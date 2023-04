El número dos, al frente

Y el que seguirá muy activo estos días de descanso es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, nos cuentan, pues resulta que recibió la encomienda de, a partir de hoy, atender los asuntos del Estado mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador se toma unos días de descanso. Es conocida la confianza que existe entre ambos tabasqueños y también el hecho de que López Hernández no desaprovecha ninguna oportunidad para, con regular consistencia, hacerse presente en la atención de temas públicos de relevancia con un perfil institucional: entre los recientes, la coordinación de acciones para solucionar la sequía que se avecina en México, la coordinación en temas de seguridad, o también para mandar mensajes como ocurrió el martes pasado en el INE. Ahí el dato.

Alerta sísmica en la 4T

De pronóstico reservado, el impacto que producirá en la 4T la eventual aprobación del proyecto de la magistrada Janine Otálora para invalidar la ampliación del mandato de Mario Delgado como dirigente nacional de Morena. De entrada, se tendría que buscar a un sustituto este mismo año, cuando ya todo mundo en el guinda está enfrascado en grillas internas por la definición del candidato presidencial. La elección de un nuevo dirigente, nos aseguran, desataría una guerra soterrada o abierta entre “corcholatas”. Una resolución del pleno del TEPJF a favor de lo que propone Otálora obligaría a Delgado a replantear su proyecto personal y a revelar sus aspiraciones políticas, que las debe tener. Y eso hará que a su vez, sus posibles contrincantes internos se vean obligados a dar la cara y a mostrar su juego. La alerta sísmica está sonando y muy fuerte, en la 4T, nos aseguran.

Unos días en Palenque

Y es el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como ya se señalaba antes, el que aprovechará algunos días de asueto por la semana mayor, para disfrutar de su finca en Palenque, Chiapas. Y ya después, tanto sábado como domingo, los aprovechará para supervisar las obras del Tren Maya, pues la obra está prevista para inaugurarse este año y el mandatario aplica aquello de “a ojo del amo engorda el caballo”. También habrá de recargar energía, porque la próxima semana se anticipa agitada. Y es que su amigo, el padre Alejandro Solalinde, no ha quitado el dedo del renglón y está pidiendo la desaparición del Instituto Nacional de Migración, mientras se siguen acumulando quejas contra el personal del instituto que encabeza Francisco Garduño, por violaciones a los derechos humanos de personas migrantes, y reclamos contra este último, ahora incluso a través de change.org para que renuncie.

Ajuste en Zacatecas

Así que el gobernador de Zacatecas, David Monreal, decidió remover a quien hasta ayer era la segunda al mando, Gabriela Pinedo, y nombrar como nuevo secretario general de Gobierno al joven Rodrigo Reyes. Dicen los que saben que con esta decisión, Monreal intenta responsabilizar a Gabriela del fracaso en materia de seguridad. Pero los observadores señalan que los frecuentes cambios de titulares de áreas clave no han sido la solución. Apenas el pasado 1 de febrero, el mandatario removió a Adolfo Marín Marín como secretario de Seguridad Pública. Y dos meses después, los índices de violencia no han bajado, sino todo lo contrario. Las ejecuciones, secuestros y desapariciones siguen siendo el pan de todos los días, así que no va por ahí. Por cierto, tras el despido de la segunda de a bordo, muchos se preguntan: ¿Y después qué? ¿Quién sigue?

Exigencia desde la ONU

Y fue la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la que ayer expresó una condena por el asesinato de dos activistas: Eustacio Alcalá Díaz, quien se oponía a proyectos mineros en Michoacán y Gustavo Robles Taboada, defensor de los derechos de la comunidad LGBT, y por la desaparición de Esthela Guadalupe Estrada, integrante del colectivo de personas desaparecidas Luz de Esperanza. A través del representante adjunto del organismo se planteó la exigencia a las autoridades mexicanas de llevar a cabo pesquisas, prontas e imparciales, que en el primer caso conduzcan a hacer justicia y en el segundo, a encontrar a quien desapareciera en Tlajomulco de Zúñiga el 29 de marzo a pesar de contar con medidas de protección. La exigencia, nos comentan, debería estar ya en el escritorio del subsecretario Alejandro Encinas.

Debates en el Edomex

Con la novedad de que el Instituto Electoral del Estado de México definió ya que serán dos los debates, al menos los oficiales, que tendrán las candidatas Alejandra del Moral, de la alianza PRI-PAN-PRD y Delfina Gómez, de Morena-PT-PVEM, en la contienda por la gubernatura de esa entidad. Las fechas previstas para los encuentros en los que las abanderadas defenderán sus proyectos y propuestas y en una de ésas se sacan sus trapitos al sol serán los días 20 de abril y 18 de mayo, ambos caen en jueves, a las 20:00 horas. La duración será de una hora y su transmisión se dará por el Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Aunque falta definir los temas sobre los que podrán debatir, nos recuerdan que hace apenas unas semanas la hoy abanderada de la alianza había planteado que fueran cinco y con diversas temáticas: seguridad, economía y empleo, transporte y movilidad, además de salud y, finalmente, educación y desarrollo social. Ahí el dato.