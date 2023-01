Nuño con los diputados

Y fue Jorge Nuño, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el que ayer claramente planteó a los diputados de Morena varios asuntos relevantes de la agenda del sector que encabeza. Y de los más relevantes, nos comentan, está el de la necesidad de que se aprueben reformas a dos leyes en materia aeronáutica para así allanar el camino hacia la recuperación de la Categoría 1 en seguridad aérea. Y es que les precisó que lo anterior tendrá, de lograrse, efectos importantes en otro proyecto: el traslado de la aviación de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. También les explicó algunos de los puntos que no se han considerado en el tema del cabotaje, entre otros aspectos. Con la información dada, nos aseguran, está en manos de los legisladores dar un paso importante.

Durango y el barco a punto de hundirse

Y fue el gobernador de Durango, Esteban Villegas, el que de plano comparó con un “barco al borde de hundirse” la situación en la que estaban las finanzas públicas que recibió de su antecesor, José Rosas Aispuro. Y si bien dio cuenta de que ya se empiezan a ver mejoras, aclaró que deberán mantenerse los esfuerzos “para seguir a flote y estabilizar el gobierno”. Nos hacen ver que la entidad tenía adeudos en rubros como educación o salud por más de 300 millones de pesos y ante ello, el área de finanzas estatal ha tenido que aplicarse a fondo para liberar pagos pendientes. Además, a la situación compleja en la que se recibió la administración se agregan las 189 obras que se dejaron inconclusas. Pese a la situación, el mandatario dio cuenta de acciones ya en marcha en temas sociales y obras que perfilan a que este año la entidad saldrá adelante. Ahí el dato.

Guerrero y agenda de justicia



Donde en estos días se lleva a cabo una actividad relevante, la Semana Jurídica, es en Guerrero, entidad gobernada por la morenista Evelyn Salgado, quien aprovechó para destacar la concatenación que tiene la justicia con su proyecto de gobierno. El Derecho, refirió, no debe verse como una herramienta de control, sino como una herramienta de transformación social, de apoyo al prójimo, (que se ejerza) sin impunidad, sin corrupción y sin influyentismo. Igualmente, en el foro en que se dan profesionales del Derecho, destacó que en el estado el combate frontal a la corrupción está más fuerte que nunca, pues se aplica la ley a todos por igual y sin distinción. Nos comentan por cierto que para la edición de este año se registraron 127 actividades con la participación de 121 ponentes de 36 dependencias y organismos. Ahí el dato.

La vida es una tómbola



Tal pareciera que esa famosa canción que hiciera famosa Marisol en los años 60 se convertirá en el himno oficial de la 4T. Y es que ayer, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo a los diputados de Morena que se preparen para que la definición de los nuevos consejeros del INE se realice mediante insaculación. Con esta determinación, nos comentan, se descarta cualquier posibilidad de que se dé un diálogo entre fuerzas políticas para tratar de elegir por consenso a los sucesores de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. La insaculación no es más que una forma sofisticada de referirse a un sorteo, un método mediante el cual Morena definió a un sinfín de candidatos a diputados federales desde el 2015 y que sigue usando. Ahora los cuatroteístas le apostarán a que a los nuevos consejeros electorales los designe el azar. Son tiempos de transformación, han dicho.

PRI, pulverizado en BC



Y en donde el PRI está a punto de extinguirse como los dinosaurios es en Baja California. Luego de las elecciones del 2021, al otrora partidazo le quedaba un pequeño resquicio de poder: un diputado en el Congreso local. Pero ayer, Ramón Cota Muñoz anunció su afiliación a Morena, con lo que el tricolor se quedó sin representación en el Poder Legislativo. El instituto político que dirige a nivel nacional Alejandro Moreno no gobierna ninguno de los cinco municipios de Baja California; no tiene senadores por esta entidad y dejó de tener presencia en el Congreso local. En esa entidad fronteriza, del PRI que gobernó durante varias décadas y que hasta hace poco todavía era competitivo, sólo queda el cascarón. Y eso, nos dicen, pesará a la hora de la disputa de los cargos que estarán en juego a nivel local y nacional en el 2024. Uf.

Salto y encomienda



Resulta que el cuarto periodo ordinario de sesiones en el Congreso aún no comienza, pero los movimientos entre las bancadas en San Lázaro ya tomaron vuelo. Ahora fue un diputado panista el que brincó a las filas de Morena. Se trata de Justino Arriaga, quien por cierto ya recibió su primera encomienda por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Y es que luego de que la diputada María Clemente García demandó apoyo para combatir aquello que aqueja a la comunidad LGBT, como los transfeminicidios, López Hernández le encargó al expanista convertirse en un gran aliado por la causa. Las expresiones de sorpresa no se hicieron esperar entre la bancada morenista y los ajenos a ésta, pues ahora quedará estar pendientes si su nuevo compañero se pone la camiseta y toma cartas en este asunto que, es sabido, no suele estar en las prioridades de la agenda azul.