Oficial: prohibida la toma de casetas

La noticia es que, a partir de hoy, entra en vigor la Ley de Vías Generales de Comunicación que establece penas de hasta siete años de cárcel y multas de casi 50 mil pesos, a las personas que tomen vías de comunicaciones o casetas y pidan dinero. Y es que ayer apareció ya publicado el decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación que señala lo siguiente: “A quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se impondrá sanción...”. Aplica, nos dicen, aquello de sobre aviso no hay engaño, aunque también existe la duda de si se aplicará o quedará en letra muerta. Uf.

Refuerzo de la Marina



Más que relevante, nos comentan, el que ayer la Marina se sumara a la estrategia de seguridad aeroportuaria, por lo pronto del AICM, en sus dos terminales. Su rol será importante, pues trabajará en colaboración con al menos siete dependencias del Gobierno federal y con el gobierno capitalino. Para ese fin creó la Coordinadora de la Estrategia de Seguridad Aeroportuaria y la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, mismas que quedaron integradas por 1,500 elementos, que realizarán operaciones de vigilancia, inspección, apoyo y control en el recinto aeroportuario para neutralizar el tráfico de armas, drogas, divisas, mercancía ilegal y evitar el tráfico de personas, en coadyuvancia con las autoridades fiscales, aduanales y de migración.

Reconocimientos desde EU

Y quien ayer en Estados Unidos y de una autoridad de ese país recibió un reconocimiento fue el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Y es que el alcalde de McAllen, Javier Villalobos, le entregó las llaves de la ciudad en reconocimiento al trabajo que la entidad gobernada por el panista y la ciudad norteamericana han mantenido en temas como la seguridad, la continuidad del comercio y el manejo de la pandemia. Villalobos, nos comentan, en términos elogiosos refirió: “¿Alguna vez detuvimos el transporte, el comercio, en nuestra frontera? La respuesta es no, gracias a nuestros socios y al gobierno de Tamaulipas”. Parece que las tensiones que pudiera haber con EU a nivel federal o en ciertos temas comerciales no se replican en algunas regiones de la frontera norte y no son motivo de crispación, sino todo lo opuesto.

Iniciativa en favor de los periodistas

Y fue el Grupo Plural el que, a través del senador Emilio Álvarez Icaza, dio un paso ya con más formalidad para fortalecer los derechos de los periodistas en un momento complejo para el ejercicio de la profesión como lo es el actual. Y es que, nos comentan, presentó ya una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Impuesto sobre la Renta, con la idea de que se establezca una definición profesional de periodista y además se establezca un mecanismo de protección a los derechos sociales y laborales del gremio. Durante la presentación fue relevante lo que señaló: “El trabajo periodístico es una actividad que no sólo fortalece la libertad de expresión, sino que ayuda a la construcción de un modelo democrático en México, el trabajo periodístico es pieza clave para el ejercicio de otras libertades, de otros derechos. La libertad de expresión es, en una democracia, como el oxígeno en nuestra vida, cuando ésta falta se asfixia nuestra democracia”.

El no voto verde… y reservado

A quienes dicen que la alianza de Morena con el Partido Verde sólo ha beneficiado a los tucanes les cayó como anillo al dedo la declaración del diputado federal Juan Carlos Natale, quien aseguró que se abstendrá de votar en la aprobación de la Reforma Eléctrica. Durante el foro que se realizó en San Lázaro, dijo que su voto en favor de la reforma beneficiaría “a mi empresa y a mi familia”, por lo que existe un conflicto de interés. De inmediato, en la Cámara de Diputados comenzaron los cuestionamientos para que el legislador pevemista amplíe su explicación y precise datos sobre el capital de su empresa, sus accionistas y si no existe algún otro conflicto de interés.

Los enredos de Barbosa

Vaya papelazo el que hizo el pasado lunes el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, al intentar eludir los cuestionamientos de los reporteros sobre los desaparecidos en esa entidad. Desafiante, encaró a los periodistas y les respondió con una pregunta: “¿Cuántos casos conocen en este momento de personas que estén desaparecidas?”. Cuando le dieron el dato de que fueron reportadas 30 tan sólo en enero, el gobernador se quiso salir por la tangente; pero lo hizo con tan mala fortuna, que pidió no confundir una ausencia con una desaparición, porque “las personas vuelven a regresar”. Más de uno se quedó pensando en lo atónito que hubiera quedado Cantinflas al escuchar esta frase.