elabore la Sputnik V en la tierra del cabrito. Y al parecer Manuel de la O no va a ver qué sale, pues el mismo Bronco ya ha dicho que existe el interés de un laboratorio para instalarse en Nuevo León en un plazo no mayor de tres meses. Los funcionarios están más que activos buscando salidas a la crisis. En una de ésas, nos comentan, De la O regresa con vacuna y laboratorio. Suerte.

• El alcalde que vacaciona en emergencias

Nos cuentan que una vez más el alcalde de Guanajuato capital, el panista Alejandro Navarro, conocido por su interés de mejorar el perfil de los turistas que visitan su ciudad, volvió a dar de qué hablar por darse un respiro en las paradisiacas playas de Cancún, justo cuando su administración enfrenta las peores críticas por la incapacidad de controlar la movilidad en su municipio o hacer valer las políticas estatales y nacionales del semáforo rojo. En redes, donde ningún político pasa inadvertido, la esposa del edil, Samantha Smith, presumió una foto en una hamaca de playa. “Ya nos enteramos que sí se fueron de vacaciones… y los problemas de la ciudad bien gracias”, le reprochó un usuario, quien no dejó pasar la oportunidad de difundir la comprometedora imagen, lo que obligó a la señora Smith a retirarla definitivamente. Lo que no pudo borrar fue el enojo público que seguro ya le espera a ella y a su marido en el aeropuerto, donde varios en redes sociales advirtieron que harán guardia para expresarles su repudio.

• Duelo de videos

Pues con la novedad de que la batalla de videos se desató entre los dirigentes nacionales de Morena, Mario Delgado, y del PAN, Marko Cortés. Y es que el primero subió un video en el que se señala que el fraude electoral de 1988 fue “el inicio del noviazgo del PRIAN y su régimen autoritario”. Y pide que “junto al pueblo, extirpemos al PRIAN”. Pero resulta que el dirigente panista ayer mismo soltó una respuesta también en video, el cual titula “El verdadero rostro de Morena. Capítulo 1. El fraude de 1988”, y en el cual aparece la imagen de Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación, diciendo: “hemos tenido dificultades en la recepción de la información”. Cortés le señala entonces a Delgado: “quien realizó ese fraude se llama Manuel Bartlett, seguro lo conoces, está en Morena... Pregúntale qué sucedió, nosotros también queremos una respuesta”. Uf, a ver qué sigue.

• Oficio político ante era Biden

Nos hacen ver que el retorno a la normalidad en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, intrínseco en la llegada de Joe Biden, mostró dos registros en el lado mexicano. Se apreció en principio un alivio ante el fin de la disrupción y el escándalo y el restablecimiento de las vías institucionales. Por otro, una sensación de cuesta arriba. Respecto a esta última varias de las acciones ejecutivas firmadas por Biden, que tendrán impactos positivos inmediatos en los intereses mexicanos, podrían ir modificándola como lo mostraron las expresiones de dos políticos de oficio que reaccionaron a ellas: Ricardo Monreal (“sin lanzar campanas al vuelo, habrá una relación de entendimiento, racionalidad, cooperación y respeto con México”) y Marcelo Ebrard (“los puentes abren paso a la cooperación y al entendimiento”). Al tiempo.