Un nutrido foro inesperado

Por cierto que los hechos ocurridos en la mañanera de ayer provocaron que, de manera espontánea, más de 60 mil usuarios de redes sociales se unieran en un foro de Space que se realizó anoche, convocado por Sociedad Civil México con el hashtag #TodosSomosLoret. En éste se dieron múltiples participaciones para expresar un ¡ya basta!, por lo que fue señalado como un abuso de poder. Entre los miles de usuarios había periodistas, analistas, legisladores, defensores de derechos humanos, integrantes de la sociedad civil. Destacaron en las participaciones, nos comentan, las ideas de establecer rutas legales, políticas y públicas para buscar que se defienda la libertad de expresión. Los organizadores acusaron que durante la realización del foro, desde el exterior, se presentaron diversos reportes con la idea de frenar su realización.

• Crisis toma por sorpresa a gobernadora

Una súbita descomposición de los temas de seguridad tomó por sorpresa a la nueva gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, quien asumió el cargo apenas el pasado 1 de noviembre de 2021. Hay quienes temen que la entidad tome una ruta que la aproxime a una situación similar a la que ocurre en Zacatecas. Y es que, durante cinco días, diversos hechos violentos han dejado más de una decena de muertos y temores que han impactado en las rutinas ciudadanas. La mandataria estatal ya tuvo que ser respaldada por el Gobierno federal y varias de sus instituciones, como la Secretaría de Marina, la de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional. Nos hacen ver que, en los tiempos de campaña, uno de los programas de gobierno que con mejor estructura se apreciaba era precisamente el de Vizcaíno; sin embargo, no tenía ponderada la fragilidad de la paz, que ahora se ve atada a lo que ocurra tras una escisión de grupos del crimen organizado.

• Boda y ¿nueva presencia pública?

Circularon ayer profusamente imágenes de la maestra Elba Esther Gordillo, al lado de quien fuera su abogado, Antonio Lagunas, y a quien ayer presenta como su esposo luego de que contrajeran matrimonio por la vía civil. Fue la propia exdirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación la que, nos comentan, difundió el video, luego de que durante la semana en diversos espacios se diera a conocer la boda que tendrá lugar hoy. En el video, Gordillo, quien fuera señalada como cabeza del Partido Redes Sociales Progresistas —que perdió su registro por no alcanzar el tres por ciento de votos que marca la ley— y antes figurara como protagonista de la política en cinco sexenios, dice, muy sonriente: “Gracias, soy plenamente feliz, la vida ha sido generosa y ustedes conmigo”.

• Refrendan bloque PRI-PAN-PRD

Nos cuentan que quienes mandaron ayer un mensaje de que sus intereses siguen alineados y con los horizontes marcados en el 2024 fueron los dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano. Y es que en el encuentro, efectuado a instancias de la agrupación denominada Futuro 21, que encabeza Demetrio Sodi, plantearon su propósito de construir, nos dicen, una tercera vía distinta al populismo y al neoliberalismo que tendría como objetivo dar vuelta a la página del discurso de la confrontación y retomar la senda del crecimiento económico. Por lo pronto, nos recuerdan, los tres tienen que superar los procesos electorales en seis estados, en varios de los cuales tienen las cosas cuesta arriba.

• Firme, propuesta de Pavlovich

Sigue firme la propuesta de que la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, ocupe el consulado de México en Barcelona, refrendó ayer el Presidente durante la conferencia que llevó a cabo en la entidad. Esto, a pesar de fuertes señalamientos, nos comentan, que hicieron periodistas sobre la administración de la priista. El mandatario refirió que tomó la decisión de proponerla “porque en el tiempo que ella estuvo de gobernadora y yo estuve visitando Sonora, trabajando para el pueblo de Sonora, conté con el apoyo de la gobernadora y fue respetuosa con el Gobierno federal, no tuvimos ninguna diferencia”. Aclaró además que no tiene ninguna denuncia formal en contra de la exmandataria estatal. “No podemos hacer a un lado a nadie sólo por denuncias públicas”.

• El SME reaparece… dividido

Así que el nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas volvió a sonar esta semana luego de que el Gobierno federal anunciara un plan de pensiones que beneficiaría a unos nueve mil agremiados. Si bien esto sonó bien para quienes podrían ser beneficiarios de ese esquema, resulta que también reactivó los conflictos internos de ese gremio, pues de inmediato hubo deslindes hacia quien apareció en la conferencia para agradecer el anuncio del Gobierno federal. Rosendo Flores “no participó en absoluto en los 12 años de resistencia del SME… desde 2009 no ha participado en nuestras asambleas, no ha cumplido con su obligación de votar en ninguno de los procesos internos, no ha aportado su cuota sindical ni participado, desde entonces, en ninguna movilización convocada por el SME”, señalaron contrapartes del exdirigente. Uf.