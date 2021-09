Oaxaca: Harp y Jara se despegan

Nos cuentan que en el arrancadero morenista en Oaxaca, entidad que renovará gobernador el año próximo, dos son los nombres que más siguen resonando. El primero es el de la senadora Susana Harp, quien, como es sabido, tiene amplio aprecio presidencial y buen arrastre en su tierra, y el segundo es el del senador Salomón Jara, quien recientemente fue intervenido quirúrgicamente, pero ya se encuentra en proceso de restablecimiento para, nos comentan, en su momento hacer ver su fuerza territorial. A la baraja de Morena se quieren apuntar muchos que quieren aprovechar el que Morena concentra hoy hasta el 50% de las preferencias. Está por ejemplo el senador Raúl Bolaños Cacho, quien busca contender por una alianza Morena-Verde. También hay funcionarios federales como Luis Ramírez que, aunque le buscan, no encuentran el modo de figurar y menos con las evidencias de su no buena gestión al frente de una institución tan importante como es el ISSSTE.

En el top 3 de gobernadores

El que va a cerrar su gestión repuntando en evaluación positiva es el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Y es que en la más reciente medición que realiza Arias Consultores, el mandatario morenista se ubica como el tercer mandatario estatal con mejores calificaciones de parte de sus gobernados, sólo por debajo del gobernador priista de Hidalgo, Omar Fayad, y del de Querétaro, Francisco Domínguez. Es, por ende, el mejor evaluado de los mandatarios emanados de Morena. El estudio de opinión al que nos referimos se levantó entre los pasados días 27 y 30 de agosto y constó de 15 mil 635 encuestas repartidas en las 32 entidades federativas. Bonilla Valdez, quien está al frente de un gobierno que sólo durará un periodo de dos años, se ha venido manteniendo entre los punteros de los distintos rankings de gobernadores. En las elecciones pasadas el caso de Baja California fue referencial porque ahí el partido guinda se llevó carro completo: gubernatura, diputaciones y ayuntamientos.

De charolastras 4T a “chayolastras”

Entre los seguidores del Gobierno federal no cayeron nada bien los dardos que han estado enviando los actores Diego Luna y Gael García Bernal por la falta de apoyos por parte de la 4T a favor de su asociación civil Ambulante, creada en 2005 y que promueve filmes independientes y recorre el país con diferentes proyecciones. Sí hablamos de los charolastras, que en las elecciones de 2018 fueran fervientes promotores de un cambio de régimen y de la opción que para ese fin ofrecía la 4T. Años después, tras su cambio de opinión, este lunes Regeneración, órgano oficial de Morena, dio a conocer la relación de apoyos que han obtenido los histriones desde 2009, primero en la administración del expresidente Felipe Calderón y luego con Enrique Peña Nieto, los cuales sumarían unos 160 millones de pesos. Fuertes revelaciones que detonaron críticas en las benditas redes sociales donde fueron llamados “chayolastras”. Luna y García Bernal se convirtieron, destino de por medio, en protagonistas de una historia ruda y cursi.

Misiles pagados por Marybel

A quien ven ya metida de lleno en acciones para desde las benditas redes impulsar el conocimiento de su persona, pero también para usarlas como plataforma de lanzamiento de misiles contra rivales, es a la senadora morenista por Quintana Roo, Marybel Villegas. Y es que, de acuerdo con indagatorias de periodistas de la entidad, la legisladora habría invertido ya más de 100 mil pesos en redes sociales, para mover “anuncios sobre temas sociales, elecciones o política”. De esos espacios, nos aseguran, han salido ataques contra quienes la morenista —a quien no se le hizo presidir el Senado por la llegada de Olga Sánchez Cordero— pudiera considerar potenciales adversarios en su aspiración por figurar en la contienda interna de Morena en la que busca ser postulada como candidata a la gubernatura del estado. Entre quienes regularmente pulsan la política estatal, hay quienes ven este tipo de estrategias un rasgo borgiano.

Senado y Cámara, la diferencia

Con la novedad de que en el Senado, la mayoría morenista, que está a cargo de Ricardo Monreal, volvió a dar un pasito atrás en aras de que las reformas legales que se aprueban tengan el mayor de los respaldos legislativos y con ello se evite su posterior judicialización —proceso que a su vez implica que lo aprobado se quede congelado y sin operatividad—. Así pasó ayer con la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia que, tras sufrir una modificación relevante, fue aprobada por 106 votos a favor y cero en contra. ¿Y cuál fue ese cambio? Ah, pues el relacionado con el acatamiento a que estaban obligados los Congresos locales de las decisiones de la Cámara de Diputados en materia de desafuero. Y es que al final esto ya no se incluyó y en su lugar se estableció que San Lázaro informe a las legislaturas locales las declaraciones de procedencia que aprueba para que estas últimas procedan “como corresponda” en ejercicio de sus atribuciones. La ley ahora vuelve a San Lázaro, donde había pasado por la vía del mayoriteo y con desgaste de por medio. ¿Qué harán los diputados con los corajes? ¿Y con la ley

Lamentables dichos del padre Lázaro

Desde la lógica del padre Lázaro, el fuego debe combatirse con fuego y, nos comentan, con sus polémicas declaraciones, este párroco de Monclova no sólo causó revuelo en redes sociales, sino que atizó en el debate de un tema sensible para los mexicanos. Y es que resulta que el sacerdote “hizo votos” porque se mate a las mujeres que abortan, a las que consideró que “ya no sirven para nada, pues están huecas moral, física y psicológicamente”. Durante su misa de este fin de semana en la iglesia de San Juan Bautista de La Salle, de esa frontera, el sacerdote llamó primero, con sarcasmo, a matar a todos los niños porque “nos estorban”. Y enseguida incendió su homilía: “¿Por qué no matamos a la mamá, que tampoco ha de servir para nada? Una mujer que aborta ya no sirve para nada”, lo que recrudeció la polémica, después de que la Suprema Corte determinó que es inconstitucional penalizar el aborto en Coahuila. Y, como suele ocurrir, nos dicen, llega el mea culpa y los golpes de pecho. Este lunes, el sacerdote dijo que sus palabras no tenían la intención de incitar a la violencia contra las mujeres y ofreció “una disculpa” a quien haya resultado agraviado por sus declaraciones. Uf.