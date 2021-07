El nuevo oso del todavía diputado Mayer

Nos cuentan que el que otra vez se volvió a equivocar, pero ahora además quedó tildado de “oportunista” fue el diputado Sergio Mayer. Y es que resulta que el también actor fue entrevistado en un programa de entretenimiento en el que declaró: “¿Se acuerdan de la violinista?, ¿la violinista que le echaron encima el ácido? María Elena Ríos. Ah, yo no sé si sabían que también le ayudé y ayudamos a que se hiciera la detención”. Bueno, pues resulta que la propia María Elena le tuvo que responder: “Si de verdad me hubiese ayudado no me nombraría como violinista, porque para su información soy saxofonista. Usted sólo fue a hacer show con el criminal de Rubén Vasconcelos (exprocurador) el 17 de febrero del 2020. Las órdenes de aprehensión salieron en diciembre del 2019. Oportunista”. Uf.

• AMLO, Pavlovich y Durazo

Interesante gira, nos comentan, la que tuvo ayer el Presidente en Sonora, una entidad en la que habrá alternancia, pues la priista Claudia Pavlovich entregará el poder al morenista Alfonso Durazo. Y es que, nos platican, compartieron cordialidad política y hasta turnos al bat. López Obrador, por ejemplo, agradeció a Pavlovich “porque siempre nos hemos entendido. Claudia es una mujer con principios, trabajadora, una mujer honesta”, además, no fue, como otros, de las que buscó confrontación, dijo. Por su parte, la gobernadora, desde el primero de los actos que tuvo lugar en el estadio de beisbol El Bosque, invitó al templete a quien será su sucesor: “Gracias, amigo, por andar por acá. Así somos los sonorenses. Vente, Alfonso, pa’ que vayas sintiendo ya”. Tan bien estuvieron las cosas que el Presidente se comprometió a regresar antes de que se vaya Pavlovich para entregar un hospital.

• Aureoles a la Corte ¿con banquito?

Con la novedad de que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, informó ayer que así como fue a Palacio Nacional a tratar de entregar documentos con los que, asegura, se documenta la participación del narco en la elección en su entidad, ahora irá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es más que conocida ya la imagen del gobernador que, sentado en un banco, esperó infructuosamente a ser recibido por el Presidente el martes pasado, por eso muchos de quienes leyeron su aviso se preguntaron si ya tiene cita con el ministro presidente Arturo Zaldívar o si, como ocurrió el martes, además de la voluminosa carpeta y los varios engargolados va a llevar también el famoso banquito verde.

• Priistas en rutas opuestas

El que puso sobre la mesa una propuesta para terminar el pleitazo por el control del PRI fue Ulises Ruiz, cabeza de uno de los bandos en disputa y que actualmente mantiene un plantón afuera de la sede de Insurgentes: establecer una mesa de “notables” —entre los que pudieran figurar expresidentes del PRI, exgobernadores y exlegisladores— que medie en el conflicto, perfile la salida de Alito y establezca un interinato previo a una Asamblea Nacional. Sin embargo, nos hacen ver que Moreno ya está encaminando su propia estrategia: amarrar o refrendar apoyos estatales para mostrar músculo. Y ayer empezó con Puebla. Lo anterior nos da cuenta de que la batalla se seguirá centrando entre los incluidos y los excluidos de las decisiones y de las prerrogativas que, con las derrotas que sufrió, serán menos para el tricolor, nos comentan.

• Por fin, Ferrer a comparecencia

Así que por fin los partidos representados en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados lograron un acuerdo para citar al titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer. La idea es que explique, entre otras cosas, las razones por las cuales ha habido desabasto de medicamentos, y en particular de oncológicos para los niños. Apenas el jueves se dio a conocer que entre el 21 y el 25 de junio, el Instituto de Salud para el Bienestar había entregado algunas claves a 26 estados, pero que no lo había informado, y que sólo lo hizo hasta que padres protestaron en el aeropuerto. También se informó que el abastecimiento se dio de manera diferenciada entre entidades, pues a algunas les tocaron más y a otras menos. Pudiera ser que, de una vez por todas, se conozca por qué tanto retraso y si éste va a continuar por mucho tiempo.

• Festejos alternativos

Y el que no se quiso quedar atrás en temas de festejos fue el expresidente Vicente Fox, para quien el día importante del santoral político es el 2 de julio, al que ayer llamó “el verdadero triunfo de la democracia y el buen gobierno”. El guanajuatense ganó las elecciones el año 2000 y gobernó desde diciembre de ese año hasta el 30 de noviembre del 2006 e inauguró la era de las alternancias. Con el actual Presidente, Andrés Manuel López Obrador —quien ganó en esa misma fecha, pero la elección para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México—, tuvo en su sexenio una relación distante que se volvió ríspida durante el pleito por el desafuero del tabasqueño y que terminó en una ruptura en 2006, que prevalece 15 años después.

