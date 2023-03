Nuño y la apertura

Quien sí entendió que es necesaria la apertura y el flujo de información hacia los medios es Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, quien ayer ofreció su primera conferencia de prensa como titular de la dependencia, para dar a conocer su plan de obras de infraestructura para 2023. Una conferencia necesaria desde el inicio de la actual administración —y que jamás se observó— con una apertura importante por parte de su titular, así como de los subsecretarios que lo acompañaron. Su participación, sin duda, se separa de la que tuvieron sus antecesores, Javier Jiménez Espriú y Jorge Arganis Díaz-Leal. La claridad de Nuño para explicar los temas dejó bien y de buenas a algunos periodistas, según nos cuentan. La transparencia del funcionario permitió que ninguna duda quedara sin responder, ni cabotaje, ni Categoría 1 de Aviación. Bien por el funcionario, y por el área de comunicación social, que atendió la necesidad de comunicar, como bien lo mencionó el secretario.

“Larga vida al INE”

Con la presencia de familiares, entre aplausos y con un ambiente que se empezaba a cargar de nostalgia, incluso algunos con lágrimas, nos comentan, fue como se dio la despedida de los cuatro consejeros que dejan sus cargos a partir del 3 de abril, pero que anoche participaron en su última sesión del Consejo General del INE. Ahí recibieron el reconocimiento por parte de sus colegas y equipos de trabajo. Los únicos que no se quedaron a esa especie de “festejo”, lo cual era de esperarse, fueron los representantes de Morena, Eurípides Flores y Julieta Ramírez, quienes después pronunciar señalamientos críticos contra Lorenzo Córdova, abandonaron la llamada “herradura de la democracia” y se evitaron ser testigos de las distinciones que los demás presentes le hicieron a los consejeros salientes. “Larga vida al INE”, clamó Lorenzo Córdova, horas antes de que empezara una nueva etapa para el órgano electoral que estará inaugurada por… una tómbola.

“Con un presunto violador”

Y fueron las regidoras que integran el cabildo del municipio de Veracruz las que exhibieron al regidor morenista Sebastián Cano Rodríguez, la noche del miércoles pasado. “No podemos estar compartiendo una mesa con un presunto violador… nos vamos a retirar”, señalaron, mientras el aludido daba tragos de agua y se acomodaba el cubrebocas que portaba. Las mujeres se levantaron entonces de la mesa y salieron del salón. En solidaridad las siguieron los hombres panistas y así por falta de quorum fue que se reventó la sesión. Nos hacen ver que, de acuerdo con la información dada a conocer por la regidora Belem Palmeros, el morenista enfrenta señalamientos de al menos 16 mujeres por presuntos actos de acoso y violencia sexual y tres denuncias penales, una de ellas por el delito de violación. Se tiene previsto, precisó, que se sumarán cuatro más para hacer un total de siete.

Cuevas y los migrantes

Lo que dijo ayer la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, podría pasar como otra de sus ocurrencias, si no fuera delicado a la luz de la tragedia ocurrida hace tres días en Ciudad Juárez, nos hacen ver. Y es que Cuevas anunció que los migrantes que acampan afuera de la Comar en la plaza Giordano Bruno serán reubicados en una “casa del migrante” y que la plaza será “tapiada y remodelada”. Por supuesto no faltó quien criticara el que la funcionaria pudiera estar circunscribiendo el problema migratorio a una afectación de la imagen urbana. Declaraciones como éstas no provocan incendios, pero sí abren la puerta para que se genere un entorno de odio, que puede ser caldo de cultivo para agresiones en contra de quienes sólo buscan salir de la miseria. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se sumó a cuestionar el clasismo y el racismo detrás de los dichos de la alcaldesa.

Rispidez ante vacíos en el Inai

Fuerte acusación hizo el senador Germán Martínez en contra de Ricardo Monreal, pues lo señaló por prácticamente ser el cerebro del amparo que presentó Yadira Alarcón, quien fue vetada por el Presidente tras ser designada por el Senado para ser comisionada del Inai. Según el integrante del Grupo Plural, el coordinador de Morena impulsó el amparo de Alarcón para, de este modo, cumplir con el “capricho presidencial” de dejar inoperante al órgano de transparencia, pues dicho recurso fue utilizado de pretexto para que la mayoría legislativa en el Senado dijera que no se podía avanzar en los nombramientos de los comisionados pendientes. Se trató de una “chicanada” de Monreal, según Martínez. El zacatecano rechazó las críticas, pero el hecho es que al final el Senado no nombró un nuevo comisionado y el Inai entrará en la inoperancia.

AMLO no las deja pasar

Y fue el Presidente Andrés Manuel López Obrador quien devolvió las críticas que han realizado legisladores estadounidenses a su administración por presuntamente ceder espacios a las bandas del crimen organizado. Sólo que lo hizo de una forma más sutil. Calificó la muerte de estadounidenses por sobredosis de fentanilo como una “crisis humanitaria”. Hasta ahora Estados Unidos ha conocido crisis humanitarias en Centroamérica, África y en el sureste asiático, pero que se mencione que en su propio territorio se vive una crisis humanitaria… uf. “Es mucha la adicción, es mucho el consumo. Ahí, también lo digo con mucho respeto, tienen ellos que atender lo social”, agregó el mandatario, que en varios días no se ha movido de ese discurso.