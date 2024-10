Nuevas luces en Pemex

Y fue el nuevo director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, quien ya envió un mensaje a todos los que forman parte de la empresa productiva del Estado en el que perfila la ruta por la cual buscará caminar para consolidarla. Y, nos hacen ver, además de señalar la colaboración que mantendrá con las secretarías de Hacienda y de Energía, en uno de los puntos relevantes se refirió a la relación que tendrá con los trabajadores sindicalizados. “Con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y su dirigente el ingeniero Ricardo Aldana tendremos una relación de sinergia colaboradora. Siempre estaremos abiertos al diálogo. La libertad sindical es un principio fundamental”, ha referido Rodríguez Padilla, quien también apuntó: “Juntos, codo con codo, las trabajadoras y los trabajadores, con el respaldo del Gobierno federal y el pueblo de México seguiremos adelante”. Ahí el dato.

Remplazan a Garduño

Y de quien se anticipó su próxima salida del Instituto Nacional de Migración es de Francisco Garduño, sobre quien recayera en el sexenio pasado aplicar una política migratoria más restrictiva y frontal, luego de los amagos que hiciera el entonces presidente Donald Trump de aplicar aranceles si se mantenían los fuertes flujos migrantes a Estados Unidos. Ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que esa dependencia la encabezará a partir de diciembre el hoy gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes. Garduño, nos comentan, dejará el cargo entre duros cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y activistas en el tema migrante y se llevará a cuestas el caso del incendio en la estación de Ciudad Juárez que dejó 40 muertos, mismo que, por la forma en que ocurrió y las víctimas que cobró, perdurará como ha ocurrido con el de la Guardería ABC.

“Aquí sin hacer tanto ruido”

Con la novedad de que la empresa Foxconn, la mayor fábrica de superchips del mundo y que opera en Jalisco, construirá en esa entidad gobernada por Enrique Alfaro, una nueva planta de semiconductores. El mandatario estatal así lo confirmó en un mensaje que publicó en las redes: “Lo logramos. Aquí, sin hacer tanto ruido, pero trabajando en serio, con visión y convicción para generar condiciones y atraer inversiones, hicimos lo que muchos pensaron imposible”, anotó. También explicó la dimensión de este anuncio de inversión: “Se trata de una gran noticia que significa un antes y un después en la industria electrónica y da sentido a los esfuerzos realizados como parte de la política pública Jalisco Tech Hub Act. Una vez más lo podemos decir con orgullo: Jalisco se cuece aparte y qué mejor muestra que este logro de impacto global. Jalisco se confirma como la tierra de los semiconductores en México. Valió la pena luchar”, señaló Alfaro.

Pura cordialidad

Después de una ríspida temporada de intercambios, una relación cordial se dio entre los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, luego de la asistencia de la presidenta de la Corte, Norma Piña, a la vieja sede de la Cámara alta, a invitación del líder cameral Gerardo Fernández Noroña. La ministra no tuvo ninguna muestra o expresión de rechazo hacia su persona, lo cual tuvo que ser acordado antes de su visita como invitada especial a la ceremonia solemne del Bicentenario de la Instauración del Senado. Fernández Noroña reconoció que son los primeros pasos para reconstruir el diálogo que se mantuvo roto en la pasada administración, a causa de las diferencias por la reforma judicial. Nos comentan que el morenista hizo un reconocimiento tácito a Piña Hernández, al ser “un buen gesto” su presencia en la sede legislativa. ¿Será el principio para destrabar la reforma judicial?, es ahora la duda. Pendientes.

Pero se tensa la cuerda

Y hablando de la reforma judicial, resulta que cada uno de los Poderes de la Unión en pugna a causa de esa enmienda constitucional sigue sumando acciones para frenarla, en el caso del Judicial, o para echarla adelante, en el caso del Legislativo. Lo anterior viene a cuento, porque ahora fue el ministro Juan Luis González Alcántara el que admitió a trámite una controversia constitucional presentada por el Gobierno de Guanajuato cuando al frente del mismo estaba Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Llamó la atención que se aceptara dado que el recurso impugna una reforma constitucional, pues, se informó, es la primera vez que se hace. Por otro lado, en la Cámara de Senadores avanzó en comisiones, con el apoyo de los legisladores de la 4T y bastante rápido la aprobación de las iniciativas de reforma a leyes secundarias enviadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum con la que se pone en ruta la elección de jueces. Se trata de acciones que al ir en sentido opuesto acrecientan tensiones, nos comentan.

De arriba pa’bajo

Y es la nueva Jefa de Gobierno, Clara Brugada, la que desde el domingo trae a varios funcionarios de arriba para abajo por las inundaciones en Milpa Alta y Xochimilco. Y no sólo eso, porque además ya los puso a darse unos baños de pueblo, para que escuchen a los ciudadanos y los atiendan… y resulta que los citó desde temprano a hacer esa labor en el Zócalo. Nos cuentan, además, que luego de lo anterior algunos secretarios como la de Salud, Nadine Gasman; de Medio Ambiente, Julia Álvarez; de Desarrollo Económico, Manola Zabalza; de Protección Civil, Myriam Urzúa, y de Obras, Raúl Basulto, entre otros, la tuvieron que acompañar a un nuevo recorrido en Xochimilco. Desde los primeros días, nos dicen, la mandataria capitalina busca cumplir la oferta de hacer un gobierno no de escritorio sino de territorio. A su equipo de gobierno no le queda otra que echarle galleta. Así que ánimo.