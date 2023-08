Los nuevos libros y ¿la vía armada?

Y quien ha decidido responder con mayor frontalidad a las críticas que en los últimos días se han venido haciendo sobre diversos contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos es quien tuvo a su cargo su elaboración, esto es, Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP. Sin embargo, ha llamado la atención que en la escalada el funcionario recurra a evocaciones de personajes que contrariamente a como ha sido la Cuarta Transformación —la cual se ha hecho, ha aclarado el propio Presidente López Obrador, sin romper un vidrio— se identifican con la búsqueda de cambios políticos y sociales por la vía armada. Ayer, en las benditas redes, Marx publicó que está dispuesto a ofrendar su vida por los libros: “Vengan por ella”, retó, con una imagen de Genaro Vázquez. Por ahí se van delineando las rutas del debate por los libros.

TEPJF no adopta el “aguanten vara”

Y fue el Tribunal Electoral el que ayer decidió enmendarle la plana a la Comisión de Quejas del INE y pedirle que vuelva a revisar si amerita conceder medidas cautelares a la aspirante del Frente por México, Xóchitl Gálvez, quien presentó una denuncia por violencia política en razón de género contra el Presidente López Obrador por diversas expresiones que este último ha hecho en sus mañaneras. Y no sólo eso, sino que le dio un plazo de 24 horas para hacerlo porque, a su juicio, sí se advierten expresiones que pudieran constituir una falta de ese tipo. Con este resolutivo, nos hacen ver, claramente los magistrados optaron por no dar entrada a las polémicas consideraciones de la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, para quien en este tipo de casos lo que procede es “aguantar vara”. Uf.

Camino despejado para Manolo Jiménez

Así que el Tribunal Electoral de Coahuila finalmente desechó, y por unanimidad,las impugnaciones presentadas en los comicios del pasado 4 de junio de esa entidad, y ratificó la constancia de mayoría a Manolo Jiménez, quien no tendrá mayor impedimento para convertirse en el próximo gobernador. Los magistrados electorales estatales determinaron que ni Morena ni el PT tuvieron argumentos ni pruebas suficientes para fundamentar las quejas que habían presentado. Claramente, nos hacen ver, ganar terreno sobre la mesa era demasiado complicado para dichos partidos que en el estado contendieron separados y al final resultaron avasallados porque el contendiente por la alianza PRI-PAN-PRD obtuvo el 56.93 por ciento de los votos, seguido de Armando Guadiana que tuvo el 21.39, y por Ricardo Mejía, que alcanzó un 13.30. Ahí el dato.

Demostración de fuerza

Hay quien cree que el operativo de ayer en Morelos contra las mafias de talamontes sentará un precedente sobre la firmeza con la que deben actuar las fuerzas del orden. A pesar del intento de frenar a las autoridades con pobladores como escudo, el operativo culminó con éxito, pues se cumplió el objetivo de asegurar cuatro aserraderos ilegales, así como vehículos robados, maquinaria y otros enseres. Los elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Policía morelense y de la Profepa fueron agredidos a pedradas y se intentó frenarlos con bloqueos y quema de vehículos. Pero los uniformados no se intimidaron y a pesar del entorno de violencia creado artificialmente, cumplieron con su deber. El corolario de la jornada de ayer fue la liberación de varios trabajadores del Gobierno capitalino que habían sido retenidos desde el día anterior.

¿Cuauhtémoc no lo sabía?

Por cierto, son muchos los que se preguntan cómo fue que las bandas de talamontes se dieron el lujo de tener en Huitzilac toda una infraestructura que les permitía operar a gran escala, como si se tratara de empresas legalmente constituidas. Y es que entre martes y miércoles fueron asegurados ocho aserraderos, ocho enormes instalaciones que las autoridades de seguridad de Morelos no habían visto. O peor aún, las habían visto, pero no habían hecho ni dicho nada. Esa miopía que caracteriza a la administracion de Cuauhtémoc Blanco impidió que fuera visto el ir y venir de tráileres y camiones con madera que era obtenida mediante la tala clandestina. Sólo con la intervención del Ejército y la Guardia Nacional fue posible desmantelar todo ese enramado que explotaba ilegalmente el bosque y del que se desprendía la comisión de otros delitos. Así las cosas.

“Contenido político e ideológico”

Que no dijo lo que algunos entendieron el aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, ayer durante una entrevista en Tlalnepantla, cuando un reportero le preguntó cómo veía la polémica generada por los libros de texto y qué es lo que se debe cambiar por la carga ideológica comunista que tienen. El excanciller respondió que “tiene mucho contenido político e ideológico de corto plazo”. Más de uno se quedó con cara de what, atribuyendo la respuesta a señalamientos sobre los contenidos que se han criticado dentro de los libros de texto. Aaaaah, pero más tarde su equipo aclaró que la respuesta de la corcholata fue una crítica al debate en torno de la inconformidad que hay con los textos y no sobre su contenido. Varios sudaron frío, nos hacen ver.